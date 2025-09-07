Home > मनोरंजन > बॉलीवुड > दो बार टूटी शादी तीसरी बार मिला सच्चा प्यार, ‘नसीब अपना-अपना’ वाली चंदो की पर्सनल लाइफ भी रही फिल्मी

1986 में रिलीज हुई थी जिसका नाम 'नसीब अपना अपना' था, थिएटर्स में फिल्म कमाल नहीं कर पाई लेकिन टीवी और ओटीटी पर आज भी फैंस इसे देखना पसंद करते हैं। इस फिल्म का एक किरदार था चंदो का जिसे उसकी सांवली सूरत, टेढ़ी- मेड़ी चोटी और मासूम अदाओं के लिए काफी पसंद किया गया था

Published By: Anuradha Kashyap
Published: September 7, 2025 15:40:22 IST

Radhika Sarathkumar: बॉलीवुड में ऐसी काफी सारी फिल्में हैं जो रिलीज होती है लेकिन थिएटर पर धमाल नहीं मचा पाती लेकिन उनके सितारे काफी ज्यादा सुपरहिट साबित होते हैं ऐसी ही फिल्म साल 1986 में रिलीज हुई थी जिसका नाम ‘नसीब अपना अपना’ था। थिएटर्स में फिल्म कमाल नहीं कर पाई लेकिन टीवी और ओटीटी पर आज भी फैंस इसे देखना पसंद करते हैं।  इस फिल्म के कई ऐसे कैरेक्टर्स है जो लोगों की यादों में हमेशा के लिए बस गए हैं उन्हें में से एक किरदार था चंदो का जिसे उसकी सांवली सूरत, टेढ़ी- मेड़ी चोटी और मासूम अदाओं के लिए काफी पसंद किया गया था।  क्या आप जानते हैं कि चंदो यानि राधिका सरथकुमार (Radhika Sarathkumar) असर जिंदगी में बेहद खूबसूरत और ग्लैमरस है। 

हिंदी सिनेमा छोड़ साउथ में जमाएं अपने कदम

राधिका सरथकुमार ने बॉलीवुड में काफी सारी फिल्में की थी जैसे- अपने पराए, हिम्मतवाला, आज का अर्जुन, नसीब अपना अपना हालांकि अब वह हिंदी फिल्मों में काम नहीं कर रही हैं उन्होंने आखिरी बॉलीवुड फिल्म 1999 में अमिताभ बच्चन के साथ ‘लाल बादशाह’ की थी।  इसके बाद बॉलीवुड से राधिका ने दूरी बना ली और अब वह साउथ इंडस्ट्री पर अपना फोकस कर रही है। उन्होंने तमिल, तेलुगू इंडस्ट्री में न सिर्फ एक्ट्रेस के तौर पर बल्कि प्रोड्यूसर और डायरेक्टर के तौर पर भी पापुलैरिटी हासिल की है। 

आज भी दिखती है राधिका सरथकुमार बेहद खूबसूरत

राधिका सरथकुमार अपनी फिल्मों में कॉमिक लुक में नजर आती है लेकिन वह रियल लाइफ में बेहद ही स्टाइलिश और ग्लैमरस है। 60 की उम्र पार करने के बाद भी उनकी खूबसूरती और कॉन्फिडेंस देखकर लोग अक्सर हैरान रह जाया करते हैं। वो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा एक्टिव रहती हैं और अक्सर साड़ी या इंडियन आउटफिट्स में अपनी खूबसूरत तस्वीर फैंस के साथ शेयर करती हैं, उनका ग्रेसफुल अंदाज देखकर लोग उनके दीवाने हो जाते हैं। 

चंदो की असल जिंदगी की प्रेम कहानी है बेहद दिलचस्प

फिल्म नसीब अपना अपना में चंदो का एक डायलॉग है ‘भला है बुरा है जैसा भी है मेरा पति मेरा देवता है’ आज भी लोग इसे काफी ज्यादा याद करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है राधिका की रियल लाइफ इससे बिल्कुल उल्टी रही है उन्होंने तीन शादियां की है पहली शादी उन्होंने 1985 में प्रताप पोथन से की लेकिन एक साल बाद ही दोनों का तलाक हो गया। उसके बाद उन्होंने 1990 में रिचर्ड हार्डी से शादी की जो ज्यादा समय तक नहीं चली और 1992 में उनका भी तलाक हो गया। लास्ट में उन्होंने 2001 में एक्टर और पॉलिटिशियन अरे शरद कुमार से शादी की और अब वह उनके साथ बेहद खुश हैं उनकी रियल लाइफ में बहुत ही उतार-चढ़ाव आए हैं। 

 चंदो का कैरेक्टर आज भी है दर्शकों का बेहद फेवरेट

राधिका सरथकुमार के द्वारा प्ले किया गया रोल चांद जो की फिल्म नसीब अपना अपना का है वह काफी पुराना हो चुका है लेकिन लोग आज भी उसे काफी ज्यादा याद करते हैं।  इस किरदार ने लोगों को बहुत हंसाया और रुलाया भी है उसी रोल को निभाने वाली अदाकारा आज साउथ इंडस्ट्री में एक सफल एक्ट्रेस और प्रोड्यूसर है। 

TOP CATEGORIES

