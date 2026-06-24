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‘कर्तव्य’ में जिस लड़के के आगे सैफ अली खान भी हुए फेल, जानिए कौन है वो छोटा बच्चा दिखने वाला 33 साल का हरियाणवी एक्टर?

Who is Yudhvir Ahlawat | Kaun Hai Kartavya Ka Harpal: 'कर्तव्य' में हरपाल का किरदार निभाकर युधवीर अहलावत चर्चा में हैं. आइए जानते हैं कि वो कौन हैं और उन्होंने किन फिल्मों में काम किया है.

By: Sanskriti Jaipuria | Published: June 24, 2026 11:07:48 AM IST

‘कर्तव्य’ में जिस लड़के के आगे सैफ अली खान भी हुए फेल, जानिए कौन है वो छोटा बच्चा दिखने वाला 33 साल का हरियाणवी एक्टर?


Who is Yudhvir Ahlawat | Kaun Hai Kartavya Ka Harpal: कर्तव्य की रिलीज के बाद से ही Saif Ali Khan की दमदार एक्टिंग की खूब चर्चा हो रही है. फिल्म में भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ लड़ने वाले पुलिस अधिकारी के किरदार ने दर्शकों पर गहरी छाप छोड़ी है. लेकिन इस कहानी का एक और किरदार ऐसा है, जिसने लोगों को भावुक कर दिया है. हरपाल नाम के एक छोटे हरियाणवी लड़के का किरदार निभाने वाले कलाकार ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है. खास बात ये है कि पर्दे पर मासूम बच्चे की भूमिका निभाने वाला ये कलाकार कोई चाइल्ड आर्टिस्ट नहीं, बल्कि 33 साल के एक्टर Yudhvir Ahlawat हैं. फिल्म इस समय Netflix पर स्ट्रीम हो रही है.

कई लोगों को लग रहा था कि युधवीर अहलावत ने सीधे फिल्मों में कदम रखा है, लेकिन उनकी एक्टिंग की शुरुआत काफी पहले हो चुकी थी. उन्होंने करीब एक दशक तक थिएटर में काम किया है और मंच पर अपनी एक्टिंग क्षमता को निखारा है. युधवीर फेमस थिएटर प्रोडक्शन Mughal-e-Azam: The Musical का भी हिस्सा रह चुके हैं. उन्होंने देश के अलग-अलग हिस्सों के साथ-साथ विदेशों में भी स्टेज परफॉर्मेंस दीं और धीरे-धीरे मनोरंजन की दुनिया में अपनी जगह बनाई.

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 बॉलीवुड में पहले भी कर चुके हैं काम

‘कर्तव्य’ से पहले भी युधवीर कई फिल्मों में नजर आ चुके हैं. उन्होंने सांड की आंख से बॉलीवुड में डेब्यू किया, जिसमें उन्होंने तापसी पन्नू और भूमि पेडनेकर के साथ अभिनय किया.  इसके बाद वो शमशेरा और लव हॉस्टल जैसी फिल्मों में भी नजर आए. हालांकि इन फिल्मों के बावजूद उन्हें वह पहचान नहीं मिली, जो ‘कर्तव्य’ ने दिलाई. युधवीर अहलावत हरियाणा के झज्जर जिले के शेरिया गांव से ताल्लुक रखते हैं. उनके पिता ज्ञान सिंह अहलावत बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में सेवा दे चुके हैं. उनका बचपन अनुशासन भरे माहौल में बीता. उनके बड़े भाई जहां लंबे और मजबूत कद-काठी के हैं, वहीं युधवीर का चेहरा हमेशा से काफी मासूम और युवा नजर आता रहा. यही वजह है कि लोग अक्सर उनकी असली उम्र का अंदाजा नहीं लगा पाते. जब 2019 में ‘सांड की आंख’ रिलीज हुई थी, तब भी कई दर्शकों को लगा था कि वो किशोर उम्र के कलाकार हैं, जबकि उस समय उनकी उम्र 28 साल थी. उनका यही मासूम लुक आगे चलकर हरपाल के किरदार के लिए सबसे बड़ी खासियत साबित हुआ.

 इंटरनेट पर तेजी से बढ़ रही है लोकप्रियता

‘कर्तव्य’ रिलीज होने के बाद युधवीर अहलावत की लोकप्रियता में अचानक बड़ा उछाल देखने को मिला है. ऑनलाइन फिल्म और मनोरंजन से जुड़ी जानकारी देने वाले एक लोकप्रिय डेटाबेस की ट्रेंडिंग लिस्ट में वो इस हफ्ते सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाले भारतीय सेलिब्रिटी बनकर सामने आए.

हरपाल के किरदार में युधवीर ने ऐसी भावनात्मक एक्टिंग की है, जिसने लोगों को अंदर तक प्रभावित किया. एक मुश्किल परिस्थिति में फंसे मासूम बच्चे के दर्द को उन्होंने बेहद स्वाभाविक तरीके से पर्दे पर दिखाया है. ‘कर्तव्य’ के जरिए युधवीर अहलावत एक ऐसे कलाकार के रूप में सामने आए हैं, जिनकी चर्चा अब बड़े स्तर पर हो रही है. थिएटर से शुरू हुआ उनका सफर अब उन्हें फिल्म इंडस्ट्री के उभरते सितारों की सूची में ले आया है.

Tags: kartavyakartavya harpalnetflixSaif ali khanWho is Yudhvir AhlawatYudhvir Ahlawat
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