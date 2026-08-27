Home > मनोरंजन > Kaun Banega Crorepati 18: अमिताभ बच्चन को भी जोड़ने पड़े हाथ, कौन है ‘दिहाड़ी मजदूर’ से सीधे करोड़पति की दहलीज पर पहुंचने वाला कंटेस्टेंट, जीतने जा रहा है पूरे 50 लाख!

Kaun Banega Crorepati 18: अमिताभ बच्चन को भी जोड़ने पड़े हाथ, कौन है ‘दिहाड़ी मजदूर’ से सीधे करोड़पति की दहलीज पर पहुंचने वाला कंटेस्टेंट, जीतने जा रहा है पूरे 50 लाख!

कौन बनेगा करोड़पति का 18वां सीजन बड़े ही दिलचस्प मोड पर पहुंच गया है. मात्र 50 रुपये की दिहाड़ी से रोजी रोटी कनमाने वाले विशाल प्रेमचंद राठौड़ ने 5 लाख रुपये जीत लिए हैं. अगले एपिसोड में उन्हें 50 लाख रुपये के सवाल का सामना करना पड़ेगा. ताजा एपिसोड में उनके परिवार ने विशाल की अनस्टेबल जॉब के प्रति चिंता जताई थी और दिहाड़ी मजदूर के तौर पर उनके संघर्ष पर प्रकाश डाला था. फिलहाल, विशाल प्रेमचंद सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन सकते हैं.

By: Kajal Jain | Last Updated: August 27, 2026 11:33:34 AM IST

Kaun Banega Crorepati 18: अमिताभ बच्चन को भी जोड़ने पड़े हाथ, कौन है 'दिहाड़ी मजदूर' से सीधे करोड़पति की दहलीज पर पहुंचने वाला कंटेस्टेंट, जीतने जा रहा है पूरे 50 लाख!
Kaun Banega Crorepati 18: अमिताभ बच्चन को भी जोड़ने पड़े हाथ, कौन है 'दिहाड़ी मजदूर' से सीधे करोड़पति की दहलीज पर पहुंचने वाला कंटेस्टेंट, जीतने जा रहा है पूरे 50 लाख!


अमिताभ बच्चन का पॉपुलर क्विज़ शो ‘कौन बनेगा करोड़पति 18’ इन दिनों अपने एक बेहद इमोशनल और मोटिवेशनल कंटेस्टेंट की वजह से सुर्खियों में छाया हुआ है. महाराष्ट्र के वाशिम जिले से ताल्लुक रखने वाले एक साधारण दिहाड़ी मजदूर विशाल प्रेमचंद राठौड़ इस शो में अपनी किस्मत आजमाने पहुंचे हैं. 50 रुपये से लेकर 500-600 रुपये रोज कमाने वाले विशाल ने अपनी मेहनत और बुद्धिमत्ता के दम पर शो में शानदार प्रदर्शन किया है और वह अब सीधे 50 लाख रुपये के सवाल का सामना करने जा रहे हैं. ‘फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट’ राउंड जीतकर जब विशाल हॉट सीट पर पहुंचे, तो उनकी आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े, जिसे देखकर अमिताभ बच्चन समेत पूरा स्टूडियो इमोशनल हो गया. विशाल के साथ उनके माता-पिता और दो बहनें भी शो में मौजूद थीं, जिन्होंने उनके संघर्ष की कहानी बयां की. आइए, विशाल राठौड़ के इस संघर्ष भरे सफर और KBC 18 के इस रोमांचक एपिसोड से जुड़ी सभी खास बातों को आसान और आम बोलचाल की हिंग्लिश भाषा में जानते हैं.

हॉट सीट पर पहुंचते ही छलके आंसू

विशाल प्रेमचंद राठौड़ जब ‘फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट’ राउंड को पार करके अमिताभ बच्चन के सामने हॉट सीट पर बैठे, तो वह खुद को रोक नहीं पाए और फूट-फूटकर रोने लगे. उनके साथ-साथ उनके माता-पिता और दोनों बहनें भी भावुक हो गईं. विशाल ने बताया कि वह एक दिहाड़ी मजदूर के तौर पर काम करते हैं और जब उन्हें काम मिलता है, तो वे दिन के 500-600 रुपये कमा पाते हैं. उनके इस संघर्ष को देखकर महानायक अमिताभ बच्चन भी काफी प्रभावित हुए और शो का यह माहौल काफी इमोशनल हो गया था.

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MPSC की तैयारी, काम न मिलने का दर्द

शो के दौरान विशाल ने खुलासा किया कि वह पिछले तीन सालों से महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन (MPSC) यानी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं. लेकिन घर की आर्थिक तंगी इतनी ज्यादा थी कि कई बार उनके पास परीक्षा का फॉर्म भरने या किताबें खरीदने तक के पैसे नहीं होते थे. उन्होंने नौकरी ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन या तो लोग उनसे अनुभव मांगते थे या फिर किसी मजबूत सिफारिश की उम्मीद करते थे. विशाल ने अपनी मजबूरी बयां करते हुए एक दिल को छू लेने वाली बात कही, ‘मजबूरी है, इसलिए मजदूरी है.’ वह चाहते थे कि उन्हें एक अच्छी नौकरी मिल जाए ताकि उन्हें रोज-रोज काम की तलाश में न भटकना पड़े.

5 लाख के सवाल का सही जवाब और आगे का सफर

गेम खेलते हुए विशाल ने सूझबूझ का परिचय दिया और 5 लाख रुपये के पड़ाव को सफलतापूर्वक पार कर लिया. 5 लाख रुपये के लिए उनसे सवाल पूछा गया था कि ‘भारतीय सेना की किस यूनिट की इन्सिग्निया (प्रतीक चिन्ह) पर दिखाई गई तस्वीर किस जानवर से जुड़ी है?’ विकल्प असम रेजिमेंट, बिहार रेजिमेंट, कुमाऊं रेजिमेंट और मद्रास रेजिमेंट थे. विशाल ने पूरे आत्मविश्वास के साथ ‘असम रेजिमेंट’ का सही जवाब चुना. खास बात यह है कि 5 लाख रुपये के पड़ाव तक पहुंचने के लिए उन्होंने केवल एक ही लाइफलाइन यानी ‘ऑडियंस पोल’ का इस्तेमाल किया था. अब वह बुधवार के एपिसोड में 50 लाख रुपये के अहम सवाल का जवाब देते नजर आएंगे.

अमिताभ बच्चन और पिता की अपील

विशाल की स्थिति को देखते हुए उनके 56 साल के पिता और 48 वर्षीय माता ने शो के दौरान हाथ जोड़कर दर्शकों से अपील की कि वे उनके बेटे को एक अच्छी और स्थिर नौकरी दिलाने में मदद करें ताकि उनके परिवार की आर्थिक हालत सुधर सके. सिर्फ उनके पिता ही नहीं, बल्कि खुद शो के होस्ट अमिताभ बच्चन ने भी दर्शकों से अपील की कि वे विशाल की मदद करें ताकि इस होनहार युवक को एक स्टेबल जॉब मिल सके. विशाल ने कहा कि वह अपने परिवार की किस्मत बदलना चाहते हैं और अपने माता-पिता को इस स्ट्रगल भरी जिंदगी से बाहर निकालना चाहते हैं.

KBC 18 का नया और रोमांचक फॉर्मेट

कौन बनेगा करोड़पति का यह नया सीजन यानी KBC 18 दर्शकों के लिए और भी ज्यादा रोमांचक और चुनौतीपूर्ण बना दिया गया है. इस सीजन में कुल 16 सवाल हैं और प्राइज मनी बढ़कर 7 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है. खेल के नियमों के मुताबिक, शुरुआत में केवल 2 ही लाइफलाइन मिलती हैं और जैसे-जैसे गेम आगे बढ़ता है, दो और लाइफलाइन जुड़ती हैं. शो का यह नया सीजन 10 अगस्त 2026 को प्रीमियर हुआ था और शुरुआती दिनों से ही यह दर्शकों के दिलों पर राज कर रहा है.

ये भी पढ़ें:- क्या सलमान खान के शो में वायरल सेंसेशन ‘रिया अहीर’ की मिलेगी एंट्री? ट्रोलिंग के बीच, ‘बिग बॉस 20’ में जाने की बताई वजह, ऐसे मिलेगा टिकट!

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