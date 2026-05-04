कौन हैं टीवीके एक्टर विजय की पत्नी? 27 साल बाद होने जा रहा तलाक, दो बच्चों संग कहां रहती हैं वो?

तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में एक्टर विजय की पार्टी टीवीके सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है. रूझानों में टीवीके इतिहास रचने के करीब है. इस शानदार प्रदर्शन के बाद एक्टर अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी चर्चा में हैं. अभिनेता-राजनेता विजय की पत्नी संकगीता सोरनलिंगम ने 27 साल के वैवाहिक जीवन के बाद तमिलनाडु के चेंगलपट्टू की एक अदालत में तलाक के लिए अर्जी दाखिल की है. जानिए कहां हैं रहती हैं वो और उनके बच्चे.

कौन हैं एक्टर विजय की पत्नी?

एक्टर विजय की पत्नी का नाम संगीता सोरनलिंगम हैं. उनका जन्म और पालन-पोषण यूनाइटेड किंगडम में हुआ. उनके परिवार की जड़ें श्रीलंका और तमिल से जुड़ी हैं. उनके पिता एक तमिल उद्योगपति है जो यूके में बस गए थे.

कैसे हुई थी विजय से मुलाकात?

साल 1996 में विजय थलापति की फिल्म पूवे उनाक्कागा ने उन्हें खूब पहचान दिलाई. उसी समय, लंदन में रह रही संगीता अपने चहेते अभिनेता विजय से मिलने चेन्नई आईं. खबरों के मुताबिक, विजय फिल्म सिटी में शूटिंग कर रहे थे और संगीता उन्हें फिल्म की सफलता पर बधाई देने गई थीं. विजय जब संगीत से पहली बार मिले, तो उनके सरल स्वभाव से प्रभावित होकर विजय ने उन्हें अपने घर आमंत्रित किया और अपने माता-पिता से मिलवाया. दोनों परिवारों के नियमित संपर्क में रहने के बाद एक्टर विजय के माता-पिता बाद में संगीता के माता-पिता से मिलने लंदन गए. इसके बाद दोनों परिवारों की सहमति से प्रस्ताव आगे बढ़ा और दंपति ने शादी करने का फैसला किया. इसके बाद दोनों ने 25 अगस्त 1999 में शादी कर ली.

तलाक की अर्जी डाली

अभिनेता विजय की पत्नी संगीती ने पिछले कुछ महीने पहले अपने वैवाहिक जीवन को खत्म करने का फैसला करते हुए तलाक के लिए अर्जी डाली. खबरों के अनुसार, संगीता ने तमिलनाडु की एक अदालत में विजय के खिलाफ तलाक की अर्जी दाखिल करते हुए एक्टर पर मानसिक क्रूरता और एक अभिनेत्री के साथ अवैध संबंध का आरोप लगाया है था. हालांकि, उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया था. इसी के बाद से दोनों की 27 साल की शादी अब खत्म होने पर कगार है.

क्या करती हैं विजय की पत्नी?

एक्टर विजय की पत्नी संगीता सोरनलिंगम ग्लैमर से काफी दूर रहती हैं. वो एक होममेकर हैं. वह विजय से शादी के बाद भी कभी मीडिया के सामने नहीं आई है.

कहां रहती हैं वो?