Who Is Trisha Krishnan: त्रिशा कृष्णन; जिनके दीवाने हैं Vijay Thalapthy, खूबसूरत तस्वीरें देख आप भी हो जायेंगे फिदा!

तमिल एक्ट्रेस त्रिशा कृष्णन इन दिनों सुर्खियां बटोर रही हैं. त्रिशा आज अपना 43वां जन्मदिन मना रही हैं. अपने जन्मदिन पर उन्होंने आंध्र प्रदेश में तिरुमाला पहाड़ियों पर स्थित तिरुपति बालाजी का आशीर्वाद लिया. त्रिशा ने कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया है. आइये जानते हैं उनसे जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें!

त्रिशा कृष्णन का जन्म 4 मई 1983 को हुआ था. त्रिशा को 1999 में मिस चेन्नई प्रतियोगिता जीतने के बाद प्रसिद्धि मिली, उसके बाद उन्होंने सिनेमा में करियर बंनाने का निर्णय लिया.

तमिल रोमांटिक ड्रामा जोड़ी (1999) में एक छोटी सी सहायक भूमिका के साथ उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की. उसके बाद, तृषा को फिल्म मौनम पेसियाधे (2002) में पहली मुख्य भूमिका मिली और एक्ट्रेस के रूप में करियर का आगाज हुआ.

उन्होंने कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया है. त्रिशा ने सामी (2003), गिल्ली (2004), आरु (2005), और उनाक्कम एनक्कम (2006 ) , और वर्षम (2004), नुव्वोस्तानांते नेनोद्दंताना (2005), अथाडु (2005), आदावरी मतलाकु अर्धलु वेरुले (2007) जैसी कई सुपरहिट फिल्मों में अपने अभिनय से छाप छोड़ी.

अक्सर “दक्षिण भारत की रानी” के रूप में जानी जाने वाली त्रिशा को कई पुरस्कार मिले हैं, जिनमें पांच फिल्मफेयर अवार्ड्स साउथ , एक तमिलनाडु राज्य फिल्म पुरस्कार और एक नंदी पुरस्कार शामिल हैं

त्रिशा का नाम अक्सर एक्टर और राजनीतिज्ञ विजय थलापति से जोड़ा जाता रहा है. विजय के अपनी पत्नी से तलाक की घोषणा के बाद त्रिशा और विजय को एक वेडिंग रिसेप्शन में एक साथ देखा गया, जिसके बाद दोनों के साथ होने के कयास लगाए जा रहे हैं.