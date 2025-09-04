Home > मनोरंजन > कौन है साउथ इंडस्ट्री का सबसे दौलतमंद एक्टर? देखें लिस्ट, टॉप 5 में दूर-दूर तक नहीं है रजनीकांत का नाम

कौन है साउथ इंडस्ट्री का सबसे दौलतमंद एक्टर? देखें लिस्ट, टॉप 5 में दूर-दूर तक नहीं है रजनीकांत का नाम

Top 5 Richest Star in South Cinema: कौन है साउथ सिनेमा का सबसे दौलतमंद एक्टर? आप भी जानना चाहते हैं, तो यहां देखें लिस्ट। दूर दूर तक नहीं हैं सुपरस्टार रजनीकांत का नाम।

Published By: chhaya sharma
Published: September 4, 2025 22:18:14 IST

Top 5 Richest Star in South Cinema
Top 5 Richest Star in South Cinema

Top 5 Richest South Actor : साउथ इंडस्ट्री अपनी शानदार और दमदार कहानी वाली फिल्मों के लिए जानी जाती हैं, यही वजह है लोग साउथ की फिल्मों को देखना बेहद पसंद करते हैं। वही इन फिल्मों में जान डालने वाले साउथ एक्टर की अदाकारी के लोग दीवाने हैं। साउथ में कई ऐसे एक्टर्स हैं, जिन्हें लोग बॉलिवुड एक्टर से भी ज्यादा पसंद करते हैं और पॉपुलैरिटी भारत में ही नहीं बल्कि पूरे देश-विदेश में मशहुर है लेकिन क्या आप जानते हैं कि साउथ का सबसे रईस  एक्टर कौन है, तो चलिए आज हम आपको बताते हैं साउथ के सबसे 5 सबसे अमीर एक्टर के बारे में। 

नागार्जुन (Nagarjuna Akkineni)

साउथ के सबसे अमीर एक्टर की लिस्ट में नागार्जुन का नाम सबसे पहले आता है, मनीकंट्रोल के अनुसार तेलुगु सिनेमा के दिग्गज एक्टर की कुल नेटवर्थ  410 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी लगभग 3,572 करोड़ रुपये है। वही इंडियाटाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार साउथ के पॉपुलर एक्टर नागार्जुन एक फिल्म में काम करने के लिए लगभग 20 करोड़ रुपये और टीवी शो के एपिसोड के लिए 5 करोड़ रुपये तक चार्ज करते है और ब्रांड एंडोर्समेंट के लिए करीब  2 करोड़ रुपये तक की भारी-भरकम रकम लेते है। मंथली इनकम की बात करे तो, वो करीब  4 करोड़ रुपये है। 

चिरंजीवी (Chiranjeevi) 

 साउथ के सुपरस्टार चिरंजीवी का नाम सबसे अमीर एक्टर्स की लिस्ट में दूसरे नंबर पर आता है। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार चिरंजीवी की नेटवर्थ लगभग 1,650 करोड़ रुपये है। वहीं एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक चिरंजीवी के पास हैदराबाद में 25,000 स्कावयर फुट का एक आलीशान बंगला है और एक निजी जेट भी उनके पास है। वह कार कलेक्शन की बात करें तो उनके गैराज में रोल्स-रॉयस फैंटम और रेंज रोवर वोग जैसी लग्ज़री कार शामिल है। एक्टर नेअपने बेहतरीन अभिनय, स्मार्ट बिज़नेस वेंचर्स, विज्ञापनों और अन्य इनवेस्टमेंट के जरिए इतनी संपत्ति बनाई है।

रामचरण (Ram Charan)

साउथ के तीसरे सबसे अमीर एक्टर की बात करें तो वो रामचरण है, जिन्हें लोग बॉलीवुड एक्टर्स से भी ज्यादा पसेद करते हैं। एक्टर के पास करीब 1380 करोड़ रुपये की संपत्ति है, जो उन्होंने फिल्मों में अपने शानदार अभिनय ब्रांड एंडोर्मेंट और मूवी प्रोडक्शन से कमाई है। सुपरस्टार रामचरण के पास हैदराबाद में एक आलीशान घर है जिसकी कीमत 38 करोड़ रुपये तक बताई जाती है। 

जूनियर एनटीआर (N. T. Rama Rao Jr)

साउथ के सबसे अमीर एक्टर की लिस्ट में जूनियर एनटीआर का भी चौथे नंबर पर आता हैं। एक्टर का नाम इंडस्ट्री के हाईएस्ट पेड एक्टर्स में आता हैं। न्यूज़ 18 की एक रिपोर्ट के मुताबिक जूनियर एनटीआर की नेटवर्थ लगभग करीब $60 मिलियन तक है, जो लगभग 500 करोड़ रुपये के बराबर है। ब्रांड एंडोर्समेंट और स्मार्ट इनवेस्टमेंट के अलावा  एक्टर की इनकम का मेन सोर्स फिल्मों से उनकी भारी भरकम फीस है। 

अल्लू अर्जुन (Allu Arjun)

पुष्पा स्टार अल्लू अर्जुन का नाम भी इस लिस्ट में शुमार है, एक्टर ने फिल्म पुष्पा 2 के लिए 300 करोड़ तक की मोटी कमाई की थी, जिसके बाद वो भारत में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले अभिनेता बन गए थे। नेटवर्थ की बात करें तो, इकोनॉमिक टाइम्स के मुताबिक अल्लू अर्जुन 460 करोड़ रुपये के मालिक है, इसके अलावा हैदराबाद में उनका 100 करोड़ रुपये आलीशान घर है। 

Tags: ChiranjeeviNagarjuna AkkineniSouth ActorTop 5 Richest South Actor
