कौन है शाहरुख खान के बंगले ‘मन्नत’ का असली मालिक? जानिए करोड़ों के आलीशान घर की पूरी कहानी और विवाद

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में अभिनेता शाहरुख खान और उनकी पत्नी गौरी खान के बंगले मन्नत के नवीनीकरण के लिए दी गई मंजूरी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है. साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लोग कानून के अनुसार अपने घरों का नवीनीकरण करा सकते हैं. क्या आप जानते हैं इस बंगले का असली मालिक कौन हैं? और क्या है इसका पूरा इतिहास?

शाहरुख खान को मिली राहत

अभिनेता शाहरुख खान और उनकी पत्नी गौरी खान को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने मुंबई स्थित उनके बंगले ‘मन्नत’ के नवीनीकरण के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी. इस फैसले के बाद बांद्रा में स्थित इस मशहूर बंगले के रेनोवेशन का रास्ता साफ हो गया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, नवीनीकरण के तहत इसमें दो नई आवासीय मंजिलें भी जोड़ी जाएंगी. CJI सूर्यकांत ने कहा कि यदि अपने घर में अतिरिक्त मंजिल बनाने के लिए कानून का पालन किया गया है, तो पड़ोसियों की आपत्ति का क्या महत्व है. CJI ने टिप्पणी की कि प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि याचिकाकर्ता की संबंधित व्यक्ति के खिलाफ व्यक्तिगत नाराजगी हो सकती है.

19वीं सदी से जुड़ा इस बंगले का इतिहास

समुद्र किनारे स्थित शाहरुख खान का बंगला ‘मन्नत’ मुंबई की सबसे मशहूर इमारतों में से एक है. हालांकि, बहुत कम लोग जानते हैं कि इसका इतिहास 19वीं सदी से जुड़ा है. पहले इस बंगले का नाम ‘विला वियना’ था. इसे मंडी रियासत के राजा बिजय सेन ने अपनी एक रानी के लिए बनवाया था. समय के साथ यह कई मालिकों के पास रहा और आखिरकार साल 2001 में शाहरुख खान ने इसे खरीद लिया.

कौन है इस बंगले का असली मालिक?

इस शानदार घर को देखने के बाद, शाहरुख खान ने एक दिन इसका मालिक बनने का सपना देखा. और सिर्फ़ चार साल बाद, 2001 में, उन्होंने मशहूर बिजनेसमैन नरीमन दुबाश से यह घर खरीद लिया. जो लोग नहीं जानते, उन्हें बता दें कि नरीमन बिज़नेस की दुनिया में एक जानी-मानी हस्ती हैं और अपनी लीडरशिप स्किल्स के लिए मशहूर हैं. कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, नरीमन की फाइनेंस, रियल एस्टेट और टेक्नोलॉजी समेत कई बिज़नेस इंडस्ट्रीज़ पर अच्छी पकड़ है.

कितने का खरीदा था यह बंगला?

रिपोर्ट्स की मानें तो शाहरुख खान ने ‘विला वियना’ यानी ‘मन्नत’ को 13.32 करोड़ रुपये की भारी-भरकम कीमत पर खरीदा था. शाहरुख के इस सपनों के घर को गौरी खान ने डिज़ाइन किया था और रिपोर्ट्स के मुताबिक, अब इसकी कीमत 200 करोड़ रुपये से ज़्यादा है.

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