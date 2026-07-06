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Most Beautiful Woman: कौन है दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला, देखते ही पागल हो जाते हैं मर्द! उम्र जान रह जाएंगे हैरान

Most Beautiful Woman: 2026 की "दुनिया की सबसे खूबसूरत स्टार" कोई और नहीं बल्कि ऐनी हैथवे हैं, जिन्होंने अपनी सहज सुंदरता और स्टार पावर से ऑफिशियली लिस्ट में टॉप किया है.

By: Divyanshi Singh | Published: July 6, 2026 8:04:29 PM IST

दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला
दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला


Most Beautiful Woman: पीपल मैगज़ीन ने फैशन की नई क्वीन का ताज पहनाया है, और यह टाइटल उन पर किसी डिज़ाइनर गाउन की तरह सूट कर रहा है. आइए जानें कि 2026 की दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला कौन है, जिसने यह बड़ी कामयाबी हासिल की है.

दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला कौन है?

2026 की “दुनिया की सबसे खूबसूरत स्टार” कोई और नहीं बल्कि ऐनी हैथवे हैं, जिन्होंने अपनी सहज सुंदरता और स्टार पावर से ऑफिशियली लिस्ट में टॉप किया है. यह अनाउंसमेंट एक शानदार फोटोशूट के साथ किया गया, जिसमें वह ब्लैक, बैकलेस, ऑफ-द-शोल्डर आउटफिट में बहुत खूबसूरत लग रही थीं.

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एक्ट्रेस ने पीपल मैगज़ीन का शुक्रिया अदा किया

हैथवे, जिन्होंने दो दशकों में हॉलीवुड में सबसे शानदार करियर में से एक बनाया है, ने इंस्टाग्राम पर लिखा, “मुझे अपने कवर पर फीचर करने के लिए पीपल मैगज़ीन का बहुत-बहुत धन्यवाद.” मिरांडा, एंडी, एमिली और निगेल के तौर पर फैशन की दुनिया पर राज करने के दो दशक बाद, मेरिल स्ट्रीप, ऐनी हैथवे, एमिली ब्लंट और स्टेनली टुकी “रनवे” की ग्लैमरस दुनिया में लौटने के लिए तैयार हैं. वे वही स्टाइल, ड्रामा और तेज़ विट वापस ला रहे हैं जिसने 2006 की फिल्म को एक कल्चरल आइकन बनाया था.

सबसे ज़्यादा इंतज़ार किए जाने वाला सीक्वल 

इस बेसब्री से इंतज़ार किए जा रहे सीक्वल में डायरेक्टर डेविड फ्रैंकल और राइटर एलीन ब्रॉश मैककेना के साथ ओरिजिनल कास्ट फिर से साथ आ रही है. इसमें केनेथ ब्रानाघ, सिमोन एश्ले, जस्टिन थेरॉक्स, लूसी लियू, पैट्रिक ब्रैमल, कालेब हेरॉन, हेलेन जे. शेन और बी.जे. नोवाक जैसे नए चेहरों के साथ दुनिया को और बड़ा किया गया है. पुरानी यादें ताज़ा करते हुए, ट्रेसी थॉमस और टिबोर फेल्डमैन लिली और इरव के रूप में वापस आए हैं.

पीपल से बात करते हुए, हैथवे ने 2006 की ओरिजिनल फिल्म को प्यार से याद किया और खास तौर पर अपने को-स्टार्स की तारीफ़ की. द डेविल वियर्स प्राडा 2, 1 मई, 2026 को थिएटर में रिलीज़ होगी, जो सिनेमा के सबसे मशहूर फ़ैशन ड्रामा में से एक की वापसी होगी.

ऐन हैथवे के बारे में

ऐन हैथवे एक अमेरिकन एक्ट्रेस हैं जो फ़िल्म और टेलीविज़न में अपने काम के लिए जानी जाती हैं. इतने सालों में, उन्हें कई अवॉर्ड मिले हैं, जिनमें एकेडमी अवॉर्ड, BAFTA, गोल्डन ग्लोब और प्राइमटाइम एमी अवॉर्ड शामिल हैं.

उनकी फ़िल्मों ने दुनिया भर के बॉक्स ऑफ़िस पर $6.8 बिलियन से ज़्यादा की कमाई की है, और 2015 में, उन्हें दुनिया की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली एक्ट्रेस में गिना गया था. उनकी नेट वर्थ लगभग $7 बिलियन है.

Tags: Anne Hathaway
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