कौन हैं Elvish Yadav के घर गोलियों को बौछार करने वाले 2 गैंगस्टर? पीछे छिपा है लंबा आपरधिक इतिहास, जानें क्राइम कुंडली!

Elvish Yadav Firing: नीरज और भाऊ पर पंजाब और हरियाणा में भी कई मामले दर्ज हैं। वहीं विदेश में बैठे इन दोनों ने हमले की जानकारी लेते हुए कहा है कि ये हमला इसलिए किया गया है क्योंकि एल्विश ने सट्टेबाजी ऐप का प्रमोशन करके कई लोगों के घर बर्बाद किए हैं।

Published: August 17, 2025 16:11:01 IST

Elvish Yadav Firing: यूट्यूबर एल्विश यादव के घर पर हुए हमले ने सनसनी मचा दी है। वहीं अब केस में नया अपडेट सामने आया है। यूट्यूबर के घर पर हमला करने वाले दो लोग सामने आए हैं और उन्होंने हमलों की सारी जिम्मेदारी भी ली है। साथ ही इन गैंगस्टर्स ने दूसरे कई यूट्यूबर्स को भी धमकी दी है। इस हमले की जिम्मेदारी लेने वाले ये दो गैंगस्टर भाऊ गैंग के सदस्य हैं। एक का नाम नीरज फरीदपुरिया है और दूसरे का नाम भाऊ भाऊ रिटोलिया है।

दूसरे यूट्यूबर्स को दी धमकी

नीरज और भाऊ पर पंजाब और हरियाणा में भी कई मामले दर्ज हैं। वहीं विदेश में बैठे इन दोनों ने हमले की जानकारी लेते हुए कहा है कि ये हमला इसलिए किया गया है क्योंकि एल्विश ने सट्टेबाजी ऐप का प्रमोशन करके कई लोगों के घर बर्बाद किए हैं। साथ ही दोनों ने आगे कहा कि बाकी के यूट्यूबर्स जो भी ऐसी ऐप्स को प्रमोट करते हैं, उनके लिए भी ये वॉर्निंग है। उन पर भी ऐसे हमले हो सकते हैं।

नीरज फारीदपुरिया कौन है?

नीरज फारीदपुरिया पर हत्या, फिरौती और रंगदारी के कई केस दर्ज हैं। वो विदेश में बैठकर अवैध वसूली का सिंडिकेट चलाता है। वहीं पुलिस इस आरोपी को भारत में लाने की प्रक्रिया में जुटी है। नीरज हरियाणा के पलवल का रहने वाला है और अपने अवैध केसों के चलते लंबे समय से विदेश में छुपा बैठा है। ये आरोपी 2012 से जेल में बंद था और साल 2015 में इसे उम्रकैद की सजा भी सुनाई गई थी। लेकिन बाद में पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद ये आरोपी पुलिस को चकमा दे विदेश में जाकर बस गया।

भाऊ रिटोलिया पर भी कई केस दर्ज

भाऊ रिटोलिया भी इसी गिरोह का सदस्य है जो एल्विश यादव के घर पर हुई गोलीबारी की घटना का आरोपी है। इस आरोपी पर कई अवैध मामले दर्ज हैं, जिनमें रंगदारी, हत्या और फिरौती जैसे मामले शामिल हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, वह विदेश में भी बस गया है और फिलहाल दोनों सोशल मीडिया पर बड़े-बड़े कारोबारियों से फिरौती मांगते हैं। इन दोनों ने अब अपना अगला टारगेट उन यूट्यूबर्स को बताया है जो सट्टेबाजी ऐप्स को प्रमोट कर रहे हैं। वहीं पुलिस अधिकारियों के मुताबिक इस मामले में जांच और तेज हो गई है।

