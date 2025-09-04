Home > मनोरंजन > पैसों का गुरुर दिखाने वाली Tanya Mittal किसकी बेटी हैं? जानिए आखिर क्या काम करते हैं उनके पिता?

Who is Tanya Mittal's Father?: सलमान खान (Salman Khan) के शो बिग बॉस 19 (Bigg Boss 19) में आई तान्या मित्तल ने हर किसा का ध्यान अपनी और खींच लिया है, वो शो में पैसे की हवाबाजी करती दिख रही है और अपने लग्जरी लाइफ स्टाइल के गुणगान गा रही, जिसके बाद वो सबकी नजरों में आ गई है और अब हर कोई तान्या के फैमिली बैकग्राउंड और उनके पिता के बारे में जानना चाहते हैं।

September 4, 2025

Bigg Boss 19 Contestant Tanya Mittal: सलमान खान (Salman Khan) का सबसे विवादित शो बिग बॉस 19 (Bigg Boss 19) अपनी शुरुआत ही धमाल मचा रहा हैं और लगातार सुर्खियों में बना हुआ है और इस शो में लोगों का सबसे ज्यादा ध्यान खीचने वाली कंटेस्टेंट है तान्या मित्तल। सोशल मीडिया पर बिग बॉस हाउस से तान्या मित्तल के कई सारे वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिसमें वह पैसे की हवाबाजी करती दिख रही है और अपने लग्जरी लाइफ स्टाइल के गुणगान गा रही है और यही वजह है कि इंस्टाग्राम इंफ्लुएंसर तान्या मित्तल ट्रोलर्स के निशाने पर भी आ चुकी है। 

 बिग बॉस हाउस से वायरल हो रहे हैं तान्या मित्तल के वीडियो 

दरअसल, बिग बॉस हाउस से वायरल हो रहे हैं वीडियो में तान्या मित्तल (Tanya Mittal) कहती नजर आ रही है कि उनके पास काफी सारी गाड़ियां है और उनके पास बॉडीगार्ड्स भी है और हाल ही में उन्होंने ये भी कहा हा कि उनका घर बिग बॉस के घर से भी ज्यादा बड़ा और अच्छा है, तान्या मित्तल, जब से बिग बॉस 19 (Bigg Boss 19) में एंट्री ली है, वो तब से ही लगातार अपने पैसे और लग्जरी लाइफ स्टाइल का शोऑफ कर रही हैं और तान्या ने अपने ऐसे बयानो से सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है और अब लोग तान्या की फैमिली बैकग्राउंड और उनके पिता के बारे में जानना चाहते हैं।  

कौन हैं तान्या मित्तल के पिता? (Who is Tanya Mittal’s Father?)

कौन हैं तान्या मित्तल के पिता? तान्या मित्तल के पिता का नाम अमित मित्तल (Amit Mittal), जो एक बिजनेसमैन है और वो पब्लिक और मीडिया अटेंशन से दूर रहना पसंद करते हैं। Free Job Alert की एक रिपोर्ट के अनुसार तान्या मित्तल (Tanya Mittal) के पिता अमित मित्तल ने शायद ही कभी किसी मीडिया इवेंट में दिखाई दिए हैं और वो हमेशा अपने आपको लो-प्रोफाइल बनाए रखते हैं। “बिग बॉस 19” (Bigg Boss 19) के बीते एक एपिसोड में तान्या ने अपने पिता के बारे में बात करते हुए बताया था कि वोअंधविश्वास को मानते हैं, इतनी ही नहीं इंस्टाग्राम इंफ्लुएंसर ने ये भी कहा था कि वो लकी सॉक्स पर बहुत विश्वास है, उन्होंने नॉमिनेशन वाले दिन भी अपना पसंदीदा सॉक्स ही पहना होगा।

तान्या मित्तल ने की अपने स्ट्रगल की बात

वहीं, तान्या मित्तल (Tanya Mittal) का एक पुराना वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा छाया हुआ है, जिसमें वो Josh Talk के मंच से अपनी जिंदगी के स्ट्रगल के बारे में बात करती नजर आ रही हैं। वायरल वीडियों में तान्या मित्तल बताती है कि कैसे उन्होंने अपने माता-पिता (Amit Mittal) से छिपाकर एक छोटा बिजनेस शुरू किया और उस दौरन वह अपने घरवालों को झूठ बोलती थी कि वो अपने दोस्त के घर जा रही हैं, जबकि असल में वह दिल्ली जाकर आर्ट और क्राफ्ट बिजनेस के लिए खरीदारी करती थी।

