कौन हैं सुधा रेड्डी? जिनकी मेट गाला ड्रेस की कीमत ने अंबानी को भी किया हैरान, नेट वर्थ सुन फट जाएगा माथा

Who is Sudha Reddy: हैदराबाद की बिज़नेसवुमन और समाज-सेवी सुधा रेड्डी ने मेट गाला 2026 के लिए मेट्रोपॉलिटन म्यूज़ियम ऑफ़ आर्ट के रेड कार्पेट पर वापसी की, और एक शानदार ड्रेस पहनकर सबका ध्यान खींचा. इस ड्रेस में $15 मिलियन की महंगी ज्वेलरी और एक कस्टम आउटफिट शामिल था, जिसे बनाने में 3,000 घंटे से ज़्यादा मेहनत लगी थी.

सुधा रेड्डी अपने पर्सनल कलेक्शन का एक नेकलेस पहनकर बाहर निकलीं जिसकी कीमत 142 करोड़ से ज़्यादा थी. 550-कैरेट का तंज़ानाइट पेंडेंट था. जिसका टाइटल बहुत ही खास था “क्वीन ऑफ मेरेलानी.” विंटेज-इंस्पायर्ड विक्टोरियन स्टाइल में जड़ा गहरा बैंगनी-नीला पत्थर बड़े रोज-कट डायमंड्स से घिरा हुआ था.

हैदराबाद की मशहूर बिज़नेसवुमन

हैदराबाद की मशहूर बिज़नेसवुमन और सोशल एक्टिविस्ट सुधा रेड्डी लग्ज़री लाइफस्टाइल, सोशल वर्क और फैशन स्टेटमेंट के लिए भारत की सबसे मशहूर महिला एंटरप्रेन्योर में से एक माना जाता है.सुधा रेड्डी ज़्यादातर हैदराबाद में रहती हैं और बिज़नेस समेत कई सोशल कामों में शामिल हैं. वह एजुकेशन, हेल्थ और महिला एम्पावरमेंट से जुड़े कई प्रोजेक्ट्स में एक्टिव रोल निभाती हैं. सुधा रेड्डी ने पहले मेट गाला 2024 में सुर्खियां बटोरी थीं. अब, एक बार फिर, वह मेट गाला 2026 में अपने यूनिक स्टाइल के लिए खबरों में हैं.

सुधा रेड्डी क्या करती हैं?

सुधा रेड्डी की बात करें तो, वह न सिर्फ़ एक बिज़नेसवुमन हैं, बल्कि एक सोशल एक्टिविस्ट भी हैं. फैशन और लग्ज़री लाइफस्टाइल की दुनिया में भी उनकी एक अलग पहचान है. इंटरनेशनल इवेंट्स में भारत को रिप्रेजेंट करने की वजह से उनका नाम अक्सर सुर्खियों में रहता है.

उनका बिजनेस क्या है?

अपने बिज़नेस के बारे में बात करें तो, सुधा रेड्डी मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर (MEIL) से जुड़े एक बिज़नेस परिवार से हैं. यह कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में काम करती है और इसे भारत की सबसे बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों में से एक माना जाता है.

सुधा रेड्डी के पति कौन हैं?

सुधा रेड्डी के पति पीवी कृष्ण रेड्डी हैं. वह मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं. फोर्ब्स के अनुसार, उनकी अनुमानित नेट वर्थ $2.2 बिलियन है. मेट गाला 2026 में उनकी मौजूदगी ने उन्हें एक बार फिर सुर्खियों में ला दिया है.