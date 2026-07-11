Who is Seema Sajdeh: कौन है सीमा सजदेह? जिनसे तालक के बाद पछता रहे सोहेल खान! Alliance में बताई दिल की बात

Who is Sohail Khan Ex Wife Seema Sajdeh: रियलिटी शो ‘अलायंस’ में उस समय बड़ा ट्विस्ट आ गया, जब सोहेल खान की एक्स-वाइफ सीमा सजदेह ने वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट के तौर पर एंट्री की. सालों बाद दोनों आमने-सामने आए तो माहौल भावुक हो गया. इस दौरान सोहेल खान ने नेशनल टेलीविजन पर अपने रिश्ते को लेकर खुलकर बात की और माना कि अगर उनके रिश्ते में कोई गलती हुई, तो उसकी जिम्मेदारी वह खुद लेते हैं. उनकी इस बात ने फैंस का ध्यान अपनी ओर खींच लिया.

सोहेल ने ली तलाक की जिम्मेदारी

शो के प्रोमो में होस्ट कुणाल कपूर, सोहेल खान से पूछते हैं कि अपनी एक्स-वाइफ सीमा सजदेह को शो में देखकर उन्हें कैसा लगा. इस पर सोहेल ने कहा कि सीमा को देखकर उन्हें बहुत खुशी हुई और उनके साथ बिताए 25 साल याद आ गए. सोहेल ने मुस्कुराते हुए कहा, “मैं इस खूबसूरत महिला के साथ 25 साल रहा हूं. मैं नेशनल टेलीविजन पर यह मानता हूं कि अगर हमारे रिश्ते में कोई गलती हुई होगी, तो उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं.”

जवाब सुन सीमा सजदेह का रिएक्शन

सोहेल की बात सुनकर सीमा मुस्कुरा दीं और “Aww” कहकर अपनी खुशी जाहिर की. तभी पीछे से कुशाल टंडन ने मजाक में कहा, “सीटी मार दे.” इसके बाद सीमा ने तलाक पर खुलकर बात की. उन्होंने कहा, “तलाक किसी के लिए भी आसान नहीं होता. हर इंसान इस दौर से गुजरता है. लेकिन मैंने और सोहेल ने इस स्थिति को समझदारी से संभाला. आज भी हम मिलकर अपने दोनों बेटों की परवरिश कर रहे हैं और अच्छे माता-पिता की जिम्मेदारी निभा रहे हैं.”

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कौन है EX Wife सीमा सजदेह?

सीमा सजदेह (पहले सीमा खान) एक फैशन डिजाइनर, एंटरप्रेन्योर और टेलीविजन पर्सनैलिटी हैं, जिन्हें बॉलीवुड एक्टर और प्रोड्यूसर सोहेल खान की एक्स-वाइफ के तौर पर जाना जाता है. उन्हें नेटफ्लिक्स रियलिटी सीरीज ‘द फैबुलस लाइव्स ऑफ बॉलीवुड वाइव्स’ में लीड स्टार्स में से एक के तौर पर बहुत पहचान मिली. सीमा और सोहेल 1998 में फिल्म ‘प्यार किया तो डरना क्या’ की मेकिंग के दौरान मिले थे और आर्य समाज से शादी के बाद पारंपरिक निकाह करके भाग गए थे. उनकी शादी को 24 साल हो गए थे और उनके दो बेटे हैं, निर्वाण और योहान.

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