श्रेष्ठा अय्यर कौन हैं? लॉकअप 2 में दाखिल हुईं क्रिकेटर श्रेयस अय्यर की बहन, खुद के दम पर बनाना चाहती हैं अपनी पहचान

Who is Shreshta Ayer: रियलिटी शो अक्सर प्रतियोगियों के लिए खुद को नए सिरे से स्थापित करने का एक मंच बन जाते हैं, और क्रिकेटर श्रेयस अय्यर की बहन श्रेष्ठा अय्यर को भी उम्मीद है कि ‘लॉक अप: सच या सज़ा’ सीज़न 2 उनके लिए ऐसा ही साबित होगा.
लाखों लोग उन्हें भारतीय क्रिकेट कप्तान श्रेयस अय्यर की बहन के रूप में पहचानते हैं, लेकिन कंटेंट क्रिएटर का कहना है कि वह इस साये से बाहर निकलकर अपनी कहानी खुद कहना चाहती हैं. नेटफ्लिक्स के ‘लॉक अप’ से रियलिटी टेलीविजन में डेब्यू करते हुए, श्रेष्ठा ने शो को दर्शकों के लिए एक ऐसा अवसर बताया जिससे वे उनके मशहूर उपनाम के पीछे छिपे असली व्यक्तित्व को जान सकें.
श्रेष्ठा अय्यर कौन हैं?
श्रेष्ठा अय्यर मुंबई की डिजिटल कंटेंट क्रिएटर और पॉपुलर सोशल मीडिया पर्सनैलिटी हैं. उन्होंने लाइफस्टाइल, फैशन और डांस से जुड़े कंटेंट के जरिए ऑनलाइन काफी बड़ी फैन फॉलोइंग बनाई है, लेकिन उनकी छवि अक्सर उनके भाई, भारतीय क्रिकेटर श्रेयस अय्यर से जुड़ी रही है. पिछले कुछ सालों में, वह अक्सर आईपीएल मैचों में भी अपने भाई का समर्थन करने के लिए नजर आती रही हैं और क्रिकेट प्रशंसकों के बीच एक जाना-पहचाना चेहरा बन गई हैं. हालांकि, उनका कहना है कि इस पहचान के साथ-साथ उनकी लगातार तुलना और ऑनलाइन ट्रोलिंग भी होने लगी है. लॉक अप के प्रीमियर के दौरान बोलते हुए, श्रेष्ठा ने स्वीकार किया कि हालांकि उन्हें अपने परिवार पर गर्व है, लेकिन वह चाहती हैं कि लोग उन्हें उनके व्यक्तित्व और उपलब्धियों के लिए जानें.
लॉक अप 2 में शामिल होने का कारण
प्रीमियर के दौरान, जब शो की होस्ट फराह खान ने श्रेष्ठा से पूछा कि अगर लोग उनके उपनाम को न पहचानें तो उनकी पहचान क्या होगी. यह सवाल एपिसोड के सबसे महत्वपूर्ण पलों में से एक बन गया. स्पष्ट जवाब देते हुए श्रेष्ठा ने कहा कि उन्हें सालों से “श्रेयस अय्यर की बहन” के रूप में जाना जाता रहा है और अब वह दर्शकों को अपना एक अलग रूप दिखाना चाहती हैं. उन्होंने कहा, “मैंने सालों तक ट्रोलिंग का सामना किया है, लेकिन मैंने इससे उबरना सीख लिया है. ज्यादातर लोग मुझे श्रेयस की बहन के रूप में जानते हैं, लेकिन मैं यहां अपनी खुद की पहचान बनाने और अपने असली रूप में पहचाने जाने के लिए हूं.”
आईपीएल विवाद पर व्यक्त की अपनी राय
श्रेष्ठा ने शो का इस्तेमाल आईपीएल 2026 के दौरान उनके साथ जुड़े सोशल मीडिया विवाद को संबोधित करने के लिए भी किया. बारिश से प्रभावित पंजाब किंग्स बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स के मैच के बाद जब दोनों टीमों ने अंक बराबर किए, तो उन्होंने एक मजाकिया इंस्टाग्राम रील पोस्ट की जिसमें उन्होंने मजाक में कहा कि पंजाब ने कोलकाता को एक अंक “उपहार” में दे दिया है. जहां कई प्रशंसकों ने इसे हानिरहित मजाक समझा, वहीं कुछ ने पोस्ट की आलोचना की. शो के होस्ट रितेश देशमुख ने प्रीमियर के दौरान इस घटना का भी जिक्र किया. श्रेष्ठा ने कहा कि वीडियो का मकसद सिर्फ हल्के-फुल्के खेल संबंधी हास्य का प्रदर्शन करना था. उन्होंने स्पष्ट करते हुए कहा, “मैंने किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाई. यह महज़ हंसी-मज़ाक था, और खेलों में ऐसे पल तो आते ही रहते हैं.”
बता दें कि फराह खान और रितेश देशमुख द्वारा होस्ट किए गए, लॉक अप: सच या सजा सीजन 2 में सुनीता आहूजा, राम कपूर, शिवांगी जोशी, धीरज धूपर, हर्षद चोपड़ा, रियाज अली, योगेश रावत, आकांक्षा चमोला, आकांक्षा चौधरी, श्रेया कालरा और सूफी मोतीवाला जैसे प्रतियोगी शामिल हैं. शो के नए एपिसोड शनिवार से बुधवार तक नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होंगे.