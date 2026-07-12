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Shekhar Chaudhary: कौन हैं शेखर चौधरी? गैरी संधू से ब्रेकअप के बाद जिनके प्यार में पड़ीं जैस्मीन सैंडलस; दिल्ली कॉन्सर्ट में की सगाई

कौन हैं शेखर चौधरी? जैस्मीन सैंडलस ने दिल्ली लाइव कॉन्सर्ट में अचानक अपने मंगेतर को स्टेज पर बुलाकर सबको चौंका दिया. जानिए इस सीक्रेट रिश्ते की कहानी.

By: Shivani Singh | Published: July 12, 2026 12:10:51 PM IST

कौन हैं शेखर चौधरी? जैस्मीन सैंडलस ने दिल्ली लाइव कॉन्सर्ट में अचानक अपने मंगेतर को स्टेज पर बुलाकर सबको चौंका दिया. जानिए इस सीक्रेट रिश्ते की कहानी.
कौन हैं शेखर चौधरी? जैस्मीन सैंडलस ने दिल्ली लाइव कॉन्सर्ट में अचानक अपने मंगेतर को स्टेज पर बुलाकर सबको चौंका दिया. जानिए इस सीक्रेट रिश्ते की कहानी.


फिल्म ‘धुरंधर’ में अपने गानों की ब्लॉकबस्टर सफलता के बाद, पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री की ‘गुलाबी क्वीन’ जैस्मीन सैंडलस ने अपने फैंस को एक ऐसा सरप्राइज दिया है, जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी. जैस्मीन ने अपने लाइव कॉन्सर्ट के दौरान सगाई का ऐलान कर हर किसी को चौंका दिया. नई दिल्ली में उनके ‘द ड्रीम गर्ल इंडिया टूर’ (The Dream Girl India Tour) की ओपनिंग नाइट थी, जहाँ खचाखच भरी भीड़ के सामने उन्होंने यह बड़ी खुशखबरी शेयर की. इतना ही नहीं, उन्होंने पहली बार दुनिया के सामने अपने मंगेतर शेखर चौधरी को स्टेज पर इंट्रोड्यूस भी कराया. यह वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल हो गया, लेकिन हर कोई अब बस एक ही सवाल पूछ रहा है, आखिर शेखर चौधरी कौन हैं?

शेखर चौधरी के बारे में हम क्या जानते हैं?

जैस्मीन सैंडलस का नाम इस समय हर जगह छाया हुआ है, लेकिन उनके मंगेतर शेखर चौधरी ने खुद को हमेशा लाइमलाइट से दूर रखा है. जैस्मीन के उलट, शेखर कोई जाने-माने सेलिब्रिटी नहीं हैं और न ही उनका पंजाबी म्यूजिक या फिल्म इंडस्ट्री से कोई दूर-दूर तक का नाता है.

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अब तक, जैस्मीन ने शेखर के प्रोफेशन, उनकी बैकग्राउंड या अपनी लव स्टोरी (कि वे दोनों कैसे मिले) के बारे में कोई भी जानकारी शेयर नहीं की है. इस सगाई के ऐलान से पहले, जैस्मीन ने अपने इस रिश्ते को पूरी तरह से सीक्रेट रखा था. यही वजह है कि कॉन्सर्ट के दौरान फैंस ने पहली बार इस कपल को एक साथ ऑफिशियल तौर पर देखा. फिलहाल, शेखर की पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ को लेकर कोई भी पुख्ता जानकारी सामने नहीं आई है, और ऐसा लगता है कि यह कपल अपनी इस नई शुरुआत को बेहद प्राइवेट रखना चाहता है.

कॉन्सर्ट में क्या हुआ था?

यह खूबसूरत और हैरान कर देने वाला वाकया 11 जुलाई 2026 को नई दिल्ली के यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर में हुआ. जैस्मीन स्टेज पर अपनी धमाकेदार परफॉर्मेंस दे रही थीं कि अचानक उन्होंने गाना रोका और ऑडियंस से बात करने लगीं. इसके बाद उन्होंने शेखर चौधरी को स्टेज पर बुलाया.

शेखर की तरफ इशारा करते हुए जैस्मीन ने बेहद एक्साइटेड होकर भीड़ से कहा कि यही वो शख्स हैं जिन्होंने उन्हें प्रपोज किया है (“put a ring on it”). उन्होंने गर्व से अपनी सगाई की अंगूठी फैंस को दिखाई, जिसके बाद दोनों ने स्टेज पर एक-दूसरे के साथ बेहद प्यारे पल बिताए. दोनों ने जैस्मीन के सुपरहिट गाने ‘लावां’ (Laavan) पर एक साथ डांस भी किया, जिसे देखकर वहां मौजूद हजारों फैंस खुशी से झूम उठे और पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा।

जैस्मीन के पुराने रिश्ते और जिंदगी के उतार-चढ़ाव

शेखर से सगाई करने से पहले, जैस्मीन सैंडलस की पर्सनल लाइफ मशहूर पंजाबी सिंगर गैरी संधू के साथ उनके रिश्ते को लेकर काफी चर्चा में रही थी. पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री की इस सुपरहिट जोड़ी ने ‘इलीगल वेपन’ (Illegal Weapon), ‘लड्डू’ (Laddu) और ‘बाम्ब जट्ट’ (Bamb Jatt) जैसे कई ब्लॉकबस्टर गाने दिए.

हालांकि, बाद में दोनों की राहें जुदा हो गईं, और इस ब्रेकअप ने जैस्मीन को बुरी तरह तोड़ दिया था. जैस्मीन ने खुद एक इंटरव्यू में माना था कि यह ब्रेकअप उनकी जिंदगी का सबसे मुश्किल दौर था. उसी दौरान उन्होंने अपने पिता को भी खो दिया, जिसने उनके मानसिक दर्द को और बढ़ा दिया. इस गहरे दुख के कारण वे कुछ समय के लिए शराब की लत का शिकार भी हो गईं, लेकिन अपने परिवार के अटूट सपोर्ट की बदौलत उन्होंने इस मुश्किल से जंग जीती और शानदार वापसी की. इस दर्दनाक दौर के बाद, जैस्मीन ने अपनी पर्सनल लाइफ को दुनिया की नजरों से छिपाकर रखा, जब तक कि उन्होंने शेखर के साथ अपनी सगाई का ऐलान नहीं कर दिया.

कौन हैं जैस्मीन सैंडलस?

जैस्मीन सैंडलस पंजाबी म्यूजिक और बॉलीवुड प्लेबैक सिंगिंग की दुनिया की सबसे दमदार और बेबाक आवाजों में से एक हैं. पंजाब के जालंधर में जन्मीं जैस्मीन बाद में अमेरिका शिफ्ट हो गईं, जहाँ उन्होंने अपनी अनोखी म्यूजिक स्टाइल को तराशा. उनका म्यूजिक पंजाबी लोकगीत (Folk), हिप-हॉप और मॉडर्न बीट्स का एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन है.

वक्त के साथ उन्होंने इंडस्ट्री को ‘इलीगल वेपन’, ‘सिप सिप’, ‘बाम्ब जट्ट’, ‘यार ना मिले’ और ‘लावां’ जैसे अनगिनत कल्ट हिट्स दिए हैं. अपनी दमदार आवाज के साथ-साथ जैस्मीन अपनी बोल्ड और बिंदास पर्सनालिटी के लिए जानी जाती हैं, जिसके दम पर उन्होंने दुनिया भर में करोड़ों फैंस का दिल जीता है. अब फैंस अपनी इस चहेती स्टार को जिंदगी के इस नए सफर की शुरुआत के लिए ढेरों बधाइयां दे रहे हैं.

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