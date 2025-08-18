पहले कहती थी ए चिकने…1 रात का था 3000, जिस्म के मेले से बाहर निकल बनी फिल्म इंडस्ट्री की शान, जानिए कौन है वो?

16
Shagufta Rafiqe Life Story: आप सभी ने आशिकी और आशिकी 2 तो जरूर देखी ही होगी। इस फिल्म की कहानी काफी दमदार थी, आज भी यह दोनों ही फिल्में दर्शकों की सबसे पसंदीदा फिल्मों की लिस्ट में शुमार है। इस फिल्म के डायरेक्टर और कास्ट को तो आप सभी जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस फिल्म को आखिर लिखा किसने है।
शगुफ्ता रफीक की दर्द भरी कहानी
लम्हे, आवारापन, धोखा, राज, मर्डर 2 से लेकर जन्नत 2 की कहानी राइटर शगुफ्ता रफीक ने लिखी हैं। उन्होंने एक से एक बढ़िया डायलॉग लिखने से लेकर डायरेक्शन भी किया। लेकिन हर बार शगुफ्ता रफीक की कहानी काफी इमोशनल होती थी। क्योंकि उनकी असली जिंदगी की कहानी भी काफी दर्द भरी है। इतना स्ट्रगल जो शाद आपने सोचा भी ना हो।
महेश भट्ट ने की थी मदद
शगुफ्ता रफीक को बॉलीवुड में महेश भट्ट लेकर आए थे। उन्होंने ही शगुफ्ता की प्रतिभा पहचाना और उसको मुकाम दिया। साल 2006 में शगुफ्ता रफीक ने वो लम्हे लिखी, इसके बाद तो जैसे वह हिट फिल्म राइटर हो गईं। उन्हें अपनी जिंदगी में काफी कुछ झेलना पड़ा है। यहां तक कि उन्हें अपनी सगी मां के बारे में भी नहीं पता है। शगुफ्ता का पालन पोषण एक्ट्रेस अनवरी बेगम ने किया था। उन्हें वह सड़क पर मिली थी। शगुफ्ता को अपने असली माता-पिता के बारे में नहीं पता है।
जिस्म के बाजार में बेचना पड़ा शरीर
शुरूआत में गरीबी के चलते शगुफ्ता को जिस्म के बाजार में डाल दिया। यहां उन्होंने प्राइवेट पार्टियों के लिए नाचना शुरू कर दिया। पार्टियों में वैश्यालयों जैसा माहौल होता था। जहां लोग दूसरी औरतो के साथ आकर शरीफ होने का डोंग करते थे। शगुफ्ता 17 साल की थीं. उन्होंने सेक्स वर्क के साथ-साथ दुबई में बार डांस के तौर पर भी काम किया। उन्होंने खुद बताया था कि उन्हें एक रात के बदले 3000 रुपये मिलते थे। फिर वह दुबई गई, जहां वह डांसर बन गईं।
साल 2006 में मिला पहला मौका
दुबई में उन्हें अपनी पहली मोहब्बत मिली थी। वह वहां पर मर्दों को एंटरटेन करती थी। फिर उनकी मुलाकात 45 साल के आदमी के साथ हुई। जिसने उनपर पैसों की बारिश कर दी। दोनों को आगे चलकर प्यार हुआ, लेकिन यह प्यार अधूरा रह गया। साल 2002 में शगुफ्ता की मुलाकात महेश भट्ट से हुई। साल 2006 में मोहित सूरी की कलयुग के लिए कुछ सिन लिखे थे। फिर उन्होंने इसके बाद कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा।