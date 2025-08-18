पहले कहती थी ए चिकने…1 रात का था 3000, जिस्म के मेले से बाहर निकल बनी फिल्म इंडस्ट्री की शान, जानिए कौन है वो?

शगुफ्ता रफीक को बॉलीवुड में महेश भट्ट लेकर आए थे। उन्होंने ही शगुफ्ता की प्रतिभा पहचाना और उसको मुकाम दिया। साल 2006 में शगुफ्ता रफीक ने वो लम्हे लिखी, इसके बाद तो जैसे वह हिट फिल्म राइटर हो गईं। उन्हें अपनी जिंदगी में काफी कुछ झेलना पड़ा है। यहां तक कि उन्हें अपनी सगी मां के बारे में भी नहीं पता है। शगुफ्ता का पालन पोषण एक्ट्रेस अनवरी बेगम ने किया था। उन्हें वह सड़क पर मिली थी। शगुफ्ता को अपने असली माता-पिता के बारे में नहीं पता है।

जिस्म के बाजार में बेचना पड़ा शरीर

शुरूआत में गरीबी के चलते शगुफ्ता को जिस्म के बाजार में डाल दिया। यहां उन्होंने प्राइवेट पार्टियों के लिए नाचना शुरू कर दिया। पार्टियों में वैश्यालयों जैसा माहौल होता था। जहां लोग दूसरी औरतो के साथ आकर शरीफ होने का डोंग करते थे। शगुफ्ता 17 साल की थीं. उन्होंने सेक्स वर्क के साथ-साथ दुबई में बार डांस के तौर पर भी काम किया। उन्होंने खुद बताया था कि उन्हें एक रात के बदले 3000 रुपये मिलते थे। फिर वह दुबई गई, जहां वह डांसर बन गईं।

साल 2006 में मिला पहला मौका