क्या पॉलिटिशियन के बेटे को डेट कर रही हैं सारा अली खान? अब इस शख्स से जुड़ रहा है सैफ की लाडली का नाम

Sara Ali Khan Rumored Boyfriend: बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान की बेटी सारा अली खान अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को लेकर अक्सर ही सुर्खियों का हिस्सा बनी रहती हैं। सारा अली खान हाल ही में मेट्रो इन दिनों फिल्म में नजर आई थीं। लेकिन, आज यहां हम एक्ट्रेस की फिल्मों या प्रोफेशनल लाइफ के बारे में नहीं, बल्कि पर्सनल लाइफ के बारे में बात करने जा रहे हैं। जी हां, इन दिनों सारा अली खान का नाम अर्जुन प्रताप बाजवा के साथ जुड़ रहा है।

ऐसा कहा जा रहा है कि सारा और अर्जुन डेट कर रहे हैं। हालांकि, दोनों की तरफ से रिलेशनशिप की अफवाहों पर किसी तरह का ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया गया है। इन्हीं सब के बीच एक्ट्रेस के फैंस के बीच यह जानने की एक्साइटमेंट बनी हुई है कि आखिर अर्जुन प्रताप बाजवा कौन हैं और वह क्या करते हैं।

कौन हैं अर्जुन प्रताप बाजवा?

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सारा अली खान के रुमर्ड बॉयफ्रेंड अर्जुन सिंह बाजवा एक पॉलिटिशियन के बेटे हैं। अर्जुन के पिता भारतीय जनता पार्टी के स्टेट वाइस प्रेजिडेंट फतेह जंग सिंह बाजवा के बेटे हैं। उन्हें अक्सर ही अपने पिता के साथ चुनाव प्रचार के दौरान देखा जाता है। पॉलिटिशियन के बेटे होने के साथ-साथ अर्जुन प्रताप बाजवा एक्टर, मॉडल और म्यूजिशियन भी हैं।

मॉडलिंग में बड़ा नाम कमा चुके हैं अर्जुन प्रताप बाजवा

अर्जुन प्रताप बाजवा का नाम देश के नामी सुपरमॉडल्स में लिया जाता है। अपने चार्मिंग लुक्स और फिजिक्स की वजह से वह बड़े डिजाइनरों के फेवरेट हैं। अर्जुन अब तक नामी डिजाइनर रोहित और वरुण बहल के साथ काम कर चुके हैं। मॉडलिंग के अलावा अर्जुन प्रताप बाजवा ने कई गानें गाए हैं। कोविड के दौरान अपनी मां के कहने पर अर्जुन ने सिंगिंग करनी शुरू की थी। अर्जुन ने Thinkin’ Bout You, Hellcat और Enroute जैसे गाने गाए हैं।

मॉडलिंग और सिंगिंग में टैलेंट दिखा चुके अर्जुन प्रताप बाजवा ने बैंड ऑफ मराजा से एक्टिंग डेब्यू किया था। यह फिल्म ऑस्कर के लिए भी नॉमिनेट हुई थी। इसके अलावा अर्जुन ने प्रभुदेवा के असिस्टेंट के तौर पर अक्षय कुमार स्टारर सिंह इज ब्लिंग में भी काम किया था।

कब शुरू हुई सारा और अर्जुन के रिश्ते की अफवाह?

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सारा अली खान और अर्जुन प्रताप बाजवा के रिश्ते की अफवाह लंबे समय से सुर्खियों का हिस्सा बनी हुई है। लेकिन, सबसे पहले इन अफवाहों की शुरुआत तब हुई थी जब अर्जुन पहली बार सारा अली खान के साथ केदारनाथ यात्रा के दौरान दिखाई दिए थे। केदारनाथ के बाद सारा और अर्जुन जैसलमेर भी साथ गए थे और तब ही से दोनों के रिश्ते की अफवाहें सोशल मीडिया पर चल रही हैं। बता दें, सारा या अर्जुन की तरफ से इन अफवाहों पर अभी तक किसी तरह का रिएक्शन सामने नहीं आया है।