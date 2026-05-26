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Cannes 2026: कौन हैं संदीप पटेल? कान्स 2026 में भारतीय सिनेमा की बड़ी एंट्री, हॉलीवुड में मचाई हलचल

Who Is Sandeep Patel: भारतीय फिल्म निर्माता संदीप पटेल Cannes 2026 में अपनी खास पहचान बना रहे हैं. उनका प्रोडक्शन हाउस SRHP Films दुनिया के सबसे बडे फिल्म बाजार में Hollywood और भारतीय सिनेमा को एक-दूसरे के करीब लाने का काम कर रहा है.

By: Preeti Rajput | Published: May 26, 2026 9:50:10 AM IST

कौन हैं संदीप पटेल?
कौन हैं संदीप पटेल?


Who Is Sandeep Patel: कान्स फिल्म फेस्टिवल हमेशा से ही भव्यता, ग्लैमरस रेड कार्पेट और हाई-प्रोफाइल सिनेमा के लिए जाना जाता रहा है. हालांकि, कान्स 2026 में, भारतीय सिनेमा के लिए असली हलचल ‘मार्चे डू फिल्म’ (Marché du Film) में बंद दरवाजों के पीछे हो रही है. और इस चर्चा का नेतृत्व कर रहे हैं भारतीय फिल्म निर्माता संदीप पटेल, जो फिल्म फेस्टिवल के इस सबसे बडे मंच पर हॉलीवुड और भारतीय कहानी कहने के अंदाज के बीच की खाई को पाट रहे हैं.

कौन हैं संदीप पटेल? 

संदीप पटेल भारतीय मूल के फिल्म निर्माता हैं, जो ऑगस्टा, जॉर्जिया से SRHP फिल्म्स का संचालन करते हैं. वह एक स्वतंत्र निर्माता हैं, जो ऐसे प्रोजेक्ट्स पर ध्यान केंद्रित करते हैं जिनमें कई संस्कृतियों का मेल हो और अंतरराष्ट्रीय सहयोग शामिल हो. पारंपरिक और घरेलू बॉलीवुड तरीकों को अपनाने के बजाय, पटेल ने अपना समय हॉलीवुड में एक विशाल नेटवर्क और संपर्क बनाने में बिताया है, जिसने हॉलीवुड के बुनियादी ढांचे को बॉलीवुड की प्रतिभाओं और भारतीय कहानियों के साथ जोडा है. इंडियन मोशन पिक्चर प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन (IMPPA) के साथ उनकी भागीदारी ने उन्हें एक बहुत ही प्रमुख हस्ती के रूप में स्थापित किया है, जो विदेशी बाजारों में भारतीय सामग्री को आगे बढा रहे हैं.

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संदीप पटेल फेस्टिवल में क्या कर रहे हैं?

संदीप को कई बडे नामों के साथ व्यापारिक बातचीत करते हुए देखा जा सकता है. दरअसल संदीप पटेल के कान्स कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण उनकी आने वाली हॉलीवुड फिल्म ‘होली फादर’ (Holy Father) के लिए चर्चा पैदा करना है. श्रवण तिवारी द्वारा निर्देशित इस फिल्म की कास्ट में एरिक रॉबर्ट्स और मैरी ल्यरेट जैसे हॉलीवुड के दिग्गज कलाकार शामिल हैं. फेस्टिवल में इस फिल्म की मौजूदगी ही अंतरराष्ट्रीय बाजार का ध्यान भारतीय सिनेमा की ओर खींच रही है. जहां एक ओर वह ‘होली फादर’ का प्रचार कर रहे हैं, वहीं उनके प्रोडक्शन हाउस ने 23 मई, 2026 को अमेरिका में एक और हॉलीवुड प्रोजेक्ट, ‘सनडाउन टाउन’ (Sundown Town)जिसे तिवारी ने ही निर्देशित किया है.

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Tags: Cannes 2026Indian filmmakerSandip PatelSRHP Films
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