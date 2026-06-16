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Sanchita Ugale Bf: कौन है संचिता शर्मा का बॉयफ्रेंड Ujjwal Sharma? आखिर क्या है इस शख्स का मौत से कनेक्शन

Sanchita Ugale Bf: 'कुमकुम भाग्य' में काम करने वाली 22 साल की एक्ट्रेस संचिता उगाले की मौत से टीवी इंडस्ट्री हैरान रह गई. 14 जून को महाराष्ट्र के पालघर जिले में अपने घर पर संचिता ने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली.

By: Heena Khan | Published: June 16, 2026 2:37:25 PM IST

sanchita ugale and ujjwal sharma
sanchita ugale and ujjwal sharma


Sanchita Ugale Bf: ‘कुमकुम भाग्य’ में काम करने वाली 22 साल की एक्ट्रेस संचिता उगाले की मौत से टीवी इंडस्ट्री हैरान रह गई. 14 जून को महाराष्ट्र के पालघर जिले में अपने घर पर संचिता ने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली. उनके निधन के बाद, एक्ट्रेस इंद्राक्षी कांजीलाल ने आरोप लगाया कि दिवंगत एक्ट्रेस को उनके ‘साजन घर’ के को-स्टार उज्ज्वल शर्मा से मानसिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ा था. उन्होंने उज्ज्वल के उन दावों को भी खारिज कर दिया जिनमें कहा गया था कि संचिता किसी पुराने रिश्ते की वजह से परेशान थीं.

संचिता BF से थीं तंग 

इन बातों पर हैरानी जताते हुए इंद्राक्षी कांजीलाल ने कहा कि वो इन टिप्पणियों से बहुत परेशान थीं और उनका मानना ​​है कि उज्ज्वल दिवंगत एक्ट्रेस के इतने करीबी नहीं थे कि उनकी निजी ज़िंदगी के बारे में दावे कर सकें. टेलीचक्कर से बात करते हुए उन्होंने कहा, “उज्ज्वल ने कथित तौर पर संचिता से पैसे उधार लिए थे और बाद में उनके साथ बुरा बर्ताव किया. जब उन्होंने पैसे वापस मांगे, तो वह भड़क गए, उन्हें बेइज्जत किया और यहां तक ​​कि मारने की धमकी भी दी. मेरे पास उनकी चैट के स्क्रीनशॉट हैं जिनमें उन्होंने गलत भाषा का इस्तेमाल किया और उन्हें बेइज्जत किया.”

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कौन हैं संचिता के BF? 

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उज्ज्वल शर्मा एक भारतीय टेलीविज़न एक्टर हैं जो दंगल टीवी के डेली सोप ‘साजन घर’ में कबीर का मुख्य किरदार निभा रहे हैं. यह शो जनवरी 2026 में शुरू हुआ था. वे उत्कर्ष कोहली (विवान) और दिवंगत संचिता उगाले (पूजा) के साथ इस ड्रामा में काम कर रहे हैं, जो दो भाइयों के बीच एक उलझे हुए लव ट्रायंगल पर आधारित है. हाल ही में, उज्ज्वल शर्मा अपनी को-स्टार संचिता उगाले की दुखद मौत से जुड़े एक बड़े विवाद के कारण चर्चा में रहे हैं; संचिता ने 15 जून 2026 को आत्महत्या कर ली थी.

उज्ज्वल शर्मा पर क्या आरोप लगाए गए हैं?

इंद्राक्षी कांजीलाल के अनुसार, संचिता और उज्ज्वल के बीच पैसों को लेकर एक अनसुलझा विवाद था. टेलीचक्कर से बात करते हुए उन्होंने आरोप लगाया, “उज्ज्वल ने संचिता से पैसे उधार लिए थे और बाद में उसके साथ बुरा बर्ताव किया. जब संचिता ने उससे पैसे वापस मांगे, तो वह भड़क गया, उसने उसे बेइज्जत किया और मारने की धमकी भी दी. मेरे पास उनकी बातचीत के स्क्रीनशॉट हैं, जिनमें उसने गलत भाषा का इस्तेमाल किया और उसका अपमान किया.”

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Tags: sanchita ugaleujjwal sharma
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