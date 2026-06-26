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Who Is  Samay Raina GF: कौन हैं समय रैना की दिल की मल्लिका? तस्वीर पोस्ट कर उड़ाए थे फैंस के होश; टूट गया था हजारों हसीनाओं का दिल

Who Is  Samay Raina GF: समय रैना इन दिनों india's got latent की वजह से सुर्ख़ियों में हैं. वहीं आलिया भट्ट कॉमेडियन समय रैना आजकल सोशल मीडिया पर चर्चा में हैं. उन्होंने कुछ समय पहले 'स्टिल अलाइव' (Still Alive) नाम का एक शो रिलीज़ किया था, जिसमें उन्होंने अपने पिछले शो 'इंडियाज़ गॉट लेटेंट' (India's Got Latent) से जुड़े विवाद को लेकर चर्चा की थी.

By: Heena Khan | Published: June 26, 2026 11:26:01 AM IST

samay raina gf
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Who Is  Samay Raina GF: समय रैना इन दिनों india’s got latent की वजह से सुर्ख़ियों में हैं. वहीं आलिया भट्ट कॉमेडियन समय रैना आजकल सोशल मीडिया पर चर्चा में हैं. उन्होंने कुछ समय पहले ‘स्टिल अलाइव’ (Still Alive) नाम का एक शो रिलीज़ किया था, जिसमें उन्होंने अपने पिछले शो ‘इंडियाज़ गॉट लेटेंट’ (India’s Got Latent) से जुड़े विवाद को लेकर चर्चा की थी. वहीँ हर कोई जानना चाहता है कि क्या समय रैना किसी को डेट कर रहे हैं. और अगर कर रहे हैं तो समय रैना की गर्लफ्रेंड कौन हैं. कुछ समय पहले उनकी एक इंस्टाग्राम स्टोरी वायरल हुई थी. जिसमे उन्होंने अपनी “गर्लफ्रेंड” के बारे में मज़ाकिया अंदाज़ में जवाब दिया था.

कौन हैं समय की gf ? 

समय रैना ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर “आस्क मी एनीथिंग” (Ask Me Anything) सेशन किया. जब एक फ़ैन ने उनकी गर्लफ्रेंड के बारे में पूछा, तो उन्होंने मज़ेदार जवाब दिया, उन्होंने अपने करीबी दोस्त बलराज घई जो मुंबई के हैबिटैट कॉमेडी क्लब के मालिक हैं उनके साथ एक फ़ोटो पोस्ट की और उन्हें अपनी “गर्लफ्रेंड” बताया. इस पोस्ट ने फ़ैन्स को हैरान कर दिया और उन्हें हँसने पर मजबूर कर दिया. गौरतलब है कि समय रैना आजकल इंटरनेट पर छाए हुए हैं. ‘इंडियाज़ गॉट लेटेंट’ से जुड़े विवाद के बाद, कॉमेडियन ‘समय रैना: स्टिल अलाइव’ के साथ लौटे हैं. यह वीडियो उनके यूट्यूब चैनल पर रिलीज़ किया गया है.

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दिया करारा जवाब 

इतना ही नहीं, ‘स्टिल अलाइव’ में समय रैना ने उन लोगों को करारा जवाब दिया जिन्होंने ‘इंडियाज़ गॉट लेटेंट’ की आलोचना की थी. उन्होंने मुकेश खन्ना, बी प्राक और सुनील पाल के बारे में विस्तार से बात की और उनकी इन बातों के क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो गए हैं. उन्होंने यह भी बताया कि विवाद के दौरान उनके करीबी दोस्त बलराज घई के परिवार को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा था. साथ ही, समय रैना ने घोषणा की कि ‘इंडियाज़ गॉट लेटेंट’ का दूसरा सीज़न आने वाला है, जिससे उनके फ़ैन्स बहुत उत्साहित हैं.

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Tags: Indias Got Latent 2samay raina
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