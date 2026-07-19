Who is Sakshi Jha: इंडियाज गॉट लैटेंट में खुद को बताया ‘मैनहेटर’, पहले इंटरनेट पर हुईं ट्रोल फिर ऑफिस ने भी किया सस्पेंड, समर्थन में आये समय रैना

Sakshi Jha in Indias Got Latent: ‘इंडियाज गॉट लैटेंट सीजन 2’ के तीसरे एपिसोड में आई साक्षी झा इन दिनों सुर्ख़ियों में हैं. शो में उन्होंने खुद को फेमिनिस्ट और मैनहेटर बताया था, जिसके बाद से उनकी बहुत ज्यादा ट्रोलिंग हो रही है.

खबरों के अनुसार अब उन्हें बिहार में अपनी टीचिंग जॉब से भी सस्पेंड कर दिया गया है. वहीं दूसरी ओर समय रैना ने भी साक्षी झा के समर्थन में लोगों से अपील की है.

साक्षी ने खुद को बताया था ‘मैन-हेटर’

‘इंडियाज गॉट लैटेंट सीजन 2’ के तीसरे एपिसोड में अपनी परफॉर्मेंस के दौरान साक्षी खुद को ‘मैन-हेटर’ बताया. यहां तक कि उनके इंस्टाग्राम बायो में भी लिखा है, ‘Patriarchy’s worst nightmare.’ इसके अलावा उन्होंने शो में अपने भविष्य को लेकर भी एक विवादित बात कही. साक्षी ने कहा कि वह शादी के बाद अपने पति को शराब पीकर बेल्ट से मारना चाहती हैं. उनकी इन बातों को सुनकर इंटरनेट पर लोगों ने उन्हें खूब ट्रोल किया. इन सबके बीच अब ये भी खबर आ रही है कि उन्हें उनकी टीचिंग की जॉब से सस्पेंड कर दिया गया है.

कितनी सच है स्पेंशन की खबर?

कुछ रिपोर्ट्स में ये दावा किया जा रहा है कि साक्षी झा को उनके ‘मैन-हेटर’ वाले बयान की वजह से सस्पेंड किया गया है. लेकिन इस मुद्दे पर अब तक बिहार सरकार, शिक्षा विभाग और उनके स्कूल की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है. इसलिए सस्पेंशन की खबर कन्फर्म नहीं है.

समय रैना ने किया समर्थन

समय रैना ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज़ में साक्षी झा का समर्थन किया है. उन्होंने इंस्टाग्राम पर मज़ाक में कहा कि वह समझते हैं कि आगे क्या हो सकता है, क्योंकि वह लगातार एक के बाद एक विवादों में फंसते जा रहे हैं. वीडियो में उन्होंने लेटेंट कंटेस्टेंट साक्षी झा का भी बचाव करते हुए कहा, “बहुत सारे मीम्स बन रहे हैं ‘मैन हेटर’ साक्षी झा के!” उन्होंने आगे कहा, “लेकिन मेरे ‘पुरुषों’ से एक अनुरोध है, कृपया उनके प्रति दयालु रहें.” उन्होंने बताया कि इंडियाज गॉट लेटेंट्स एक ऐसा मंच है जहां लोग आकर कुछ भी कह देते हैं.