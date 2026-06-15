Ridhima Gupta Bigg Boss 20: रिधिमा गुप्ता की हो सकती है ‘बिग बॉस 20’ में एंट्री, इंटरनेट पर मचाया तहलका, जानें क्या है सच्चाई

Ridhima Gupta Bigg Boss 20: बिग बॉस 20 के इस साल के अंत में वापसी की उम्मीद के साथ ही कंटेस्टेंट के नाम को लेकर अफवाहों का बाजार गर्म है. हर सीजन संभावित प्रतियोगियों को लेकर अटकलों की एक नई लहर लेकर आता है.

इस सीजन में एक नाम जिसने सबसे ज्यादा उत्सुकता जगाई है, वह है टेलीविजन अभिनेत्री और इन्फ्लुएंसर रिधिमा गुप्ता. कई मीडिया रिपोर्टों में उन्हें आगामी सीजन से जोड़ा गया है, हालांकि रिधिमा या निर्माताओं में से किसी ने भी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है.

सोशल मीडिया पर तेज हैं अटकलें

सोशल मीडिया पर बातचीत के दौरान रिधिमा द्वारा शो में संभावित उपस्थिति का संकेत देने के बाद चर्चा और तेज हो गई. बता दें कि इस साल की शुरुआत में तब अफवाहें उड़नी शुरू हुईं जब रिधिमा ने इंस्टाग्राम पर “आस्क मी अ क्वेश्चन” सेशन होस्ट किया. जब एक फैन ने उनसे पूछा कि वह बिग बॉस में कब नजर आएंगी, तो अभिनेत्री ने मजाकिया अंदाज में जवाब दिया, “आने वाली हूं,” साथ में एक इमोजी भी. हालांकि इस जवाब से किसी बात की पुष्टि नहीं हुई, लेकिन सोशल मीडिया पर हलचल मचने के लिए यह काफी था. तब से, बिग बॉस 20 के संभावित प्रतियोगियों पर चर्चा करने वाली कई रिपोर्टों में उनका नाम सामने आया है.

कौन हैं रिधिमा गुप्ता

रिधिमा गुप्ता मुख्य रूप से टेलीविजन और डिजिटल कंटेंट में अपने काम के लिए जानी जाती हैं. उनकी सबसे चर्चित भूमिकाओं में से एक टेलीविजन ड्रामा ‘मेघा बरसेंगे’ में थी, जहां उन्होंने सतपाल कोहली की पत्नी का किरदार निभाया था. इस शो ने टेलीविजन दर्शकों के बीच उनकी लोकप्रियता बढ़ाने में मदद की और उन्हें हिंदी मनोरंजन जगत में एक जाना-पहचाना चेहरा बना दिया. टेलीविजन के अलावा, उन्होंने म्यूजिक वीडियो और शॉर्ट डिजिटल परियोजनाओं में भी काम किया है. खबरों के अनुसार, वह शॉर्ट फिल्म ‘रंग रसिया’ में दिखाई दीं और कई संगीत प्रस्तुतियों का हिस्सा रही हैं, जिससे उन्हें पारंपरिक टेलीविजन से परे अपनी पहचान बनाने में मदद मिली है.