Home > मनोरंजन > Ridhima Gupta Bigg Boss 20: रिधिमा गुप्ता की हो सकती है ‘बिग बॉस 20’ में एंट्री, इंटरनेट पर मचाया तहलका, जानें क्या है सच्चाई

Ridhima Gupta Bigg Boss 20: रिधिमा गुप्ता की हो सकती है ‘बिग बॉस 20’ में एंट्री, इंटरनेट पर मचाया तहलका, जानें क्या है सच्चाई

बिग बॉस 20 के इस साल के अंत में वापसी की उम्मीद के साथ ही कंटेस्टेंट के नाम को लेकर अफवाहों का बाजार गर्म है. कई मीडिया रिपोर्टों में रिधिमा गुप्ता को आगामी सीजन से जोड़ा गया है.

By: Shivangi Shukla | Published: June 15, 2026 5:49:27 PM IST



Ridhima Gupta Bigg Boss 20: बिग बॉस 20 के इस साल के अंत में वापसी की उम्मीद के साथ ही कंटेस्टेंट के नाम को लेकर अफवाहों का बाजार गर्म है. हर सीजन संभावित प्रतियोगियों को लेकर अटकलों की एक नई लहर लेकर आता है.  

इस सीजन में एक नाम जिसने सबसे ज्यादा उत्सुकता जगाई है, वह है टेलीविजन अभिनेत्री और इन्फ्लुएंसर रिधिमा गुप्ता. कई मीडिया रिपोर्टों में उन्हें आगामी सीजन से जोड़ा गया है, हालांकि रिधिमा या निर्माताओं में से किसी ने भी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है.

You Might Be Interested In

सोशल मीडिया पर तेज हैं अटकलें 

सोशल मीडिया पर बातचीत के दौरान रिधिमा द्वारा शो में संभावित उपस्थिति का संकेत देने के बाद चर्चा और तेज हो गई. बता दें कि इस साल की शुरुआत में तब अफवाहें उड़नी शुरू हुईं जब रिधिमा ने इंस्टाग्राम पर “आस्क मी अ क्वेश्चन” सेशन होस्ट किया. जब एक फैन ने उनसे पूछा कि वह बिग बॉस में कब नजर आएंगी, तो अभिनेत्री ने मजाकिया अंदाज में जवाब दिया, “आने वाली हूं,” साथ में एक इमोजी भी. हालांकि इस जवाब से किसी बात की पुष्टि नहीं हुई, लेकिन सोशल मीडिया पर हलचल मचने के लिए यह काफी था. तब से, बिग बॉस 20 के संभावित प्रतियोगियों पर चर्चा करने वाली कई रिपोर्टों में उनका नाम सामने आया है.

कौन हैं रिधिमा गुप्ता 

रिधिमा गुप्ता मुख्य रूप से टेलीविजन और डिजिटल कंटेंट में अपने काम के लिए जानी जाती हैं. उनकी सबसे चर्चित भूमिकाओं में से एक टेलीविजन ड्रामा ‘मेघा बरसेंगे’ में थी, जहां उन्होंने सतपाल कोहली की पत्नी का किरदार निभाया था. इस शो ने टेलीविजन दर्शकों के बीच उनकी लोकप्रियता बढ़ाने में मदद की और उन्हें हिंदी मनोरंजन जगत में एक जाना-पहचाना चेहरा बना दिया. टेलीविजन के अलावा, उन्होंने म्यूजिक वीडियो और शॉर्ट डिजिटल परियोजनाओं में भी काम किया है. खबरों के अनुसार, वह शॉर्ट फिल्म ‘रंग रसिया’ में दिखाई दीं और कई संगीत प्रस्तुतियों का हिस्सा रही हैं, जिससे उन्हें पारंपरिक टेलीविजन से परे अपनी पहचान बनाने में मदद मिली है.

Tags: big bossentertainment
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

सोते समय पैरों के नीचे क्यों लगाना चाहिए तकिया?

June 15, 2026

पैसा ही पैसा होगा! महीने में एक बार लगाएं ऐसा...

June 15, 2026

कौन थीं संचिता उगले, जिन्होंने की आत्महत्या

June 15, 2026

AC की ठंडक बन रही है बदन दर्द की वजह,...

June 15, 2026

पेट साफ करने के लिए कौन से फल खाएं?

June 14, 2026

ज्यादा चिया सीड्स खाने के नुकसान

June 14, 2026
Ridhima Gupta Bigg Boss 20: रिधिमा गुप्ता की हो सकती है ‘बिग बॉस 20’ में एंट्री, इंटरनेट पर मचाया तहलका, जानें क्या है सच्चाई

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Ridhima Gupta Bigg Boss 20: रिधिमा गुप्ता की हो सकती है ‘बिग बॉस 20’ में एंट्री, इंटरनेट पर मचाया तहलका, जानें क्या है सच्चाई
Ridhima Gupta Bigg Boss 20: रिधिमा गुप्ता की हो सकती है ‘बिग बॉस 20’ में एंट्री, इंटरनेट पर मचाया तहलका, जानें क्या है सच्चाई
Ridhima Gupta Bigg Boss 20: रिधिमा गुप्ता की हो सकती है ‘बिग बॉस 20’ में एंट्री, इंटरनेट पर मचाया तहलका, जानें क्या है सच्चाई
Ridhima Gupta Bigg Boss 20: रिधिमा गुप्ता की हो सकती है ‘बिग बॉस 20’ में एंट्री, इंटरनेट पर मचाया तहलका, जानें क्या है सच्चाई