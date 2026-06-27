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सुशांत सिंह राजपूत के बाद अब किसके साथ रिलेशनशिप में हैं रिया चक्रवर्ती? एक्ट्रेस ने किया खुलासा

हाल ही में रिया चक्रवर्ती अपने भाई शोविक के साथ नेहा धूपिया के यूट्यूब चैनल पर गेस्ट के रूप में आई थीं, जहां उन्होंने अपनी निजी जिंदगी और सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बात के ट्रॉमा के बारे में खुलकर बातचीत की.

By: Shivangi Shukla | Published: June 27, 2026 1:48:34 PM IST

रिया चक्रवर्ती
रिया चक्रवर्ती


Rhea Chakraborty Relationship Status: हाल ही में एक पॉडकास्ट में अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती ने अपने निजी जीवन के बारे में खुलकर बातचीत की. इस दौरान उन्होंने अपने रिलेशनशिप स्टेटस के बारे में भी बताया. 

बातचीत के दौरान रिया ने कहा कि वह फिलहाल सिंगल हैं और साथ ही यह भी बताया कि वो अभी भी 2020 में अपने दिवंगत प्रेमी और अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु के बाद हुई घटनाओं से पूरी तरह नहीं उबर पायी हैं.

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निजी जिंदगी पर खुलकर की बातचीत 

 नेहा धूपिया और अंगद बेदी के यूट्यूब चैनल पर रिया अपने भाई शोविक चक्रवर्ती के साथ आयी थीं. इस पॉडकास्ट में रिया ने रिश्तों, शादी और उस ट्रॉमा के बारे में बात की, जिससे उनके अनुसार दोनों भाई-बहन अभी भी जूझ रहे हैं. जब उनसे पूछा गया कि क्या वह किसी साथी की तलाश में हैं, तो रिया ने बताया कि फिलहाल वह सक्रिय रूप से किसी चीज की इच्छा नहीं रखती हैं, लेकिन भविष्य में वो जरूर किसी के साथ होना चाहेंगी.

रिया ने कहा, “फिलहाल मेरी कोई खास इच्छा नहीं है. लेकिन किसी समय साथ होना अच्छा लगेगा. मुझे लगता है… मैं विकसित हो चुकी हूँ. अगर मुझे एक शब्द चुनना हो, तो वह होगा ‘विकसित’.” बातचीत के दौरान शादी का मुद्दा भी उठा, जहां रिया ने कहा कि वह चाहती है कि उसका छोटा भाई उससे पहले शादी कर ले. उन्होंने कहा, “मैं उससे पहले शादी नहीं कर सकती. वह मेरा छोटा भाई है.”

सुशांत की मौत के बाद बदल गया जीवन 

इंटरव्यू के दौरान, रिया ने सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद के मुश्किल दौर पर भी खुलकर बात की. बता दें कि अभिनेता की मौत से जुड़े ड्रग्स मामले की जांच के दौरान नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने रिया और शोविक को गिरफ्तार किया था. अपने जीवन के उस अध्याय के बारे में बात करते हुए, रिया ने कहा कि उस सदमे का असर पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है. उन्होंने कहा, “यह ऐसी चीज नहीं है जिससे आप पूरी तरह उबर सकें. यह एक सदमा है. यह आपके शरीर में तो रहता ही है, भले ही आपके दिमाग में न रहे.”

शोविक ने भी बताया कि 2020 के बाद उनका जीवन किस तरह पूरी तरह बदल गया. उन्होंने कहा कि घटना से पहले, वह अपनी पढ़ाई और भविष्य की योजनाओं पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे. उन्होंने कहा, “फिर सब कुछ बिगड़ गया. इन चीजों का कोई अनुमान नहीं लगा सकता. जिंदगी अचानक से सबको चौंका देती है.” उन्होंने बताया कि उन्हें अपनी जिंदगी दोबारा संवारने में करीब चार से पांच साल लग गए. दोनों भाई-बहन ने यह भी बताया कि वे अभी भी पोस्ट-ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर (पीटीएसडी) से जूझ रहे हैं. 

Tags: entertainmentRhea Chakraborty
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