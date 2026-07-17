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Who is Rachit Singh: रचित सिंह और हुमा कुरैशी ने रचाई शादी? एक्टर ने खोला राज; कहा, ‘मेरी मम्मी का नंबर…’

हाल ही में अभिनेता रचित सिंह ने उन खबरों पर प्रतिक्रिया दी है जिनमें दावा किया जा रहा है कि वह और उनकी फिल्म 'बेबी डू डाई डू' की सह-कलाकार हुमा कुरैशी इस साल के अंत में शादी करने की योजना बना रहे हैं.

By: Shivangi Shukla | Published: July 17, 2026 11:17:50 AM IST

रचित सिंह और हुमा कुरैशी
रचित सिंह और हुमा कुरैशी


काफी समय से हुमा कुरैशी और रचित सिंह के रिश्ते को लेकर कई तरह की अफवाहें चल रही हैं कि जल्द ही दोनों शादी करने वाले हैं. कई हफ्तों से चल रही अटकलों के बाद, रचित सिंह ने आखिरकार उन खबरों पर सफाई दी है जिनमें दावा किया जा रहा था कि दोनों इस साल के अंत में शादी करने वाले हैं. 

फिल्म ‘बेबी डू डाई डू’ में साथ काम कर चुके इस कपल को अक्सर कई सार्वजनिक कार्यक्रमों में एक साथ देखा गया है, जिससे उनके डेटिंग की अफवाहें और तेज हो गईं. कई खबरों में यह भी कहा गया था कि दोनों अक्टूबर या नवंबर 2026 में शादी करने की योजना बना रहे हैं, जिन्हें लेकर रचित ने अब चुप्पी तोड़ी है.

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रचित सिंह ने अफवाहों पर लगाया विराम 

हिंदुस्तान टाइम्स से बातचीत के दौरान रचित ने अफवाहों पर हंसते हुए कहा, “पता नहीं कौन, कहां मेरी शादी करा रहा है! मैं सोच रहा हूं अपनी मम्मी का नंबर दे दूं. सब लोग मुझे फोन कर के पूछ रहे हैं. ऐसा नहीं हो रहा है!” 

दरअसल, फिल्म ‘बेबी डू डाई डू’ के प्रमोशन के दौरान हुमा और रचित के रिश्ते को लेकर अटकलें तेज हो गईं. दोनों कलाकार कई मौकों पर एक साथ नजर आए और फोटोग्राफरों के लिए सहजता से पोज देते दिखे, जिसे देखकर लोग ये कयास लगा रहे थे कि शायद दोनों एक-दूसरे को डेट कर रहे हैं. इस चर्चा को और हवा देते हुए, हुमा ने रचित के इंडस्ट्री में सफर की तारीफ करते हुए एक भावपूर्ण सोशल मीडिया पोस्ट शेयर किया. कई प्रशंसकों ने इसे उनके रिश्ते की अप्रत्यक्ष पुष्टि के रूप में समझा, हालांकि अभी तक दोनों में से किसी ने सार्वजनिक रूप से डेटिंग की बात स्वीकार नहीं की है.

रचित सिंह कौन है?

मूल रूप से उत्तर प्रदेश के वाराणसी के रहने वाले रचित सिंह एक एक्टर और एक्टिंग ट्रेनर हैं. उन्होंने वेब सीरीज़ ‘कर्मा कॉलिंग’ से अभिनय की शुरुआत की और उसके बाद ‘थम्मा’ और ‘बेबी डू डाई डू’ जैसी फिल्मों में काम किया. अब वे आगामी सीरीज़ ‘वेलकम टू खोया महल’ में नज़र आएंगे. बता दें कि अभिनय के अलावा, रचित बॉलीवुड में कई सितारों को कोचिंग देने के लिए जाने जाते हैं, और खबरों के अनुसार उन्होंने आलिया भट्ट, रणवीर सिंह, विक्की कौशल, वरुण धवन और अनुष्का शर्मा सहित कई बॉलीवुड सेलेब्रिटीज को प्रशिक्षण दिया है.

Tags: bollywoodentertainmenthome-hero-pos-4Huma Qureshi
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