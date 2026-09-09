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Who is Qaazi Tauqeer: जिसे Bigg Boss 20 में समझा जा रहा पागल! उसने Arijit Singh को हराकर जीता था इस शो का खिताब; कौन हैं काजी तौकीर?

Bigg Boss 20 | Who is Qaazi Tauqeer: सलमान खान ने ऑफिशियली बिग बॉस 20 के घर के दरवाजे खोल दिए हैं, ग्रैंड प्रीमियर में दर्शकों को इस सीजन के कंटेस्टेंट्स से इंट्रोड्यूस कराया गया. घर में आने वाले कंटेस्टेंट में काज़ी तौकीर भी हैं.

By: Heena Khan | Published: September 9, 2026 11:23:19 AM IST

Who is Qaazi Tauqeer
Who is Qaazi Tauqeer


Bigg Boss 20 | Who is Qaazi Tauqeer: सलमान खान ने ऑफिशियली बिग बॉस 20 के घर के दरवाजे खोल दिए हैं, ग्रैंड प्रीमियर में दर्शकों को इस सीजन के कंटेस्टेंट्स से इंट्रोड्यूस कराया गया. घर में आने वाले कंटेस्टेंट में काज़ी तौकीर भी हैं, जो फेम गुरुकुल जीतने के लगभग दो दशक बाद रियलिटी टेलीविज़न पर वापसी कर रहे हैं! 2005 के रियलिटी शो से फेमस हुए सिंगर अब बिग बॉस 20 में एक बहुत ही अलग तरह के रियलिटी टीवी सफर के लिए तैयार हैं. जिन दर्शकों को 2000 के दशक के बीच का रियलिटी टीवी बूम याद है, उनके लिए काज़ी का नाम बहुत सारी पुरानी यादें ताज़ा कर सकता है. लेकिन युवा दर्शकों के लिए, उनका सफर फिर से देखने लायक है!

काज़ी तौकीर फेम गुरुकुल से फेमस हुए

काजी 2005 में तब घर-घर में मशहूर हो गए जब उन्होंने सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविज़न के सिंगिंग रियलिटी शो फेम गुरुकुल में हिस्सा लिया. यह शो इंटरनेशनल फेम एकेडमी फॉर्मेट पर आधारित था और इसमें ऐसे उभरते हुए सिंगर्स को एक साथ लाया गया जो म्यूज़िक इंडस्ट्री में करियर बनाने का मौका पाने के लिए मुकाबला कर रहे थे. श्रीनगर के रहने वाले काजी जल्द ही शो के सबसे पॉपुलर कंटेस्टेंट में से एक बन गए. दर्शकों के बीच उनकी पॉपुलैरिटी ने उनके सफ़र में एक बड़ा रोल निभाया, और उन्हें बार-बार पब्लिक वोटों से एलिमिनेशन से बचाया गया. 20 अक्टूबर 2005 को, काज़ी और रूपरेखा बनर्जी को फेम गुरुकुल के दो विनर के तौर पर अनाउंस किया गया. यह जोड़ी शो की “फेम जोड़ी” के तौर पर जानी जाने लगी.

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काजी और अरिजीत सिंह का कनेक्शन 

काजी के फेम गुरुकुल सफर के बारे में एक दिलचस्प बात यह है कि कंटेस्टेंट में एक युवा अरिजीत सिंह भी थे. अरिजीत, जो सालों बाद भारत के सबसे बड़े प्लेबैक सिंगर में से एक बने, उसी सीज़न का हिस्सा थे. जहां अरिजीत सिंह कॉम्पिटिशन में छठे नंबर पर रहे, वहीं काज़ी तौकीर और रूपरेखा बनर्जी दूसरे कंटेस्टेंट से आगे निकल गए और आखिरकार फेम गुरुकुल के विनर बने. दिलचस्प बात यह है कि दो दशक बाद भी काजी और अरिजीत के बीच एक बहुत अच्छा बॉन्ड है! 2026 में, काजी ने अपने होमटाउन जियागंज में अरिजीत के साथ एक रीयूनियन का वीडियो शेयर किया, जिसमें उन्होंने अपने फेम गुरुकुल के दिनों को याद किया.

फेम गुरुकुल के बाद क्या हुआ?

फेम गुरुकुल जीतने से काजी को बहुत पॉपुलैरिटी मिली, लेकिन शो के बाद उनका करियर पारंपरिक बॉलीवुड सक्सेस स्टोरी जैसा नहीं रहा. काजी और रूपरेखा ने अपनी जीत के बाद एल्बम ‘यह पल’ रिलीज किया, जिसमें काजी ने ‘करू क्या’ और ‘हीरो’ जैसे ट्रैक भी रिकॉर्ड किए. उनका एक्टर बनने का भी सपना था. बाद में उन्हें ‘टेक ऑफ’ में कास्ट किया गया, जो उनके एक्टिंग डेब्यू के लिए थी, लेकिन फिल्म कभी रिलीज़ नहीं हुई.

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काजी अफगान जलेबी के साथ स्पॉटलाइट में लौटे

काज़ी ने सालों बाद बॉलीवुड म्यूज़िक स्पेस में एक और बार एंट्री की, जब वह 2015 की फिल्म फैंटम के गाने ‘अफ़गान जलेबी’ के वीडियो में कैटरीना कैफ के साथ दिखे. अब, काज़ी रियलिटी टीवी पर वापस आ गए है. अब, फेम गुरुकुल के दो दशक से ज़्यादा समय बाद, काज़ी बिग बॉस 20 के साथ रियलिटी-शो फ़ॉर्मेट में लौट रहे हैं. हालांकि, इस बार चैलेंज बहुत अलग है. फेम गुरुकुल ने दर्शकों को काज़ी से एक युवा सिंगर के तौर पर मिलवाया था. बिग बॉस दर्शकों को उनकी पर्सनैलिटी देखने का मौका देगा और शायद, उन्हें दर्शकों की एक पूरी नई पीढ़ी से मिलवाएगा!

Tags: bigg boss 20Qaazi Tauqeer
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