कौन हैं अमित जानी? जिन्होंने लिया सलमान खान से पंगा; पावर जान पूरा बॉलीवुड दंग

Who Is Amit Jani: सलमान खान और फिल्म ‘काला हिरण: द बैटल फॉर लिगेसी’ को लेकर छिड़ी कानूनी जंग के बीच एक नाम अचानक सुर्खियों में आ गया है अमित जानी. दिल्ली हाई कोर्ट में चल रही सुनवाई और सोशल मीडिया पर सलमान खान पर उनके तीखे बयानों ने उन्हें चर्चा के केंद्र में ला दिया है. फिल्म के प्रोड्यूसर अमित जानी न सिर्फ मनोरंजन जगत से जुड़े हैं, बल्कि उनका राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र से भी गहरा संबंध रहा है. ऐसे में कोर्ट विवाद के बीच लोगों की दिलचस्पी यह जानने में बढ़ गई है कि आखिर अमित जानी कौन हैं, उनका बैकग्राउंड क्या है और वे किस वजह से लगातार खबरों में बने हुए हैं.

कोर्ट ने लगाई अंतरिम रोक

सलमान खान की पिटीशन पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने फिल्म “काला हिरण: द बैटल फॉर लिगेसी” की रिलीज पर फिलहाल अंतरिम रोक लगाने से मना कर दिया है. कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 6 जुलाई तक टाल दी है. इस फैसले के बाद फिल्म के प्रोड्यूसर अमित जानी ने सोशल मीडिया पर जवाब दिया.

स्टार्स कोई मायने नहीं रखते-अमित जानी

उन्होंने कहा कि स्टार्स और ग्लैमर कोर्ट के लिए कोई मायने नहीं रखते. इस बीच, सलमान खान ने पिटीशन में आरोप लगाया है कि फिल्म गैर-कानूनी तरीके से उनके पर्सनैलिटी राइट्स का उल्लंघन करती है.

प्रोड्यूसर अमित जानी ने सोशल मीडिया पर निशाना साधा. सुनवाई टलने के तुरंत बाद फिल्म के प्रोड्यूसर अमित जानी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर अपनी बात रखी. अमित जानी ने लिखा, “सलमान खान को अभी भी दिल्ली हाई कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है. फिल्म पर कोई बैन नहीं लगा है, और सुनवाई 6 जुलाई तक टाल दी गई है.”

उन्होंने आगे लिखा कि कोर्ट में कोई स्टार्स नहीं हैं और कोई ग्लैमर नहीं है. खुद को बॉलीवुड का गॉडफादर कहने से काला हिरण नहीं रुकेगा. यह फिल्म दुनिया भर के 8,000 थिएटर में एक साथ रिलीज़ होगी.

सलमान खान ने कोर्ट का दरवाज़ा क्यों खटखटाया: सलमान खान ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की है जिसमें फिल्म की रिलीज़ रोकने की मांग की गई है. उनका आरोप है कि फिल्ममेकर उनकी पहचान और नाम का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं. पिटीशन के मुताबिक, फिल्म के प्रमोशनल मटीरियल और प्रोमो में सलमान खान जैसा दिखने वाला एक आदमी है. इस आदमी ने सलमान खान का सिग्नेचर नीला ब्रेसलेट पहना हुआ है, जो लंबे समय से उनकी पहचान रहा है.

ब्लैकबक केस और लॉरेंस विवाद के बीच कनेक्शन: एक्टर ने अपनी पिटीशन में यह भी आरोप लगाया है कि फिल्म 1998 के ब्लैकबक पोचिंग केस से जुड़ी घटनाओं को गलत तरीके से दिखाती है. उनका यह भी दावा है कि उनके और गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के बीच कथित विवाद को भी गलत तरीके से दिखाया गया है. सलमान का दावा है कि यह उनकी इमेज खराब करने की कोशिश है. इस मामले की सुनवाई अब 6 जुलाई को फिर से होगी.

अमित जानी कौन हैं?

अमित जानी उत्तर प्रदेश के मेरठ के रहने वाले हैं. वह खुद को समाजवादी पार्टी (SP) का करीबी बताते हैं. उनकी पॉलिटिकल और सोशल लाइफ विवादों से भरी रही है. 2012 में, वह तब चर्चा में आए जब उन्होंने लखनऊ के अंबेडकर पार्क में मायावती की मूर्ति को तोड़ने की कोशिश की. इस घटना के बाद, उन्होंने अपनी ऑर्गनाइज़ेशनल पहचान मज़बूत की और “उत्तर प्रदेश नवनिर्माण सेना” की स्थापना की, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना से प्रेरित है. उन्होंने 2019 के लोकसभा चुनाव के लिए बागपत से अपना नॉमिनेशन फाइल किया था, लेकिन वापस ले लिया. इसके बाद, उन्होंने 2022 का विधानसभा चुनाव शिवालखास से इंडिपेंडेंट उम्मीदवार के तौर पर लड़ा, लेकिन हार गए.

विवादों का लंबा इतिहास

अमित जानी पर कई गंभीर क्रिमिनल केस चल रहे हैं. 2022 तक, इन केस की संख्या 12 हो गई थी, जो मेरठ, दिल्ली, लखनऊ, आगरा, रामपुर और अमरोहा जैसे शहरों में दर्ज थे.

बड़े केस की लिस्ट

2010 – मेरठ में शिवसेना ऑफिस में तोड़फोड़ करने का आरोप.

2012 – RLD लीडर अजीत सिंह और राहुल गांधी को काले झंडे दिखाने का केस दर्ज.

2016 – JNU स्टूडेंट्स यूनियन के प्रेसिडेंट कन्हैया कुमार और उमर खालिद को धमकाने के आरोप में अरेस्ट.

2017 – दिल्ली-देहरादून हाईवे पर कश्मीरियों को धमकाने वाले होर्डिंग्स लगाने के बाद अरेस्ट.

2017 – SP लीडर आजम खान की जीभ काटने की धमकी.

2017 – ताजमहल को भगवा दिखाने वाली फोटो फैलाकर माहौल खराब करने का आरोप. 2018 – लखनऊ में ‘योगी बनाम मोदी’ होर्डिंग्स लगाने के लिए केस फाइल किया गया.

2019 – पुलवामा हमले के बाद जब उन्होंने अपने होटल पर “कश्मीरियों का आना मना है” वाला पोस्टर लगाया तो विवाद खड़ा हो गया.

शंभूलाल रेगर के लिए टिकट का ऐलान

2019 में अमित जानी फिर से विवादों में आ गए जब उन्होंने राजसमंद केस के आरोपी शंभूलाल रेगर के लिए लोकसभा चुनाव का टिकट देने का ऐलान किया. रेगर ने 2017 में एक माइग्रेंट वर्कर मोहम्मद अफराजुल का मर्डर किया था और उसका वीडियो वायरल कर दिया था. अमित जानी ने रेगर को “हिंदू रक्षक” कहकर सपोर्ट किया, जिससे उनकी रेडिकल इमेज और पक्की हो गई.