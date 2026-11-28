Bigg Boss 20 | Who Is Priyanka Jagga: बिग बॉस के सबसे कॉन्ट्रोवर्शियल कंटेस्टेंट में से एक, प्रियंका जग्गा, फिर से लाइमलाइट में हैं. पता नहीं क्यों? बिग बॉस 20 के लेटेस्ट नॉमिनेशन टास्क के दौरान, माही विज और लव गिल के बीच बहस हो गई, जब माही ने लव के बिहेवियर की तुलना एक्स कंटेस्टेंट प्रियंका जग्गा से की. बिग बॉस 20 में प्रियंका जग्गा का ज़िक्र हुआ था. इस तुलना से लव कन्फ्यूज़ हो गईं, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि प्रियंका कौन हैं. माही ने बाद में दूसरे कंटेस्टेंट के रेफरेंस के बारे में बताया और याद किया कि कैसे प्रियंका को 2016 में बिग बॉस 10 में अपने समय के दौरान होस्ट सलमान खान से बुराई का सामना करना पड़ा था.

सलमान खान ने दी थी चेतावनी

आम्रपाली दुबे भी बातचीत में शामिल हुईं. उन्हें याद आया कि सलमान ने प्रियंका को कलर्स टीवी पर वापस न आने की चेतावनी दी थी. होस्ट ने कथित तौर पर कहा था कि अगर उन्हें वापस लाया गया तो वो चैनल के साथ काम करना बंद कर देंगे. लव के साथ अपनी बहस के दौरान, माही ने कहा, “जब तुम बोलो तो अपनी भाषा पर ध्यान दो, यहाँ कोई लड़की तुम्हें पसंद नहीं करती और यह तुम्हारे बात करने के तरीके की वजह से है. याद है जब प्रियंका आई थी? तुम तो उसकी तरह दिखती भी हो. तुम सिर से पैर तक सबसे खराब हो.” बाद में लव ने कनिका मान और गुल्लू से पूछा कि प्रियंका जग्गा कौन है. उसने माना कि वह पहले की कंटेस्टेंट को नहीं जानती थी. कनिका भी माही की तुलना को लेकर श्योर नहीं दिखीं और सवाल किया कि प्रियंका का नाम इस बहस में क्यों लाया गया. इस बीच, माही ने अपने ग्रुप के मेंबर्स के साथ झगड़े पर बात की. उन्होंने कहा, “अब उसने मुझे 10 हफ़्तों में जो कुछ भी बताया, मैंने उसे एक लाइन से टॉर्चर कर दिया. उसे यह भी पता चल जाएगा कि प्रियंका कौन है, जिसे शो से निकाल दिया गया था.”

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प्रियंका जग्गा को क्यों किया था घर से बाहर

बिग बॉस 10 में प्रियंका जग्गा का समय बहुत कम समय का था. यह रियलिटी शो के कॉन्ट्रोवर्शियल चैप्टर्स में से एक बना हुआ है. वीकेंड का वार एपिसोड के दौरान, सलमान खान ने प्रियंका से उनके साथी कंटेस्टेंट लोपामुद्रा राउत और मनु पंजाबी की गुज़र चुकी मां के बारे में कही गई पर्सनल बातों पर सवाल उठाए. बातचीत इतनी बढ़ गई कि सलमान ने प्रियंका को घर से जाने के लिए कह दिया. दूसरे कंटेस्टेंट का पक्ष लेते हुए, उन्होंने उनके बर्ताव पर भी अपनी नाराज़गी ज़ाहिर की और कहा जाता है कि चैनल से कहा कि उन्हें बिग बॉस या किसी दूसरे कलर्स टीवी शो में वापस न लाया जाए.

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