1997 में शादी, 2008 में तलाक और फिर गायब! आखिर कहां हैं पवन कल्याण की पहली पत्नी नंदिनी?

Who is Pawan Kalyan First Wife Nandini : आंध्र प्रदेश के मौजूदा डिप्टी सीएम पवन कल्याण सिर्फ एक राजनेता नहीं, बल्कि बड़े कलाकार भी हैं. सिनेमा और राजनीति दोनों ही क्षेत्रों में उन्होंने अपनी खास पहचान बनाई है. 2024 के विधानसभा चुनावों में उन्होंने शानदार वापसी करते हुए इतिहास रच दिया, वो भी तब जब इससे पहले दो बार चुनाव हार चुके थे. लेकिन जितनी चमक उनकी प्रोफेशनल लाइफ में रही, उतनी स्थिरता उनकी पर्सनल लाइफ में नहीं देखी गई,

1996 में जब पवन विशाखापट्टनम के सत्यानंद एक्टिंग इंस्टीट्यूट में एक्टिंग की ट्रेनिंग ले रहे थे, तभी उनकी मुलाकात एक बिजनेसमैन की बेटी नंदिनी से हुई. दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ीं और 1997 में, जब पवन 26 और नंदिनी 19 साल की थीं, उन्होंने हैदराबाद में पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ शादी कर ली. शुरुआत में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन शादी के दो साल बाद ही रिश्ते में दरारें आने लगीं. धीरे-धीरे झगड़े बढ़े और दोनों ने एक-दूसरे से दूरी बना ली.

रेणु देसाई से रिश्ते और कानूनी विवाद

2001 आते-आते पवन अपनी को-स्टार रेणु देसाई के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में रहने लगे. इससे नंदिनी और भी आहत हो गईं. उन्होंने आरोप लगाया कि पवन ने उन्हें बिना तलाक दिए दूसरी शादी कर ली है. 2007 में नंदिनी ने पवन के खिलाफ ‘बिगेमी‘ यानी दूसरी शादी का केस दर्ज किया.

पवन की ओर से सफाई दी गई कि रेणु से उनकी शादी नहीं हुई थी, बल्कि वो सिर्फ एक लिव-इन पार्टनर थीं. कोर्ट में नंदिनी के आरोपों के पर्याप्त सबूत नहीं मिले, इसलिए पवन को क्लीन चिट मिल गई. इसके कुछ समय बाद पवन ने खुद तलाक की याचिका दायर कर दी.

तलाक और 5 करोड़ का सेटलमेंट

लगभग एक साल तक चले कानूनी स्ट्रगल के बाद, अगस्त 2008 में पवन और नंदिनी का तलाक फाइनल हो गया. इस तलाक के सेटलमेंट के तहत पवन ने नंदिनी को 5 करोड़ रुपये दिए. ये मामला उस समय मीडिया में खूब चर्चा का विषय बना और पवन की पर्सनल लाइफ में एक बड़ा मोड़ बनकर उभरा.

नंदिनी का नया जीवन

तलाक के बाद नंदिनी ने पब्लिक लाइफ से पूरी तरह दूरी बना ली. उन्होंने भारत छोड़ अमेरिका की राह पकड़ी और वहां एक एनआरआई डॉक्टर से शादी कर ली. अब वो ‘जाह्नवी’ नाम से जानी जाती हैं. पिछले 16 वर्षों से वो पूरी तरह मीडिया और सुर्खियों से दूर हैं. रेणु देसाई की तरह सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने के बजाय, नंदिनी ने अपनी निजता को प्राथमिकता दी.

दूसरी और तीसरी शादी: फिर भी न ठहर पाई पर्सनल लाइफ

2009 में पवन ने रेणु देसाई से शादी की, जिनसे उन्हें दो बच्चे अकीरा और आद्या हुए. लेकिन ये रिश्ता भी ज्यादा दिन नहीं टिक पाया और 2012 में दोनों का तलाक हो गया. इसके बाद, 2013 में, पवन ने तीसरी बार शादी की, इस बार रूसी मॉडल अन्ना लेजनेवा से. अब अन्ना के साथ उनके दो और बच्चे हैं और वह मौजूदा समय में उन्हीं के साथ रह रहे हैं.