कौन है बिग बॉस का असली राजा, जानिए एक सीजन से कितना करता है कमाई?

Who Is Owner Of Bigg Boss: बिग बॉस सीजन 19 (Bigg Boss 19) की शुरूआत 24 अगस्त 2024 से हो गई है। सलमान खान (Salman Khan) ने इस रियलीटी शो की शुरूआत धमाकेदार अंदाज से की। यह सीजन भी हर सीजन की तरह लोगों के दिलों में अपनी जगह बना रहा है। दर्शकों को इस सीजन के कंटेस्टेंट भी काफी पसंद आने लगे हैं। तान्या मित्तल से लेकर मृदुल तिवारी तक सभी लोगों को एंटरटेन करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। इस सीजन के शुरूआत से ही लड़ाई-झगड़े और इमोशन भरपूर देखने को मिल रहा है।

सलमान खान ने दिलाई शो को नई पहचान

बिग बॉस (Bigg Boss) के हर सीजन में इसी तरह का धमाल और ड्रामा देखने को मिलता है। शो के आखिर में ग्रैंड फिनाले होता है, जिसमें किसी एक को सीजन का वीनर चुना जाता है। यह विनर फैन्स की वोटिंग के आधार पर चुना जाता है। बिग बॉस की पॉपुलैरिटी का सबसे बड़ा कारण शो के होस्ट सलमान खान है। सलमान खान से पहले शो को कई होस्ट मिल चुके हैं। लेकिन सलमान खान के कारण इस शो को खूब पॉपुलैरिटी हासिल हुई। बिग बॉस सिर्फ टीवी पर ही नहीं बल्कि सोशल मीडिया पर भी ट्रेंड करता है। लेकिन क्या आपकों पता कि इस शो का असली मालिक कौन है और वह एक सीजन में कितना कमाता है।

कौन है बिग बॉस का असली मालिक?

दर्शकों को लगता है कि शायद शो के मालिक सलमान खान है, क्योंकि वह एक दशक से ज्यादा समय से शो का चेहरा बने हुए हैं। लेकिन इस शो की सच्चाई तो कुछ और ही है। बिग बॉस का असली मालिक कोई भारतीय नहीं, बल्कि विदेशी है। इस शो को नीदरलैंड्स के एक मीडिया ग्रुप एंडोमल शाइन (Endemol Shine) चलाता है। एंडोमल शाइन ने अलग-अलग देशों में अपने फॉर्मेट पर शो बनाए हैं। यह शो अलग-अलग भाषाओं और नामों से लॉन्च किया। यह शो भारत के अलावा भी कई देशों में चलता है।

कई स्टार्स कर चुके हैं शो को होस्ट

भारत में इस शो के हिंदी वर्जन के साथ-साथ कई और वर्जन में भी चलते हैं। इस शो की नींव मशहूर रियलिटी शो बिग ब्रदर पर रखी गई है। भारत में इस शो की एंट्री साल 2006 में हुई थी। इस शो को सबसे पहले सोनी टीवी पर लॉन्च किया गया था। इस शो के पहले सीजन को अरशद वारसी ने होस्ट किया था। इसके बाद शो के दूसरे सीजन को बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी (Shilpa Shetty) ने होस्ट किया। यहां तक की तीसरा सीजन होस्ट करने के लिए अमिताभ बच्चन को भी आना पड़ा लेकिन कोईई होस्ट इस शो को उस ऊंचाई तक नहीं पहुंचा पाया, जहां तक ये आज पहुंचा है।

कितनी है शो की कमाई?

सलमान खान इस शो के साथ चौथे सीजन से बतौर होस्ट जुड़े। इसके बाद सलमान हर सीजन इस शो को होस्ट कर रहे हैं। बीच में एक सीजन संजय दत्त ने भी होस्ट किया था। कई बार फराह खान और करण जोहर भी शो के कुछ एपिसोड होस्ट करते हैं। इस शो को भारी संख्या में दर्शक देखते हैं, जिससे इसके मालिक को काफी मुनाफा होता होगा। एड एजेंसियां विज्ञापन स्लॉट खरीदने के लिए काफी मात्रा में पैसा खर्च करते हैं। साथ ही शो को प्रसारित करने के राइट्स भी बेचे जाते हैं। जो कमाई का एक अहम हिस्सा है। इस शो की कमाई का हम और आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं।

