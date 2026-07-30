Who Is Nitesh Tiwari: ‘रामायण’ से पहले भी कर चुके हैं इन अवॉर्ड विनिंग फिल्मों का निर्देश, IIT से ग्रेजुएट होने के बाद इंडस्ट्री में रखा कदम

Nitesh Tiwari: IIT से इंजीनियरिंग करने के बाद कौन-ही फिल्मों में आने का सोचेगा, लेकिन फिल्म डायरेक्टर नितेश तिवारी की कहानी कुछ अलग है. जब से रामायण का ट्रेलर रिलीज हुआ है, तब से नितेश तिवारी सुर्ख़ियों में बने हुए हैं.

भावनात्मक कहानी और सशक्त सामाजिक विषयों के मिश्रण के लिए जाने जाने वाले तिवारी ने ऐसी फिल्में बनाने की प्रतिष्ठा हासिल की है जो हर पीढ़ी के दर्शकों से जुड़ती हैं. रामायण के अलावा भी उन्होंने कई बेहतरीन फिल्मों का निर्देशन किया है. आइये जानते हैं उनके बारे में!

नितेश तिवारी का करियर

मध्य प्रदेश के इटारसी में 22 मई, 1973 को जन्मे नितेश तिवारी ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) बॉम्बे से धातु विज्ञान और पदार्थ विज्ञान इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और 1996 में ग्रेजुएट हुए. बॉलीवुड में आने से पहले उन्होंने विज्ञापन क्षेत्र में काम किया, जहां उन्होंने अपनी कहानी कहने की कला को निखारा. नितेश तिवारी ने 2011 में ‘चिल्लर पार्टी’ से निर्देशन के क्षेत्र में पदार्पण किया, जिसका उन्होंने सह-निर्देशन भी किया था.

बच्चों के लिए बनी इस भावपूर्ण फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता. इसके बाद 2016 में, तिवारी ने आमिर खान, सान्या मल्होत्रा ​​और फातिमा सना शेख अभिनीत फिल्म ‘दंगल’ का निर्देशन किया, जिसने कामयाबी के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए. पहलवान गीता और बबीता फोगाट के जीवन पर आधारित यह फिल्म भारत और विदेशों में जबरदस्त हिट साबित हुई और यह अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों में से एक बन गई और चीन में भी इसे असाधारण सफलता मिली. इस फिल्म के लिए नितेश तिवारी को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का फिल्मफेयर पुरस्कार भी मिला. इसके बाद 2019 में नितेश तिवारी ने ‘छिछोरे’ बनाई, जो सुशांत सिंह राजपूत अभिनीत एक किशोर की कहानी है. इस फिल्म को हिंदी में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला. उन्होंने कई हिंदी फिल्मों में लेखक और निर्माता के रूप में भी योगदान दिया है.

4000 करोड़ के बजट में बनी रामायण

नितेश तिवारी की नवीनतम परियोजना निस्संदेह उनकी सबसे महत्वाकांक्षी परियोजना है. 4000 करोड़ के बजट में बनी रामायण में रणबीर कपूर भगवान राम, साई पल्लवी सीता और यश रावण की भूमिका में हैं. दो भागों में निर्मित इस महाकाव्य को भव्य पैमाने पर बनाया जा रहा है, जिसमें डीएनईजी द्वारा दृश्य प्रभाव और एआर रहमान और हंस ज़िमर द्वारा संगीत दिया गया है. आज जारी किए गए फिल्म के ट्रेलर ने अपने दृश्यों, अभिनय और भव्यता के कारण काफी चर्चा बटोरी है.