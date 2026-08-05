कौन है निकिता रावल? बोली रणबीर खाते हैं बीफ फिर कैसे निभा रहे राम का किरदार; अब चला रहीं #BoycottRanbirKapoor कैंपेन

Who is Nikita Rawal: एक्ट्रेस निकिता रावल, नितेश तिवारी की आने वाली एपिक रामायण में एक्टर रणबीर कपूर के भगवान राम के रोल को लेकर चल रही बहस में शामिल हो गई हैं, और कहा कि ऐसे पवित्र धार्मिक किरदारों का रोल करने वाले एक्टर्स को ऐसे रोल से जुड़ी भावनाओं का ध्यान रखना चाहिए. बॉलीवुड मैस्कॉट के साथ एक इंटरव्यू में, nikita rawal ने रामायण के बारे में कुछ ऐसा कहा जो सच में हैरान कर देने वाला है. वहीं अब उनके स्टेटमेंट पर एक बहस छिड़ गई है.

#BoycottRanbirKapoor कैंपेन चलाने की तैयारी

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि निकिता रावल ने कहा कि भगवान राम एक पौराणिक किरदार से कहीं ज़्यादा हैं और वे देश भर में लाखों लोगों, खासकर हिंदुओं की आस्था, मूल्यों और आदर्शों को दिखाते हैं. “जिन लाखों लोगों की भावनाओं के साथ खेला जाता है, सीधा बोल रहा है कि मैं बीफ खाता हूँ और फिर वही श्री राम का किरदार निभा रहा है. इसको क्या मैसेज देंगे, मुझे लगता है कि बॉयकॉट कर दो. मैं यह #boycottranbirkapoor चलाता रहूँगा. और अगर उसको लगता है ज़रा सा भी कि उसे गलती हुई है, इस कैरेक्टर के पहले या बाद में जो लोगों को आहत पहुँचाती है उनसे माफ़ी माँगे और कह दे की गलती हुई. हम तो हैं ही माफ़ी देने वाले लोग. भारत है ही ये ही लोगों को जो माफ़ी दे देते हैं. आप आकर माफ़ी माँगिए नहीं तो मुझे नहीं लगता कि लोग आपको माफ़ कर पाएंगे. मेरे हिसाब से आपका पर्सनल कैरेक्टर श्री राम के कैरेक्टर को जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है.” (“जिसने खुलेआम ‘मैं बीफ़ खाता हूँ’ कहकर लाखों लोगों की भावनाओं को ठेस पहुँचाई है, वह अब भगवान राम का रोल कर रहा है. हमें उसे क्या मैसेज देना चाहिए? मुझे लगता है कि उसका बॉयकॉट होना चाहिए. मैं यह #BoycottRanbirKapoor कैंपेन चलाता रहूँगा.

ये भी पढ़ें: गमछे से घोंटा प्रेमिका का गला और जिंदगीभर के लिए बंद कर दी आवाज, लाश को लगाया ऐसे ठिकाने; अवैध संबंध में प्रेमी बना हैवान

माफी नहीं मिलेगी- निकिता

इतना ही नहीं इसके अलावा एक्ट्रेस ने बोला और अगर उसे थोड़ा भी लगता है कि उसने कोई गलती की है, तो इस कैरेक्टर को निभाने से पहले या बाद में, उसे उन लोगों से माफ़ी माँगनी चाहिए जिनकी भावनाओं को ठेस पहुँची है और बस इतना कहना चाहिए, ‘मैंने गलती की.’ हम माफ़ी में विश्वास करने वाले लोग हैं. भारत इसी के लिए जाना जाता है हम उन लोगों को माफ़ करते हैं जो सच्चे दिल से माफ़ी माँगते हैं. आगे आओ और माफ़ी माँगो. नहीं तो, मुझे नहीं लगता कि लोग तुम्हें माफ़ कर पाएँगे. मेरी राय में, तुम्हारा पर्सनल कैरेक्टर भगवान राम का कैरेक्टर निभाने के लायक नहीं है.”

कौन है Nikita Rawal ?

निकिता रावल एक भारतीय अभिनेत्री, मॉडल और कथक नृत्यांगना हैं. उन्होंने हिंदी फिल्मों और कई म्यूज़िक वीडियो में काम किया है. उन्हें बचपन से ही नृत्य और अभिनय का शौक था. अपनी मेहनत और प्रतिभा के कारण उन्होंने मनोरंजन जगत में अपनी पहचान बनाई. अभिनय के साथ-साथ वो सामाजिक कार्यों में भी रुचि रखती हैं और लोगों की मदद करने वाले अभियानों में भाग लेती हैं. वे अपनी कला और मेहनत से कई लोगों को प्रेरित करती हैं.

ये भी पढ़ें: Petrol-Diesel Price Today August 5: पेट्रोल-डीजल भरवाने से पहले नोट लें नया रेट, वरना बिगड़ सकता है आपका बजट!