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Who is Birju Lauhar: लौटा बिना भाभी का सच्चा प्यार! कौन है Mohit Malik? जिसने बिरजू लोहार बन मिर्जापुर फिल्म में डाली जान

Who is Birju Lauhar Mohit Malik: मिर्ज़ापुर की दुनिया में दुश्मनी कभी सीधी नहीं होती; हर मुस्कान एक साज़िश को छुपाती है, और हर रिश्ता एक राज़ छुपाता है. इसलिए, जब मिर्ज़ापुर: द मूवी में कालीन भैया का सामना एक नए खिलाड़ी से होता है,

By: Heena Khan | Published: September 6, 2026 1:15:16 PM IST

Mirzapur the movie
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Who is Birju Lauhar Mohit Malik: मिर्ज़ापुर की दुनिया में दुश्मनी कभी सीधी नहीं होती; हर मुस्कान एक साज़िश को छुपाती है, और हर रिश्ता एक राज़ छुपाता है. इसलिए, जब मिर्ज़ापुर: द मूवी में कालीन भैया का सामना एक नए खिलाड़ी से होता है, तो कहानी का इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है. मोहित मलिक बिरजू लोहार के रोल में इतनी ज़बरदस्त एंट्री करते हैं कि उनकी मौजूदगी बड़े-बड़े दिग्गजों के बीच हलचल मचा देती है. बिरजू सिर्फ बंदूक और बहादुरी से ज़्यादा कुछ लेकर आता है; उसके किरदार में प्यार, वफादारी और एक खतरनाक जुनून भरा हुआ है. वप छिटंकी के प्यार के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है. खास तौर पर, बीना भाभी के साथ उसका रिश्ता कहानी में एक अनोखा स्वाद जोड़ता है. तो, असल में बिरजू लोहार कौन है, और क्या वो सच में कालीन भैया का सबसे बड़ा दुश्मन है? इसे समझने के साथ-साथ, आइए उस आदमी पर भी नज़र डालते हैं जिसने इस किरदार में जान डाली.

कहानी में मोहित का क्या रोल है?

मोहित मलिक ने मिर्ज़ापुर: द मूवी में बिरजू लोहार के अपने रोल से एक अलग छाप छोड़ी है. वो बब्बन यादव (रवि किशन) के एक वफादार साथी के तौर पर दिखाई देते हैं, जो लोगों पर छीटंकी (एक छोटा, जानलेवा हथियार) से हमला करने के लिए जाना जाता है. जैसे-जैसे कहानी आगे बढ़ती है, हम वफ़ादारी, प्यार, एम्बिशन और एक खतरनाक रवैये का एक ज़बरदस्त मेल देखते हैं. जैसे-जैसे कहानी आगे बढ़ती है, यह पता चलता है कि बिरजू कालीन भैया से लंबे समय से नाराज़ है, यह झगड़ा बीना के साथ उसके कनेक्शन की वजह से है. बिरजू बीना भाभी का पुराना लवर है; उसे उसकी ज़बरदस्ती की शादी और कालीन भैया के मंडराते खतरे की वजह से उससे दूर रहने के लिए मजबूर होना पड़ा. लेकिन, वह बदला लेने की चाहत में डूबा रहा, कालीन भैया को मारने के लिए सही मौके का इंतज़ार कर रहा था. 

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कहानी इसी कहानी के आस-पास घूमती है, जिसमें उसकी बीना भाभी से दोबारा मिलने की कहानी दिखाई गई है, लेकिन आखिर में वो उसे धोखा देती है. मोहित मलिक ने इस किरदार को बहुत ईमानदारी से निभाया है, और सच में इस रोल में जान डाल दी है. जहाँ शुरू में बब्बन मुख्य विलेन लगता है, वहीं बाद में कहानी बताती है कि बिरजू और बीना असली खेल को ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं.

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मोहित मलिक कौन हैं?

टेलीविज़न इंडस्ट्री में अपनी एक अलग जगह बनाने के बाद, मोहित मलिक अब सिनेमा की दुनिया में अपनी मज़बूत पकड़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं. लगभग दो दशकों के उनके एक्टिंग सफ़र ने उनकी वर्सेटाइल टैलेंट को दिखाया है, जिसमें रोमांटिक लीड रोल से लेकर इंटेंस, चैलेंजिंग रोल तक शामिल हैं. छोटे पर्दे पर उनकी पॉपुलैरिटी ने उन्हें घर-घर में मशहूर कर दिया, और फिल्मों में उनके आने से उनके करियर में एक नया चैप्टर शुरू हुआ. मोहित मलिक ने 2005 में टीवी सीरियल मिली से एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा. हालांकि उन्होंने टेलीविज़न से शुरुआत की, लेकिन उन्होंने अपनी एक्टिंग से जल्द ही दर्शकों का दिल जीत लिया. इसके बाद उन्होंने डोली अरमानों की, कुल्फी कुमार बाजेवाला, लॉकडाउन की लव स्टोरी और बातें कुछ अनकही सी जैसे शो में अपनी एक्टिंग के लिए तारीफें बटोरीं. खास तौर पर कुल्फी कुमार बाजेवाला में उनके रोल ने उन्हें टेलीविज़न दर्शकों के बीच काफी पहचान दिलाई.

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Tags: bollywoodmirzapurmohit malik
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