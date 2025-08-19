Home > मनोरंजन > Miss Universe India 2025: जानें कौन हैं मनिका विश्वकर्मा जिसने जीता मिस यूनिवर्स इंडिया का ताज और लोगो का दिल

इस साल भी 18 अगस्त को राजस्थान के जयपुर में मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 की तैयारी की गई थी जहां पर काफी सारी खूबसूरत महिलाएं आई और उन्होंने हिस्सा लिया लेकिन इस प्रतियोगिता में जीत मनिका विश्वकर्मा की हुई उनको मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब मिला।

Published By: Anuradha Kashyap
Published: August 19, 2025 17:59:00 IST

Miss Universe India 2025: हर साल देश और विदेशों में खूबसूरत महिलाओं के लिए एक फंक्शन का आयोजन किया जाता है जिसमें कि उन महिलाओं को चुनाव होता है जो देखने में काफी खूबसूरत होती है और काफी सारी प्रतिभाशाली होती है उनके अंदर कुछ कर गुजरने का जूनून  होता है। इस साल भी 18 अगस्त को राजस्थान के जयपुर में मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 की तैयारी की गई थी जहां पर काफी सारी खूबसूरत महिलाएं आई और उन्होंने हिस्सा लिया लेकिन इस प्रतियोगिता में जीत मनिका विश्वकर्मा की हुई उनको मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब मिला। 

कौन है मनिका विश्वकर्मा?

मनिका विश्वकर्मा  राजस्थान के श्रीगंगानगर में पैदा हुई है लेकिन वह फिलहाल दिल्ली में रहती है उन्होंने पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स में अपनी पढ़ाई कंप्लीट की है मनिका ने पिछले साल ही मिस यूनिवर्स राजस्थान का खिताब जीता था वहीं अब उन्होंने मिस यूनिवर्स इंडिया का खिताब जीतकर अपनी कैपेबिलिटी को साबित कर दिया है जैसे ही मनिका ने उसे प्लेटफार्म पर वॉक करना शुरू कर रहा है तो लोगों ने तालियां बजाना शुरू किया और सारी जगह तालिया से गूंज उठी। 

मनिका के कामकाज और उनकी उपलब्धियां

मनिका खूबसूरत होने के साथ-साथ बेहद टैलेंटेड भी है वह सामाजिक जागरूकता को लेकर काफी सारे काम करती है मनिका न्यूरोनोवा नाम वाले एक प्लेटफार्म की फाउंडर है जो न्यूरोडायवर्जेंट लोगों के लिए जागरूकता फैलता है। वह ऐसा मानती है कि लोग अक्सर एडएचडी जैसी बीमारियों को केवल बीमारियां नहीं मानते हैं बल्कि एक अलग प्रकार की मानसिक क्षमता के रूप में देखते हैं मनिका ने विदेश मंत्रालय के तहत BIMSTEC Sewocon में भारत को रिप्रेजेंट भी किया था वह एक क्लासिकल डांसर और आर्टिस्ट तो है ही साथ ही साथ में एक बेहतर स्पीकर भी है। 

कब और कहां होने वाली है मिस यूनिवर्स 2025 की प्रतियोगिता 

मिस यूनिवर्स 2025 का कंपटीशन इस साल 74वीं मिस यूनिवर्स ढूंढने के लिए हो रहा है जो कि थाइलैंड में होगा और यह 21 नवंबर को इंपैक्ट चैलेंजर हाल में आयोजित किया जाएगा। इस प्रतियोगिता में दुनिया से जितने भी लोग सेलेक्ट हुए हैं वह लोग एक दूसरे को टक्कर देते हुए नजर आएंगे और जो जीतेगा वही मिस यूनिवर्स 2025 बनेगा मिस यूनिवर्स बनने वाले को पिछले साल की मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली विक्टोरिया केजर थेलविंग अपने हाथों से हाथ पहनाएंगी।  

