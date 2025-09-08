Home > मनोरंजन > कौन है एक्ट्रेस Navya Nair? जिन्हें पापा के दिए गए फूलों के वजह से हुआ भारी नुकसान, लाखों की चपेत में आ गईं हीरोइन

Who is Navya Nair: ऑस्ट्रेलिया में चमेली के फूल ले जाना एक्ट्रेस नव्या नायर को पड़ा भारी, बायो-सिक्योरिटी नियम तोड़ने पर ₹1.14 लाख जुर्माना भरना पड़ा।

Published By: Sanskriti Jaipuria
Published: September 8, 2025 15:33:09 IST

Who is Navya Nair: कई बार हम अपनी परंपराओं और भावनाओं को इतना महत्त्व देते हैं कि देश की सीमाएं पार करते समय ये भूल जाते हैं कि हर देश के अपने कानून और नियम होते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ फेमस मलयालम एक्ट्रेस नव्या नायर के साथ, जब वो ऑस्ट्रेलिया गईं और अपने साथ एक छोटी-सी चमेली की माला (गजरा) ले जाने पर उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ी.

नव्या हाल ही में मेलबर्न में आयोजित एक ओणम समारोह में शामिल होने गई थीं। विक्टोरिया मलयाली एसोसिएशन द्वारा आयोजित इस समारोह में भाग लेने के लिए वो एयरपोर्ट पहुंचीं,

लेकिन उनके हैंडबैग में मौजूद चमेली के फूलों की छोटी-सी माला उनके लिए बड़ी परेशानी का कारण बन गईदरअसल, ऑस्ट्रेलिया में बायो-सिक्योरिटी के नियम बेहद कड़े हैंवहां बिना पूर्व अनुमति के ताजे फूल, पौधे या बीज ले जाना मना है, क्योंकि ये वहां की कृषि प्रणाली और पर्यावरण के लिए गंभीर खतरा बन सकते हैंनियमों की अनदेखी पर कोई रियायत नहीं दी जातीनतीजा ये हुआ कि नव्या को इस भूल के लिए 1,980 ऑस्ट्रेलियन डॉलर यानी लगभग ₹1.14 लाख का जुर्माना भरना पड़ा

पापा ने प्यार से दिए थे फूल” – नव्या नायर

नव्या ने इस घटना पर एक पब्लिक इवेंट में बात करते हुए बताया कि, “मेरे पिता ने मेरे लिए दो हिस्सों में चमेली के फूल काटकर दिए थे। एक माला मुझे कोच्चि से सिंगापुर तक लगाने के लिए दी, क्योंकि वहां तक वो मुरझा जाती। दूसरी माला मैंने अपने हैंडबैग में रख ली थी ताकि मेलबर्न पहुंचने पर उसे पहन सकूं।”

अनजाने में की गई गलती भी गलती होती है”

एक्ट्रेस ने साफ कहा किये उनकी नादानी थी, लेकिन अब वो इसे सबक के रूप में देख रही हैं। उन्होंने कहा, “मैंने नियम नहीं पढ़े थे, ये मेरी गलती थी। उन्होंने बताया कि मुझे 28 दिनों के भीतर जुर्माना भरना होगा। मैं आगे से जरूर सतर्क रहूंगी।”

जुर्माने की ये घटना ओणम उत्सव का जोश कम नहीं कर पाई। नव्या ने मेलबर्न में ओणम को पूरे उत्साह से मनाया और एक खूबसूरत रील वीडियो भी अपने सोशल मीडिया पर शेयर की, जिसमें उनकी खुशी साफ झलक रही थी।

कौन हैं नव्या नायर?

नव्या नायर साउथ इंडिया सिनेमा की जानी-मानी एक्टर हैं। उन्होंने 2001 में फिल्म ‘इष्टम‘ से अपना करियर शुरू किया और अब तक मलयालम, तमिल और कन्नड़ भाषाओं में कई हिट फिल्में दी हैं। उन्हें दो बार केरल राज्य फिल्म पुरस्कार भी मिल चुका है। उनकी चर्चित फिल्मों में नंदनम, कुंजिकूनन, सायरा और कन्ने मदनगुका शामिल हैं।

