Who is Larissa Bonesi: क्या यही है Shahrukh Khan की बहू? आर्यन सिंह जुड़ता है इस खूबसूरत हसीना का नाम; देखें वीडियो

Who is Larissa Bonesi | Aryan Khan Rumoured Girlfriend Viral Video: आर्यन खान की रूमर्ड गर्लफ्रेंड लारिसा बोन्सी एक बार फिर चर्चा में आ गई हैं. हाल ही में लारिसा को स्पॉट किया गया, जिसके बाद उनका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो सामने आने के बाद एक बार फिर लोग आर्यन खान और लारिसा के रिश्ते को लेकर बातें करने लगे हैं. लारिसा इस दौरान काफी स्टाइलिश अंदाज में नजर आईं. उनका लुक और कैमरे के सामने उनका अंदाज लोगों का ध्यान खींच रहा है. वीडियो में लारिसा को पैपराजी के कैमरों से घिरा देखा जा सकता है. जैसे ही यह वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया, फैंस ने इस पर तरह-तरह के कमेंट करना शुरू कर दिया. कुछ लोग उनके लुक की तारीफ कर रहे हैं, तो कुछ फिर से आर्यन के साथ उनके रिश्ते को लेकर सवाल पूछ रहे हैं.

क्या लारिसा को डेट कर रहे आर्यन खान ?

बता दें कि आर्यन खान और लारिसा बोन्सी के रिश्ते को लेकर काफी समय से चर्चाएं चलती रही हैं. दोनों को कई मौकों पर एक-दूसरे से जुड़े होने की वजह से सुर्खियां मिली हैं, लेकिन दोनों में से किसी ने भी अपने रिश्ते को लेकर आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा है. ऐसे में लारिसा का हर नया वीडियो सामने आते ही सोशल मीडिया पर उनके और आर्यन के रिश्ते की चर्चा शुरू हो जाती है. फिलहाल वायरल वीडियो में ऐसा कुछ साफ तौर पर सामने नहीं आया है, जिससे उनके रिश्ते की पुष्टि हो सके. यही वजह है कि फैंस अब भी दोनों के रिश्ते को लेकर अलग-अलग कयास लगा रहे हैं.

Is this the stunning beauty everyone is talking about? Meet #LarissaBonesi, rumoured to be dating #AryanKhan! #ViralBhayani #Bollywood #Entertainment https://t.co/mw6WkzgA6t — Viral Bhayani (@viralbhayani77) October 4, 2026

लैरिसा बोनेसी कौन हैं?

लैरिसा बोनेसी ब्राज़ील की रहने वाली हैं और उन्होंने मॉडल से एक्टिंग में कदम रखा है और जाने-माने कलाकारों के म्यूज़िक वीडियो में भी काम किया है. इसी बीच, सुज़ैन खान ने इंस्टाग्राम पर बोनेसी के साथ कुछ तस्वीरें पोस्ट कीं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, ऋतिक रोशन की एक्स वाइफ और मॉडल अच्छी दोस्त हैं. बोनेसी को एंजल कहते हुए, खान ने लिखा, “आप एक चमकदार डिस्को बॉल और एक खूबसूरत एंजल हैं, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई!” बोनेसी ने सेल्फी को फिर से शेयर किया और लिखा, “इंसानी रूप में सनशाइन, आप सच में देवी हैं @suzkr. आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई और साथ में कुछ बहुत खूबसूरत शूट करना कितना अच्छा लगा.”