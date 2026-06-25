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Who is Krishi Thapanda: कृषि थापंडा के बेंगलुरु स्थित फ्लैट में मिली लाश, पुलिस कर रही मामले की जांच

अभिनेत्री कृषि थापंडा के बेंगलुरु स्थित अपार्टमेंट में एक व्यक्ति मृत पाया गया. पुलिस मामले की जांच कर रही है, प्रारंभिक जांच में आत्महत्या के संकेत मिले हैं. बताया जा रहा है कि वैशाख नाम के इस व्यक्ति ने बुधवार रात अभिनेत्री-मॉडल को फोन किया था और आत्महत्या करने की इच्छा जताई थी.

By: Shivangi Shukla | Published: June 25, 2026 4:09:49 PM IST

कृषि थापंडा
कृषि थापंडा


गुरुवार को बेंगलुरु में अभिनेत्री और मॉडल कृषि थापंडा के अपार्टमेंट में एक व्यक्ति मृत पाया गया, जिसके बाद पुलिस ने घटना की परिस्थितियों की जांच शुरू कर दी है. 

शहर के आरआर नगर इलाके में स्थित एक अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में हुई इस मौत ने लोगों को क्योंकि मृतक का कथित तौर पर अभिनेत्री से जुड़े एक पूर्व हाई-प्रोफाइल मामले से संबंध था.

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क्या है पूरा मामला 

वैशाख से जुड़ा पिछला विवाद पहले भी कारोबारी अरविंद रेड्डी से जुड़े धमकी भरे पत्र मामले में सुर्खियों में आ चुका था. खबरों के मुताबिक, कृषि थापंडा ने रेड्डी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी. इसी विवाद के दौरान कारोबारी को एक गुमनाम धमकी भरा पत्र भेजा गया था. जांचकर्ताओं ने बाद में पत्र का पता वैशाक से लगाया. खबरों के अनुसार, पत्र बनाशंकरी के पास एक कूरियर कंपनी के जरिए भेजा गया था. पुलिस को पता चला कि पत्र भेजने वाले की पहचान छिपाने के लिए किसी और व्यक्ति को शामिल किया गया था और कूरियर के लिए अलग जगह का इस्तेमाल किया गया था. जांच के दौरान, पुलिस ने कथित तौर पर पत्र पहुंचाने वाले एक गैराज कर्मचारी से पूछताछ की. उसके बयान से ही जांचकर्ता वैशाक तक पहुंचे, जिसे बाद में इस मामले में गिरफ्तार कर लिया गया.  

टाइम्स ऑफ़ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, मृतक की पहचान वैशाख के रूप में हुई है, जो बुधवार रात कृषि थापंडा के फ्लैट पर आया था. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि घटना के समय अभिनेत्री घर पर नहीं थीं, क्योंकि वह अपार्टमेंट से बाहर थीं. यह घटना आरआर नगर स्थित आलीशान एलिगेंट्स अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में घटी. प्रारंभिक जांच के अनुसार, पुलिस को संदेह है कि वैशाख ने कथित तौर पर फ्लैट में अकेले रहते हुए छत के पंखे से लटककर आत्महत्या कर ली.

पुलिस कर रही मामले की जाँच 

खबरों के मुताबिक, वैशाख ने बुधवार रात को कृषि थापंडा से फोन पर संपर्क किया और कथित तौर पर उन्हें बताया कि वह आत्महत्या करने का इरादा रखता है. बातचीत के बाद, अभिनेत्री ने कथित तौर पर अपने परिवार वालों को इस बारे में बताया. बाद में पता चला कि वैशाख की मौत अपार्टमेंट के अंदर ही हो गई थी. घटना की सूचना मिलते ही राजराजेश्वरी नगर पुलिस स्टेशन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की. पुलिस ने अपार्टमेंट का प्रारंभिक निरीक्षण किया, फोरेंसिक साक्ष्य एकत्र किए और घटनास्थल का दस्तावेजीकरण किया. बाद में शव को पोस्टमार्टम के लिए विक्टोरिया अस्पताल ले जाया गया. अधिकारियों ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत का सटीक कारण पता चलेगा. पुलिस वैशाक की मौत की जांच जारी रखे हुए है और अधिकारी घटना के सटीक हालातों का पता लगाने के लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य फोरेंसिक निष्कर्षों का इंतजार कर रहे हैं.

कृषि थापंडा कौन हैं? 

कृषि थापंडा एक कन्नड़ अभिनेत्री और मॉडल हैं, जिन्होंने 2014 में मिस कर्नाटक का खिताब जीतने के बाद पहली बार सार्वजनिक ध्यान आकर्षित किया. मनोरंजन उद्योग में आने से पहले, उन्होंने अमेरिका स्थित ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग और मीटिंग सेवा कंपनी इंटरकॉल में सहायक प्रबंधक के रूप में काम किया है.  कॉर्पोरेट जगत में काम करते हुए ही उन्हें कन्नड़ फिल्म ‘कही’ में एक भूमिका की पेशकश की गई, जिसके बाद उन्होंने फिल्म जगत में कदम रखा. ‘कही’ उनके शुरुआती प्रोजेक्ट्स में से एक थी, लेकिन उनकी पहली फिल्म 2016 में ‘अकीरा’ के रूप में रिलीज़ हुई. इस रोमांटिक कॉमेडी फिल्म ने उन्हें कन्नड़ फिल्म दर्शकों से परिचित कराया और एक होनहार नवोदित कलाकार के रूप में स्थापित किया. ‘कही’ को समीक्षकों द्वारा खूब सराहा गया और इसे सर्वश्रेष्ठ पटकथा के लिए कर्नाटक राज्य पुरस्कार भी मिला. फिल्मों के अलावा, बिग बॉस कन्नड़ सीजन 5 में भाग लेने के बाद कृषि टेलीविजन दर्शकों के बीच भी एक जाना-पहचाना चेहरा बन गईं.

Tags: bengaluruKannada CinemaKrishi Thapanda
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