Home > मनोरंजन > Who is Kapil Dinkar: इंटरनेट पर छाये कपिल दिनकर, India’s Got Latent Season 2 में जीता जजेस का दिल, जीती 1 लाख रु. की धनराशि

Who is Kapil Dinkar: इंटरनेट पर छाये कपिल दिनकर, India’s Got Latent Season 2 में जीता जजेस का दिल, जीती 1 लाख रु. की धनराशि

Kapil Dinkar Kaun Hain: उत्तर प्रदेश पुलिस के कांस्टेबल कपिल दिनकर ने इंडियाज गॉट टैलेंट सीजन 2 में वर्दी और हथियार के साथ पहुंचकर सबको चौंका दिया. शुरुआत में उन्हें नियम तोड़ने वाला समझा गया, लेकिन दिनकर ने खुलासा किया कि वह ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी हैं और साथ ही गायक, गीतकार और लेखक भी हैं. शो में उनकी प्रतिभा से समय रैना सहित पूरा पैनल प्रभावित हो गया.

By: Shivangi Shukla | Published: July 4, 2026 1:48:32 PM IST

कपिल दिनकर
कपिल दिनकर


India’s Got Latent Season 2: उत्तर प्रदेश पुलिस के एक सेवारत कांस्टेबल कपिल दिनकर ने शुक्रवार को प्रसारित हुए ‘इंडियाज गॉट लेटेन्ट सीजन 2’ के दूसरे एपिसोड में पूरी वर्दी और हथियार सहित मंच पर पहुंचते ही लोगों को चौंका दिया.

मेजबान समय रैना ने पहले उन्हें नियमों का उल्लंघन करने वाला प्रतियोगी समझ लिया, लेकिन बाद में पता चला कि कपिल एक असली पुलिस कांस्टेबल हैं जो गायक, गीतकार और लेखक के रूप में भी काम करते हैं. कपिल ने अपनी रचना प्रस्तुत की, सभी जजों का दिल जीत लिया और शो का 1 लाख रुपये का नकद पुरस्कार अपने नाम कर लिया.

You Might Be Interested In

पुलिस कांस्टेबल को देखकर सब हो गए surprised 

मंच पर एक वर्दी देखकर शो के होस्ट समय रैना भ्रमित हो गये. कपिल जैसे ही पुलिस की वर्दी में मंच पर आए, उन्होंने शो के इतिहास में चल रही परेशानियों पर कटाक्ष करते हुए एक चुटीली टिप्पणी से शुरुआत की: “फिर से शुरू कर दिया ये? पिछली बार चैन नहीं पड़ा बंद करवा के?

समय, जो स्पष्ट रूप से घबरा गए थे, ने उनसे साफ कह दिया कि वे मंच पर पुलिस की वर्दी नहीं पहन सकते, इसे सिर्फ एक और तमाशा समझो. इस बहस के बाद ही कपिल ने स्पष्ट किया कि वे कोई भूमिका नहीं निभा रहे थे, वे सचमुच एक सेवारत कांस्टेबल हैं. फिर उन्होंने अपने गाने प्रस्तुत किए और उनके प्रदर्शन के अंत तक, सभी जजों ने उन्हें पूरे अंक दिए, जिससे वे 1 लाख रुपये के विजेता बन गए.

कपिल दिनकर कौन हैं? 

कपिल दिनकर की भर्ती 2021 में उत्तर प्रदेश पुलिस में हुई थी, लेकिन सिंगिंग हमेशा से उनका असली जुनून रहा है. उन्होंने बताया कि पुलिस बल में शामिल होना उनकी मां की इच्छा थी, न कि उनकी कोई निजी महत्वाकांक्षा. शो में अपने बारे में बताते हुए उन्होंने कहा, “मैं एक गायक, गीतकार और संगीतकार हूं. यही मेरी आत्मा को तृप्त करता है और इसके अलावा, मैं घर चलाने के लिए पुलिस में काम करता हूं.” उन्होंने अपने विभाग में एक खास मुकाम हासिल करने का दावा भी किया, क्योंकि वह एकमात्र कांस्टेबल हैं जिन्हें पुलिस ड्यूटी के साथ-साथ गायन को भी आगे बढ़ाने की अनुमति मिली है. उन्होंने कहा कि अपने संगीत के लिए समय निकालने के लिए, वह जानबूझकर रात की शिफ्ट चुनते हैं, ताकि सुबह का समय गीत लेखन और अभ्यास के लिए खाली रहें. पता चला कि लेखन भी उनका एक शौक है. कपिल ने बताया कि वह पहले ही तीन किताबें लिख चुके हैं.

Tags: kapil dinkarsamay raina
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

बारिश में कैसे हटाएं सब्जियों से चिपके जिद्दी कीटाणु!

July 3, 2026

मलाइका अरोड़ा ने मोनोकनी में दिखाई बोल्डनेस

July 3, 2026

ज्यादा मात्रा में सौंफ खाने के नुकसान

July 3, 2026

आंखों की रोशनी बढ़ने के लिए क्या खाएं?

July 3, 2026

फ्रेश रहने के लिए कौन से फल खाएं?

July 2, 2026

ज्यादा मसाले वाला खाना खाने के नुकसान

July 2, 2026
Who is Kapil Dinkar: इंटरनेट पर छाये कपिल दिनकर, India’s Got Latent Season 2 में जीता जजेस का दिल, जीती 1 लाख रु. की धनराशि

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Who is Kapil Dinkar: इंटरनेट पर छाये कपिल दिनकर, India’s Got Latent Season 2 में जीता जजेस का दिल, जीती 1 लाख रु. की धनराशि
Who is Kapil Dinkar: इंटरनेट पर छाये कपिल दिनकर, India’s Got Latent Season 2 में जीता जजेस का दिल, जीती 1 लाख रु. की धनराशि
Who is Kapil Dinkar: इंटरनेट पर छाये कपिल दिनकर, India’s Got Latent Season 2 में जीता जजेस का दिल, जीती 1 लाख रु. की धनराशि
Who is Kapil Dinkar: इंटरनेट पर छाये कपिल दिनकर, India’s Got Latent Season 2 में जीता जजेस का दिल, जीती 1 लाख रु. की धनराशि