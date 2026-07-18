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Who Is Jennifer Winget Husband: कौन हैं विलियम इश्माएल? जिनके साथ UK में प्राइवेट शादी कर बैठीं जेनिफर विंगेट

Jennifer Winget Husband: जेनिफर विंगेट ने 16 जुलाई को दूसरी बार शादी की. एक्ट्रेस ने सिंगापुर के बिजनेसमैन विलियम इश्माएल से शादी की. आइए जानते हैं जेनिफर के पार्टनर के बारे में सब कुछ.

By: Heena Khan | Last Updated: July 18, 2026 12:27:21 PM IST

jennifer winget husband
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Jennifer Winget Husband: जेनिफर विंगेट ने 16 जुलाई को दूसरी बार शादी की. एक्ट्रेस ने सिंगापुर के बिजनेसमैन विलियम इश्माएल से शादी की. आइए जानते हैं जेनिफर के पार्टनर के बारे में सब कुछ. विलियम इश्माएल सिंगापुर के एक बिजनेसमैन हैं जो टीवी एक्ट्रेस जेनिफर विंगेट के साथ अपने कथित रिश्ते की वजह से चर्चा में रहे हैं. हालांकि दोनों ने कभी भी अपने रिश्ते की सार्वजनिक रूप से पुष्टि नहीं की है, लेकिन खबरों के मुताबिक वे कुछ समय से एक-दूसरे को डेट कर रहे हैं.

कौन हैं विलियम इश्माएल? 

विलियम अभी MHC डिजिटल ग्रुप में बिजनेस डेवलपमेंट और ट्रेडिंग के डायरेक्टर हैं. यह कंपनी डिजिटल एसेट्स और फाइनेंशियल सर्विस के क्षेत्र में काम करती है. खबरों के मुताबिक, वे अक्टूबर 2022 में इस कंपनी से जुड़े थे. लो-प्रोफाइल रहना पसंद करते हैं: जेनिफर विंगेट के उलट, विलियम लाइमलाइट से दूर रहना पसंद करते हैं. उनका इंस्टाग्राम अकाउंट प्राइवेट है और उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में बहुत कम जानकारी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है, जिससे उनके बारे में लोगों की दिलचस्पी और बढ़ जाती है.

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मजबूत फाइनेंस बैकग्राउंड

MHC डिजिटल ग्रुप से जुड़ने से पहले, विलियम ने फाइनेंस सेक्टर में एक लंबा करियर बनाया. खबरों के मुताबिक, उन्होंने UBS इन्वेस्टमेंट बैंक में लगभग एक दशक बिताया, जहां उन्होंने लीडरशिप रोल में आने से पहले ट्रेडिंग और फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में महारत हासिल की, खबरों के मुताबिक, विलियम ने UK की यूनिवर्सिटी ऑफ़ यॉर्क से इकोनॉमिक्स और फाइनेंस की पढ़ाई की और 2002 से 2005 के बीच अपनी बैचलर डिग्री हासिल की, जिसके बाद उन्होंने ग्लोबल फाइनेंस में अपना करियर शुरू किया.

जेनिफर विंगेट के साथ रिश्ता

डेटिंग की अफवाहें इस साल की शुरुआत में तब जोर पकड़ने लगीं जब खबरों में दावा किया गया कि दोनों एक-दूसरे को डेट कर रहे हैं. न तो जेनिफर और न ही विलियम ने सार्वजनिक रूप से इस रिश्ते को स्वीकार किया है, और वे अपनी पर्सनल लाइफ को लोगों की नजरों से दूर रखते हैं. हालिया खबरों से पता चलता है कि जेनिफर विंगेट और विलियम इश्माएल यूनाइटेड किंगडम में एक निजी समारोह में शादी करने वाले हैं. इस शादी में केवल करीबी परिवार और दोस्तों के शामिल होने की उम्मीद है, हालांकि कपल ने आधिकारिक तौर पर इस खबर की पुष्टि नहीं की है.

Tags: bollywoodJennifer Winget
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