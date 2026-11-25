प्यूर्टो रिको की जेनिफर बैरेटो ने 75वें मिस यूनिवर्स पेजेंट का खिताब जीत लिया है. डोमिनिकन रिपब्लिक दूसरे और वेनेजुएला तीसरे स्थान पर रहा. वहीं, भारत की काज़िया लिज़ मेजो टॉप 30 में जगह बनाने के बाद टॉप 12 में पहुंचने से चूक गईं. आइए जानते हैं मिस यूनिवर्स जेनिफर बैरेटो के बारे में.

कौन हैं जेनिफर बैरेटो?

मिस यूनिवर्स 2026 का खिताब जीतने वाली जेनिफर बैरेटो पेशे से प्रिवेंशन स्पेशलिस्ट हैं. उन्होंने रिसर्च साइकोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है. इसके अलावा उनके पास साइकोलॉजी और क्लिनिकल सोशल वर्क में दो मास्टर डिग्रियां भी हैं. जेनिफर ने 2021 में अमेरिका के टेक्सास स्थित फोर्ट हूड में रक्षा विभाग के साथ काम शुरू किया था. यहां उन्होंने घरेलू हिंसा और बच्चों के साथ दुर्व्यवहार से परेशान सैन्य परिवारों की मदद की. इसके अलावा उन्होंने अधिकारियों को ऐसी घटनाओं को रोकने और उनसे निपटने के तरीके भी सिखाए. उन्होंने कार्ल आर. डार्नल आर्मी मेडिकल सेंटर में बतौर वॉलंटियर भी काम किया है. जेनिफर बैरेटो अपने सोशल वर्क के हिस्से के तौर पर प्यूर्टो रिको में पीडियाट्रिक डायबिटीज एसोसिएशन के साथ भी काम करती रहती हैं.

116 हसीनाओं को दी मात

प्यूर्टो रिको के सैन जुआन स्थित जोस मिगुएल एग्रेलॉट कोलिज़ीयम में मिस यूनिवर्स का ग्रैंड फिनाले आयोजित हुआ. इस साल इस ब्यूटी पेजेंट के 75 साल पूरे हुए। प्रतियोगिता में 116 देशों की कंटेस्टेंट ने हिस्सा लिया. सभी ने नेशनल कॉस्ट्यूम, शुरुआती और आखिरी राउंड में अपनी प्रतिभा दिखाई. जजों ने उनके स्टेज पर प्रदर्शन और अलग-अलग राउंड में उनके हुनर के आधार पर फैसला किया. मौजूदा मिस यूनिवर्स और मेक्सिको की फातिमा बॉश ने नई विजेता जेनिफर बैरेटो को ताज पहनाया.

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