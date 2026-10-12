Jatin Pratap Singh Bigg Boss 20: कौन हैं जतिन प्रताप सिंह? BB 20 में लेंगे बतौर वाइल्ड कार्ड एंट्री! शेयर की गई तस्वीर ने बढ़ाई हलचल

बिग बॉस 20 में अगली वाइल्ड कार्ड एंट्री को लेकर चर्चा तेज है. ट्रैवल कंटेंट क्रिएटर जतिन प्रताप सिंह की इंस्टाग्राम पोस्ट के बाद उनके शो में आने की अटकलें लगाई जा रही हैं. हालांकि, उनकी एंट्री की अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. आइए जानते हैं कौन है जतिन प्रताप सिंह.

क्या पोस्ट किया?

इन्फ्लुएंसर जतिन प्रताप सिंह ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर अपनी एक तस्वीर पोस्ट की, जिसमें वह एक कार्ड पकड़े हुए हैं जिस पर ‘वाइल्ड कार्ड’ लिखा है. इससे यह अफवाह फैल गई कि वह सलमान खान के होस्ट किए जाने वाले रियलिटी शो में अगले एंट्री करने वाले हो सकते हैं. इस पोस्ट के कैप्शन में ‘तथास्तु’ शब्द भी लिखा था और बैकग्राउंड में सलमान खान का गाना ‘राधे’ बज रहा था.

कौन हैं जतिन प्रताप सिंह?

जतिन नई दिल्ली में रहने वाले लग्ज़री लाइफस्टाइल और ट्रैवल कंटेंट क्रिएटर हैं. उनका कंटेंट ट्रैवल एक्सपीरियंस, डेस्टिनेशन और लाइफस्टाइल चॉइस की झलक दिखाता है, जिससे उन्हें डिजिटल स्पेस में अपनी पहचान बनाने में मदद मिलती है. उनके इंस्टाग्राम हैंडल, @jatinpratapofficial पर 1.5 मिलियन फॉलोअर्स हो गए हैं. वहीं उनके यूट्यूब चैनल @jatinpratapsinghvlogs पर 1.03 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं.

टीवी की दुनिया में भी कर चुके काम

जतिन सोशल मीडिया के अलावा टीवी की दुनिया में भी काम कर चुके हैं. 2023 में उन्होंने फिटनेस, फैशन और भारतीय संस्कृति पर आधारित रियलिटी शो ‘इंडियन आइकॉन सीरीज’ में जज की भूमिका निभाई थी. उनकी प्रोफाइल के मुताबिक, वह इंटरनेशनल बैडमिंटन खिलाड़ी और स्टेट-लेवल ताइक्वांडो खिलाड़ी भी हैं.

कुल 15 कंटेस्टेंट्स आ रहे नजर

बिग बॉस 20 में वर्तमान में स्काउटओपी, गुल्लू, मनीष गोयल नकुल ढुल, माही विज, मैरी कॉम, यंग DSA, कनिका मान, अरिश्फा खान, काजी तौकीर, आम्रपाली दुबे, लव गिल, उदिति सिंह, आसिफ खान और अमन गांधी जैसे कंटेस्टेंट्स शामिल हैं.

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