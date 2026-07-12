Jasmine Sandlas Net Worth: कौन हैं अमेरिकन सिंगर जैस्मीन सैंडलस? जानें उनकी जिंदगी, करियर और करोड़ों की नेट वर्थ

Who is Jasmine Sandlas Fiance: मशहूर पंजाबी सिंगर और परफॉर्मर जैस्मीन सैंडलस ने अपने फैंस को एक ऐसा सरप्राइज दिया, जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी. दिल्ली में अपने ‘द ड्रीम गर्ल इंडिया टूर’ की शुरुआत करते हुए जैस्मीन ने स्टेज पर अपनी सगाई का ऐलान किया और अपने होने वाले जीवनसाथी से फैंस को रूबरू कराया. इस खास मौके पर मौजूद दर्शकों ने जमकर जश्न मनाया और सिंगर को नई जिंदगी की शुरुआत के लिए शुभकामनाएं दीं.

जैस्मीन सैंडलस अपनी दमदार आवाज, अलग अंदाज और बेबाक व्यक्तित्व के लिए जानी जाती हैं. म्यूजिक इंडस्ट्री में अपनी खास पहचान बनाने वाली जैस्मीन की पर्सनल लाइफ को लेकर भी फैंस हमेशा उत्सुक रहते हैं. आइए जानते हैं उनके मंगेतर, करियर और नेट वर्थ से जुड़ी खास बातें.

कौन हैं जैस्मीन सैंडलस के मंगेतर शेखर चौधरी? (Who is Shekhar Choudhary)

जैस्मीन सैंडलस के मंगेतर का नाम शेखर चौधरी बताया जा रहा है. हालांकि शेखर फिल्म या म्यूजिक इंडस्ट्री से जुड़े हुए नहीं हैं और वह ग्लैमर की दुनिया से दूरी बनाए रखना पसंद करते हैं. उनकी निजी जिंदगी को लेकर ज्यादा जानकारी सार्वजनिक नहीं है. शेखर के प्रोफेशन और एजुकेशनल बैकग्राउंड से जुड़ी डिटेल्स भी अभी सामने नहीं आई हैं. यही वजह है कि वो अब तक लाइमलाइट से दूर रहे हैं.

जैस्मीन सैंडलस की नेट वर्थ कितनी है? (Jasmine Sandlas Net Worth)

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, जैस्मीन सैंडलस की अनुमानित नेट वर्थ करीब 15 से 25 करोड़ रुपये के बीच बताई जाती है. हालांकि उनकी कुल संपत्ति को लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. जैस्मीन की कमाई का मुख्य जरिया उनके म्यूजिक प्रोजेक्ट्स, लाइव कॉन्सर्ट, स्टेज परफॉर्मेंस, म्यूजिक कोलैबोरेशन और ब्रांड एंडोर्समेंट्स हैं। अपनी मेहनत और टैलेंट के दम पर उन्होंने इंडस्ट्री में एक मजबूत मुकाम हासिल किया है.

कैसे मिली जैस्मीन सैंडलस को बड़ी पहचान?

जैस्मीन सैंडलस के करियर में बड़ा मोड़ बॉलीवुड फिल्म ‘किक’ से आया. इस फिल्म के गाने “जो तैनू यार ना मिले” ने उन्हें देशभर में लोकप्रिय बना दिया. यो यो हनी सिंह के साथ उनका ये गाना युवाओं के बीच काफी पसंद किया गया और इसके बाद जैस्मीन की पहचान एक सफल सिंगर के तौर पर और मजबूत हो गई. इसके बाद उन्होंने पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री में कई हिट गाने दिए और अपनी अलग गायकी शैली से लाखों लोगों के दिलों में जगह बनाई.

जैस्मीन सैंडलस ने अपने करियर में कई उतार-चढ़ाव देखे, लेकिन अपनी मेहनत और अनोखे अंदाज के कारण वो लगातार आगे बढ़ती रहीं. आज वो सिर्फ एक सिंगर नहीं बल्कि एक ऐसी कलाकार हैं, जिनकी फैन फॉलोइंग भारत के साथ-साथ विदेशों में भी काफी मजबूत है.