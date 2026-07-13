कौन है जान कुमार? जिन्हें हुआ कोविड-19, जानिए क्या है सिंगर कुमार सानू से रिश्ता

गायक और बिग बॉस के पूर्व प्रतियोगी जान कुमार सानू कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए हैं. वह अस्पताल में भर्ती हैं. इसकी जानकारी सिंगर ने 12 जुलाई को अस्पताल से एक वीडियो साझा कर दी. उन्होंने अपनी स्थिति के बारे में जानकारी देते हुए मजाकिया अंदाज में कैप्शन भी लिखा.

कौन हैं जान कुमार?

जान कुमार सानू दिग्गज गायक कुमार सानू और उनकी पहली पत्नी रीता भट्टाचार्य के बेटे हैं. माता-पिता के अलग होने के बाद उनकी पूरी परवरिश मां ने ही किया. बिग बॉस 14 में भाग लेने के बाद जान को व्यापक प्रसिद्धि मिली. तब से वह एक गायक और कलाकार के रूप में सक्रिय हैं और साथ ही साथ अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन के बारे में अपने सोशल मीडिया पर अपडेट साझा करते रहते हैं. आपको बता दें कि जान कुमार सानू का संगीत का सफर काफी कम उम्र में शुरू हो गया था. जब वे सिर्फ 6 साल के थे, तब उन्होंने साल साल 2000 की मशहूर फिल्म ‘अकेले हम अकेले तुम’ के लिए गाना गाया था. इस फिल्म में आमिर खान थे.

जान कुमार सानू ने वीडियो किया शेयर

वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए अपनी बीमारी की पुष्टि की. सिंगर जान ने लिखा, ‘चीन से आया मेरा दोस्त. कोविड को सलाम करो.’ उन्होंने अस्पताल के कपड़ों और वहां बिताए समय का भी मजाक उड़ाते हुए लिखा, ‘फिट चेक – मैंने अपने पसंदीदा डिजाइनर कोकिलाबेन के कपड़े पहने हैं. वुहान से कोविड के लिए भर्ती हुआ हूं.’

हालांकि जान ने अपनी पोस्ट हमेशा की तरह मजाकिया अंदाज में शेयर की, लेकिन तस्वीरों से साफ है कि वह अस्पताल में भर्ती होकर इलाज करा रहे हैं. उन्होंने अभी तक यह नहीं बताया है कि संक्रमण कितना गंभीर है, उनका इलाज कैसे चल रहा है या हाल ही में वह किसके संपर्क में आए थे.

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