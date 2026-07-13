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Who Is Krish Aggarwal: कौन हैं इम्तियाज अली के दामाद? नॉर्वे की वादियों में की सगाई; रोमांटिक तस्वीरों ने मचाई हलचल

Kon Hai Imtiaz Ali Ke Damad: फिल्म डायरेक्टर इम्तियाज अली की बेटी इदा अली ने बॉयफ्रेंड कृष अग्रवाल से सगाई की. नॉर्वे में हुए रोमांटिक प्रपोजल की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं.

By: Preeti Rajput | Last Updated: July 13, 2026 1:33:30 PM IST

कौन हैं इम्तियाज अली के दामाद?
कौन हैं इम्तियाज अली के दामाद?


Kon Hai Imtiaz Ali Ke Damad: फेमस डायरेक्टर इम्तियाज अली की बेटी इदा इली इस समय खूब सुर्खियां बटोर रही हैं. हाल ही में उन्होंने अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड कृष अग्रवाल से सगाई की. इस प्रपोजल ने पूरे सोशल मीडिया पर धूम मचा दी है. कपल ने सगाई नॉर्वे की खूबसूरत वादियों में की. यट्रेसैंड में पहाड़ों से घिरे एक खूबसूरत समुद्र तट पर इदा को घुटने पर बैठकर प्रपोज किया. 

इदा इली को किया प्रपोज 

अपने इन खास और यादगार पल को इंस्टाग्राम पर शेयर भी किया. उन्होंने एक रोमांटिक वीडियो अपने अकाउंट पर पोस्ट किया. जिसमें कृष घुटनों पर बैठकर उन्हें शादी के लिए प्रपोज करते नजर आ रहे हैं. उन्होंने पोस्ट में कैप्शन लिखा “01/07/26 रात 11 बजे यट्रेसैंड”, जो कपल के लिए एक यादगार तारीख और पल था.  

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फैंस ने दी बधाई 

इदा अली और कृष अग्रवाल की सगाई की खबर सामने आने के बाद फैंस और कई सितारों ने उन्हें बधाई दी. सोशल मीडिया पर लोगों ने कमेंट कर इस नए रिश्ते की शुरुआत के लिए शुभकामनाएं दीं. अभिनेत्री खुशी कपूर ने इस प्रपोजल को बहुत प्यारा बताया. वहीं, अभिनेता वेदांग रैना और शरवरी ने भी कपल को बधाई देते हुए उनकी नई जिंदगी के लिए शुभकामनाएं दीं.

कौन है कृष अग्रवाल?

कृष लाइलाइट से काफी ज्यादा दूर रहते हैं. जानकारी के मुताबिक, वह इंडस्ट्री का हिस्सा नहीं है. वहीं अब बॉलीवुड के फेमस फिल्म मेकर की बेटी को डेट करने के बाद भी उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ को लाइफलाइट से काफी दूर रखा है. हालांकि, उनके पेशेवर लाइफ के बारे में फिलहाल ज्यादा जानकारी नहीं मिल पाई है. क्योंकि उन्होंने व्यक्तिगत और करियर संबंधी विवरणों को काफी प्राइवेट रखा है. हालांकि, इदा ने कुछ पोस्ट में कृष के साथ तस्वीरें शेयर की है. समय के साथ दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई और अब दोनों ने जिंदगी भर साथ रहने का फैसला किया है. 

क्या कहती हैं इदा इली? 

इदा अली ने मनोरंजन की दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाई है. उनका जन्म 1999 में फिल्म निर्माता इम्तियाज अली और प्रीति अली के घर हुआ था. इदा ने एक्टिंग की जगह फिल्मों के पीछे काम करने का रास्ता चुना. उन्होंने अमेरिका की चैपमैन यूनिवर्सिटी के डॉज कॉलेज ऑफ फिल्म एंड मीडिया आर्ट्स से फिल्म मेकिंग की पढ़ाई की. यहां उन्होंने कहानी लिखने और उसे पर्दे पर दिखाने की कला सीखी.

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कई फिल्मों का किया निर्देशन 

इदा अली ने कम उम्र में ही फिल्म निर्देशन की शुरुआत कर दी थी. उन्होंने लिफ्ट, माया और थाई मसाज जैसी फिल्मों पर काम किया है. इसके अलावा उन्होंने अमेजन मिनी टीवी के रोमांटिक ड्रामा उलझे हुए की कहानी भी लिखी है. उन्होंने युवाओं की सोच और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों पर काम करने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म रिफ्रेश की शुरुआत की. फिल्मी परिवार से आने के बावजूद इदा ने अपनी मेहनत और लेखन-निर्देशन के दम पर इंडस्ट्री में अलग पहचान बनाने की कोशिश की है.

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Tags: Ida Ali EngagementImtiaz Ali DaughterKrish Agrawal
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