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Who is idli nadigai: कौन है वो ‘इडली एक्ट्रेस’, जिसने रवि मोहन की जिंदगी कर दी बर्बाद? एक्टर ने रोकर बयां किया दर्द

Jayam Ravi: तलाक विवाद पर जयम रवि ने तोड़ी चुप्पी, प्रेस मीट में रो पड़े अभिनेता, 'इडली एक्ट्रेस' पर लगाए गंभीर आरोप. बच्चों को लेकर किया ये बड़ा खुलासा, पढ़ें पूरी रिपोर्ट.

By: Shivani Singh | Published: May 16, 2026 3:18:41 PM IST

Who is idli nadigai: कौन है वो ‘इडली एक्ट्रेस’, जिसने रवि मोहन की जिंदगी कर दी बर्बाद? एक्टर ने रोकर बयां किया दर्द


Ravi Mohan-Keneeshaa Francis: जयम रवि (रवि मोहन) के निजी जीवन को लेकर पिछले कुछ समय से सोशल मीडिया पर तमाम तरह की अफवाहें और विवाद चल रहे हैं. केनीशा फ्रांसिस के साथ उनके कथित रिश्ते और फिर हाल ही में आई इन खबरों ने कि केनीशा ने रवि से दूरी बना ली है और इसके पीछे आरती का हाथ है, सोशल मीडिया पर एक नई बहस छेड़ दी थी. इन सभी अटकलों पर पूर्णविराम लगाने और अपनी स्थिति साफ करने के लिए रवि ने आखिरकार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपना दर्द बयां किया.

इस बेहद भावुक प्रेस मीट में रवि साफ तौर पर काफी परेशान और दुखी नजर आए. उन्होंने साफ कर दिया कि जब तक उनकी निजी जिंदगी पटरी पर नहीं आ जाती, तब तक वे किसी भी फिल्म में काम नहीं करेंगे और न ही उनकी कोई फिल्म रिलीज होगी. उनका पूरा ध्यान इस समय तलाक के इस संकट को सुलझाने पर है. इसके साथ ही उन्होंने अपने खिलाफ हो रही साइबर बुलिंग को तुरंत रोकने की मांग की.

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‘खामोशी मेरी सबसे बड़ी गलती बन गई’

रवि ने दिल का भरास निकालते हुए कहा, ‘मैं स्वभाव से बहुत शांत इंसान हूं और यही खामोशी मेरी सबसे बड़ी गलती बन गई. लोगों ने मेरी इस चुप्पी का फायदा उठाया और अपने-अपने खेल खेले. दो साल तक मैं सब कुछ सहता रहा और चुप रहा, जिसका नतीजा यह हुआ कि लोगों ने मुझे कमजोर समझ लिया. मेरी मां ने मुझे महिलाओं का सम्मान करना सिखाया है. अपनी फिल्मों में भी मैंने हमेशा महिला किरदारों को खास तवज्जो दी है. लेकिन आज मुझे इस तरह जलील किया जा रहा है जैसे मैं महिलाओं का विरोधी हूं.’

‘तीन अक्षर वाली अभिनेत्री’ और ‘इडली एक्ट्रेस’

इस दौरान रवि का इशारा एक मशहूर अभिनेत्री की तरफ भी था. उन्होंने सीधे तौर पर नाम तो नहीं लिया, लेकिन परोक्ष रूप से हमला बोलते हुए कहा कि एक ‘तीन अक्षर वाली अभिनेत्री’ और ‘इडली एक्ट्रेस’ ने उनका हंसता-खेलता परिवार बर्बाद कर दिया.

आंखों में आए आंसुओं को रोकते हुए रवि ने एक और दर्दनाक खुलासा किया. उन्होंने बताया कि उन्हें उनके अपने ही बच्चों से मिलने नहीं दिया जा रहा है. उन्होंने कहा, ‘जब मेरे बच्चे स्कूल जाते हैं, तो उनके साथ बॉडीगार्ड भेजे जाते हैं. मुझे उनसे मिलने तक की इजाजत नहीं है. मैं यह सारी लड़ाई सिर्फ इसलिए लड़ रहा हूं ताकि मेरे बच्चों का भविष्य सुरक्षित और बेहतर हो सके.’

अपनी आर्थिक स्थिति और बंदिशों का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया, ‘आज के दौर में भी मेरा अपना कोई पर्सनल बैंक अकाउंट नहीं है. मेरा सिर्फ एक जॉइंट अकाउंट था. अगर मैं उसमें से छोटी सी रकम भी निकालता था, तो तुरंत फोन आ जाता था कि ये पैसे क्यों निकाले? इतनी कमाई करने के बाद भी मैं चुपचाप ये सब झेलता रहा.’

केनीशा ने भी बनाई दूरी 

दूसरी तरफ, केनीशा ने भी सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा कर इस पूरे विवाद से दूरी बनाने का एलान किया है. उन्होंने बताया कि लगातार हो रही ऑनलाइन बुलिंग से तंग आकर वह चेन्नई छोड़ रही हैं. साथ ही वह कुछ समय के लिए म्यूजिक, थेरेपी और सोशल मीडिया से पूरी तरह दूरी बना रही हैं.

Tags: ravi mohan
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