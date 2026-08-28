3 बच्चों की मां फिर भी नहीं मानी हार, पति-भाई ने पैसे जुटाकर भेजा कराची, किराए के मकान में रहकर जीता ‘पाकिस्तान आइडल’ का खिताब

Pakistan Idol Winner Hira Kaiser: पाकिस्तान के फैसलाबाद की रहने वाली हीरा कैसर ने रियलिटी शो पाकिस्तान आइडल’ का खिताब अपने नाम कर लिया है. 28 साल की उम्र में हीरा ने इस सिंगिंग रियलिटी शो को जीतकर शानदार कामयाबी हासिल की, जिसकी देश से लेकर पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है. हीरा कैसर के बारे में कहा जाता है कि उनका यह सफर आसान नहीं था. उनके लिए इस मुकाम तक पहुंचना किसी सपने के सच होने जैसा है. ऐसे में आइए जानते हैं कि हीरा कैसर का सफर अब तक कैसा रहा?

हीरा कैसर के संघर्ष के बारे में सुनने के बाद आप कहेंगे कि ये कहानी किसी सपने से कम नहीं है. हीरा कैसर फैसलाबाद में अपने 3 बच्चों के साथ किराए के घर में रहती थीं.

पाकिस्तान आइडल का खिताब जीतकर रचा इतिहास

उनके समाज में महिलाओं को गाना तो छोड़िए घर से बाहर निकलने की भी इजाजत नहीं दी थी. लेकिन उन्होंने समाज की सारी दीवारों को तोड़कर इस मुकाम हासिल की है. उन्होंने रविवार को ‘पाकिस्तान आइडल’ का खिताब जीतकर इतिहास रच दिया. हीरा ने कभी संगीत की कोई औपचारिक ट्रेनिंग नहीं ली थी. वह पाकिस्तान भर से ऑडिशन देने वाले हजारों कंटेस्टेंट में से एक थीं, लेकिन शो के आखिर तक वह इस सीजन की विनर बनकर उभरीं. उन्होंने अपने एक निजी सपने को एक बड़ी कामयाबी में बदल दिया, जिसे पूरे देश ने देखा.







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पति और भाई ने दिया साथ

हीरा कैसर की सफलता जितनी आसान अभी दिखती है वो इतनी आसान नहीं थी. ट्रॉफी और टीवी की शोहरत की चकाचौंध से पहले हीरा को घर पर विरोध का सामना करना पड़ा था. एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि रियलिटी शो में हिस्सा लेने के लिए उन्हें अपने पति और भाई को मनाना पड़ा था. उनका परिवार इसलिए परेशान था क्योंकि वह तीन बच्चों की मां थीं, घर की जिम्मेदारियां संभालती थीं और परिवार की आर्थिक स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं थी.

हालांकि, जब उन्होंने लाहौर में ऑडिशन दिया तो परिवार का नजरिया बदल गया. हिना ने 2025 में जियो न्यूज से कहा था, किस्मत ने मेरे लिए रास्ते खोल दिए.







पैसे जुटाकर भेजा कराची

उनके पति, बहन और भाई ने मिलकर पैसे जुटाए और उन्हें कराची भेजा. परिवार की तरफ से किया गया यह छोटा सा मदद हीरा के लिए काफी अहम साबित हुआ. इस कहानी में हिना के पिता की भी अहम भूमिका थी. हालांकि, अपनी बेटी को नेशनल लेवल पर पहुंचते देखने से पहले ही उनका निधन हो गया था. शो में पहुंचने के बाद भी उनकी मुश्किलें खत्म नहीं हुई. हिना को बच्चों को देखभाल और घर की जिम्मेदारियों के बीच तालमेल बिठाना पड़ा.







हालांकि उनके पति और भाई-बहन मजबूती से उनके साथ खड़े रहे और उम्मीद करते रहे कि वह खिताब जीतकर घर लौटेंगी. उनके पति का भरोसा अटूट था. उन्हें यकीन था कि हिना ‘पाकिस्तान आइडल’ बन सकती हैं. आखिरकार हिना ने उन्हें सही साबित किया और खिताब अपने नाम किया.



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