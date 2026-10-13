Golu Devta: कौन हैं गोलू देवता? जिनके जीवन पर बन रही फिल्म ‘बाला गोरिया’, कब हो सकती है रिलीज

Who is Golu Devta: उत्तराखंड के प्रसिद्ध लोकदेवता गोलू देवता की कहानी जल्द ही बड़े पर्दे पर दिखाई देने वाली है. गोलू देवता की लोकगाथा पर आधारित फिल्म ‘बाला गोरिया’ की चर्चा तेज हो गई है. कुमाऊं क्षेत्र में न्याय के देवता के रूप में पूजे जाने वाले गोलू देवता की कहानी ऐसे समय में दर्शकों तक पहुंचने जा रही है, जब नीम करौली बाबा के जीवन से प्रेरित फिल्म ‘हनुमान अंश’ की बॉक्स ऑफिस सफलता ने आध्यात्मिक कहानियों पर आधारित फिल्मों की संभावनाओं को लेकर दिलचस्पी बढ़ाई है.

‘हनुमान अंश’ में नीम करौली बाबा के जीवन से प्रेरित कहानी दिखाई गई है. बाबा के अनुयायी भारत के साथ-साथ विदेशों में भी मौजूद हैं. इसके मुकाबले गोलू देवता की पहचान मुख्य रूप से उत्तराखंड और कुमाऊं क्षेत्र में अधिक है. ऐसे में ‘बाला गोरिया’ के सामने अपनी कहानी को देश के दूसरे हिस्सों के दर्शकों तक पहुंचाने की चुनौती होगी.

शुरुआती रिपोर्ट्स में ‘बाला गोरिया’ की रिलीज डेट 16 अक्टूबर बताई जा रही थी. हालांकि, अब फिल्म की रिलीज आगे बढ़ाए जाने और नवंबर में सिनेमाघरों में आने की संभावना जताई जा रही है. बताया जा रहा है कि ‘हनुमान अंश’ की बॉक्स ऑफिस कमाई को देखते हुए रिलीज की योजना में बदलाव किया गया है. फिल्म की नई रिलीज तारीख को लेकर आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है.

कौन हैं गोलू देवता, जिन्हें न्याय का देवता कहा जाता है?

गोलू देवता उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र के प्रमुख लोकदेवताओं में शामिल हैं. उन्हें गोल्ज्यू महाराज और न्याय के देवता के नाम से भी जाना जाता है. अल्मोड़ा के चितई, चंपावत और घोड़ाखाल स्थित उनके मंदिर श्रद्धालुओं के बीच विशेष महत्व रखते हैं.

स्थानीय मान्यताओं के अनुसार, गोलू देवता के दरबार में लोग अपनी समस्याएं, शिकायतें और न्याय की गुहार चिट्ठियों के माध्यम से पहुंचाते हैं. श्रद्धालु अपनी मनोकामना पूरी होने पर मंदिर में घंटियां चढ़ाकर आभार जताते हैं. चितई गोलू देवता मंदिर में बड़ी संख्या में चिट्ठियां और घंटियां देखने को मिलती हैं, जो इस परंपरा की खास पहचान बन चुकी हैं.

राजपरिवार में जन्म और न्यायप्रियता की लोकगाथा

लोककथाओं के मुताबिक, गोलू देवता का जन्म एक राजपरिवार में हुआ था. मान्यता है कि परिवार के भीतर हुई साजिशों के बावजूद वह जीवित बच गए और आगे चलकर अपनी न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध हुए. इसी लोकविश्वास के कारण उनकी पहचान ऐसे देवता के रूप में स्थापित हुई, जिनके दरबार में लोग अन्याय के खिलाफ न्याय की गुहार लगाते हैं. अब ‘बाला गोरिया’ के जरिए गोलू देवता की इसी लोकगाथा को बड़े पर्दे पर पेश करने की तैयारी है.