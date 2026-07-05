Geni Kamki कौन हैं? ‘India’s Got Latent 2’ की वो कंटेस्टेंट जिसने व्यूज की रेस में Samay Raina को पीछे छोड़ दिया!

Samay Raina India’s Got Latent 2: समय रैना के वायरल रियलिटी शो ‘इंडियाज गॉट लेटेंट’ का दूसरा एपिसोड रिलीज हो गया है, जिसका फैन्स बेसब्री से इंतजार कर रहे थे. इस बार पैनल में कई जाने-माने कलाकार शामिल थे, जिनमें कॉमेडी के दिग्गज कलाकार कीकू शारदा, चंदन प्रभाकर और हर्ष लिम्बाचिया शामिल हैं. हालांकि जिस व्यक्ति ने सच में सबका ध्यान खींचा वह कोई सेलिब्रिटी जज नहीं बल्कि जेनी कामकी नाम की एक कंटेस्टेंट थीं.

‘इंडियाज गॉट लेटेंट 2’ की कंटेस्टेंट जेनी कामकी कौन हैं?

अपने इंट्रोडक्शन के दौरान जेनी कामकी ने कुछ ऐसा बताया जिससे समय रैना पूरी तरह हैरान रह गए. उन्होंने बताया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उनके एक डांस वीडियो को 134 मिलियन से ज्यादा बार देखा गया था.

इस पर प्रतिक्रिया देते हुए, को-होस्ट बलराज सिंह घई ने मजाक में कहा कि समय के अपने वीडियो पर भी इतने व्यूज नहीं आते. एक ऐसी बात जिसे समय ने तुरंत मान लिया. असल में वह जेनी से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उन्हें जजों के पैनल में अपनी सीट तक ऑफर कर दी. तो‌ आखिर जेनी कामकी कौन हैं?

‘इंडियाज गॉट लेटेंट 2’ के मंच पर आने से बहुत पहले ही, जेनी ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल @luciidforyou पर काफी बड़ी फैन फॉलोइंग बना ली थी. उन्हें 2018 की फिल्म ‘गीता गोविंदम’ के हिट तेलुगु गाने ‘वचिंदम्मा’ पर डांस करने के बाद काफी पहचान मिली.

उनकी बेहतरीन कॉमिक टाइमिंग और स्वाभाविक हाव-भाव ने तुरंत ही कई सोशल मीडिया यूजर्स का दिल जीत लिया. उन्होंने जजों को बताया कि फ़िल्मांकन के समय वीडियो को 118 मिलियन व्यूज़ मिले थे, लेकिन तब से यह संख्या बढ़कर 134 मिलियन से ज्यादा हो गई है.

जेनी के डांस को न सिर्फ इंटरनेट यूजर्स ने पसंद किया, बल्कि ‘गीता गोविंदम’ के लीड स्टार्स रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा के साथ-साथ अदिति राव हैदरी, अपारशक्ति खुराना, कॉमेडियन ज़ाकिर खान और कई अन्य मशहूर हस्तियों ने भी इसकी बहुत तारीफ की.