Home > मनोरंजन > Geni Kamki कौन हैं? ‘India’s Got Latent 2’ की वो कंटेस्टेंट जिसने व्यूज की रेस में Samay Raina को पीछे छोड़ दिया!

Geni Kamki कौन हैं? ‘India’s Got Latent 2’ की वो कंटेस्टेंट जिसने व्यूज की रेस में Samay Raina को पीछे छोड़ दिया!

अपने इंट्रोडक्शन के दौरान जेनी कामकी ने कुछ ऐसा बताया जिससे समय रैना पूरी तरह हैरान रह गए. उन्होंने बताया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उनके एक डांस वीडियो को 134 मिलियन से ज्यादा बार देखा गया था.

By: Anshika thakur | Last Updated: July 6, 2026 1:50:13 PM IST

Indias Got Latent 2 contestant Geni Kamki
Indias Got Latent 2 contestant Geni Kamki


Samay Raina India’s Got Latent 2: समय रैना के वायरल रियलिटी शो ‘इंडियाज गॉट लेटेंट’ का दूसरा एपिसोड रिलीज हो गया है, जिसका फैन्स बेसब्री से इंतजार कर रहे थे. इस बार पैनल में कई जाने-माने कलाकार शामिल थे, जिनमें कॉमेडी के दिग्गज कलाकार कीकू शारदा, चंदन प्रभाकर और हर्ष लिम्बाचिया शामिल हैं. हालांकि जिस व्यक्ति ने सच में सबका ध्यान खींचा वह कोई सेलिब्रिटी जज नहीं बल्कि जेनी कामकी नाम की एक कंटेस्टेंट थीं.
 

‘इंडियाज गॉट लेटेंट 2’ की कंटेस्टेंट जेनी कामकी कौन हैं?

 
अपने इंट्रोडक्शन के दौरान जेनी कामकी ने कुछ ऐसा बताया जिससे समय रैना पूरी तरह हैरान रह गए. उन्होंने बताया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उनके एक डांस वीडियो को 134 मिलियन से ज्यादा बार देखा गया था.
 
इस पर प्रतिक्रिया देते हुए, को-होस्ट बलराज सिंह घई ने मजाक में कहा कि समय के अपने वीडियो पर भी इतने व्यूज नहीं आते. एक ऐसी बात जिसे समय ने तुरंत मान लिया. असल में वह जेनी से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उन्हें जजों के पैनल में अपनी सीट तक ऑफर कर दी. तो‌ आखिर जेनी कामकी कौन हैं?
 
‘इंडियाज गॉट लेटेंट 2’ के मंच पर आने से बहुत पहले ही, जेनी ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल @luciidforyou पर काफी बड़ी फैन फॉलोइंग बना ली थी. उन्हें 2018 की फिल्म ‘गीता गोविंदम’ के हिट तेलुगु गाने ‘वचिंदम्मा’ पर डांस करने के बाद काफी पहचान मिली.
 
उनकी बेहतरीन कॉमिक टाइमिंग और स्वाभाविक हाव-भाव ने तुरंत ही कई सोशल मीडिया यूजर्स का दिल जीत लिया. उन्होंने जजों को बताया कि फ़िल्मांकन के समय वीडियो को 118 मिलियन व्यूज़ मिले थे, लेकिन तब से यह संख्या बढ़कर 134 मिलियन से ज्यादा हो गई है.
 
जेनी के डांस को न सिर्फ इंटरनेट यूजर्स ने पसंद किया, बल्कि ‘गीता गोविंदम’ के लीड स्टार्स रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा के साथ-साथ अदिति राव हैदरी, अपारशक्ति खुराना, कॉमेडियन ज़ाकिर खान और कई अन्य मशहूर हस्तियों ने भी इसकी बहुत तारीफ की.
 
जेनी कामकी को आम इंटरनेट क्रिएटर्स से जो चीज अलग बनाती है, वह है उनकी कला की गहराई. मूल रूप से अरुणाचल प्रदेश की रहने वाली जेनी अभी गुवाहाटी में रहती हैं, जहा६ वह कंटेंट बनाने के साथ-साथ होम्योपैथी की पढ़ाई भी कर रही हैं. इसके अलावा वह एक ट्रेंड आर्टिस्ट हैं जो कथक, सत्रिया (असम का एक क्लासिकल डांस फ़ॉर्म) और कई अन्य डांस स्टाइल में माहिर हैं. उन्होंने शो में 90 सेकंड की शानदार परफ़ॉर्मेंस दी, जिसमें उनके भाई का लिखा एक अनरिलीज़्ड गाना शामिल था.

Tags: Geni KamkiGeni Kamki 134 million viewsGeni Kamki dance videoGeni Kamki InstagramGeni Kamki viral videoWho is Geni Kamki
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

अर्जुन तेंदुलकर की शादी की अनदेखी तस्वीरें वायरल, सानिया चंडोक...

July 6, 2026

रणवीर सिंह की ये फिल्म न करें मिस

July 6, 2026

शक्ति कपूर की इन फिल्मों को देख डर जाती थी...

July 6, 2026

क्यों रहता है मन अशांत? आयुर्वेदिक उपाय आएंगे काम!

July 6, 2026

इन अभिनेत्रियों के प्यार में दीवाने थे सनी देओल

July 6, 2026

घर में सांपों की नो-एंट्री! बस लगा लें ये पौधे

July 6, 2026
Geni Kamki कौन हैं? ‘India’s Got Latent 2’ की वो कंटेस्टेंट जिसने व्यूज की रेस में Samay Raina को पीछे छोड़ दिया!

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Geni Kamki कौन हैं? ‘India’s Got Latent 2’ की वो कंटेस्टेंट जिसने व्यूज की रेस में Samay Raina को पीछे छोड़ दिया!
Geni Kamki कौन हैं? ‘India’s Got Latent 2’ की वो कंटेस्टेंट जिसने व्यूज की रेस में Samay Raina को पीछे छोड़ दिया!
Geni Kamki कौन हैं? ‘India’s Got Latent 2’ की वो कंटेस्टेंट जिसने व्यूज की रेस में Samay Raina को पीछे छोड़ दिया!
Geni Kamki कौन हैं? ‘India’s Got Latent 2’ की वो कंटेस्टेंट जिसने व्यूज की रेस में Samay Raina को पीछे छोड़ दिया!