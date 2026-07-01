Who is Gauri Spratt: कौन हैं आमिर खान की होने वाली दुल्हनियां गौरी स्प्रैट?  जिन पर तीसरी बार फिदा हो गए एक्टर; यहां जानें सब कुछ

Who is Gauri Spratt: आमिर खान ने अपनी पार्टनर गौरी स्प्रैट के साथ होने वाली शादी के बारे में जानकारी दी है और बताया है कि वे इसे सादगी से करेंगे. एक्टर का कहना है कि 5 जुलाई को होने वाली शादी घर पर ही रजिस्टर्ड मैरिज होगी, जिसमें सिर्फ़ परिवार और कुछ करीबी दोस्त शामिल होंगे. यह आमिर की तीसरी शादी होगी और अब तक की सबसे सादगी भरी शादी होगी. आमिर ने इस साल की शुरुआत में अपने 60वें जन्मदिन के जश्न के दौरान पहली बार गौरी को सबके सामने पेश किया और अपने रिश्ते की पुष्टि की. तब से उन्होंने कई इंटरव्यू में शादी के फैसले के बारे में बात की है.

गौरी स्प्रैट कौन हैं?

गौरी का जन्म बेंगलुरु में हुआ था और वह एक मल्टी-कल्चरल परिवार से आती हैं. उनके पिता, रॉबर्ट स्प्रैट, तमिल-ब्रिटिश मूल के हैं, जबकि उनकी माँ, रीटा स्प्रैट, पंजाबी-आयरिश मूल की हैं. रीटा पहले बेंगलुरु में एक सैलून चलाती थीं, और परिवार में बिज़नेस करने का गुण साफ़ दिखता है. पारिवारिक इतिहास की बात करें तो, गौरी के दादा फिलिप स्प्रैट थे, जो ब्रिटेन में जन्मे कम्युनिस्ट थे. वे 1920 के दशक में भारत आए थे और देश के आज़ादी के आंदोलन में शामिल हुए थे.

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डायरेक्टर रह चुकी गौरी

गौरी ने लंदन जाने से पहले बेंगलुरु के ब्लू माउंटेन स्कूल में पढ़ाई की. लंदन में उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ़ द आर्ट्स लंदन से फ़ैशन स्टाइलिंग और फ़ोटोग्राफ़ी की पढ़ाई की और 2004 में ग्रेजुएट हुईं. वो 2007 से मशहूर सैलून चेन BBlunt में पार्टनर और डायरेक्टर रही हैं और अभी मुंबई में BBlunt का एक सैलून चलाती हैं. ब्यूटी इंडस्ट्री में आने से पहले, उन्होंने बेंगलुरु में फ़ैशन डिज़ाइन और टेक्सटाइल बिज़नेस में काम किया. बताया जा रहा है कि वह अब आमिर खान प्रोडक्शंस के साथ भी काम कर रही हैं.

‘वैरायटी इंडिया’ से बात करते हुए आमिर ने कहा कि वे दोनों अपने रिश्ते को अगले पड़ाव पर ले जाने के लिए तैयार हैं. उन्होंने कहा, “गौरी और मैं एक-दूसरे को लेकर सीरियस हैं और हमारा रिश्ता बहुत मज़बूत है. हम पार्टनर हैं, हम साथ हैं. दिल से, मैं उनसे पहले ही शादी कर चुका हूँ.” एक अलग इंटरव्यू में, उन्होंने तारीख़ की पुष्टि की और इसे बहुत ही सादगी और सीधे-सादे अंदाज़ में बताया. अमेरिका में यात्रा के दौरान उन्होंने कहा, “शादी की खबर सच है. यह 5 जुलाई को है.”