Aamir Khan Third Marriage: कौन हैं आमीर खान की तीसरी पत्नी गौरी स्प्रैट? जानें बॉलीवुड से क्या है कनेक्शन

Who Is Gauri Spratt: रीना दत्ता और किरण राव से अलग होने के बाद आमिर खान ने अब तीसरी बार शादी कर ली है. उन्होंने अपनी लॉन्गटाइम गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रैट से रजिस्टर्ड मैरिज की है. गौरी स्प्रैट के बारे में और जानने के लिए हर कोई एक्साइटेड है. आइए जानते हैं आमिर खान की तीसरी दुल्हन कौन है.

तीसरी बार की शादी

बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान ने 61 साल की उम्र में तीसरी बार शादी कर ली है. उन्होंने आज, 5 जुलाई को अपनी गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रैट से शादी कर ली. आमिर खान और गौरी स्प्रैट ने अपने रिश्ते को नया नाम देते हुए घर पर ही एक सिंपल सेरेमनी में अपनी शादी का जश्न मनाया. उन्होंने रजिस्टर्ड मैरिज की थी. उनकी शादी की पहली फोटो सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही है.

बेंगलुरु की रहने वाली हैं गौरी स्प्रैट

गौरी स्प्रैट बेंगलुरु की रहने वाली हैं. उनका बॉलीवुड से कोई कनेक्शन नहीं है; वह ब्यूटी और वेलनेस इंडस्ट्री में काम करती हैं. गौरी ब्रिटिश मूल के कम्युनिस्ट फिलिप स्प्रैट की पोती हैं, जो भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल थे.

सैलून बिजनेस को मैनेज करती हैं गौरी

गौरी अपनी मां के शुरू किए सैलून बिजनेस को मैनेज करती हैं. वह आमिर खान की प्रोडक्शन कंपनी, आमिर खान प्रोडक्शंस के लिए भी काम करती हैं.गौरी स्प्रैट की पढ़ाई की बात करें तो, उन्होंने ऊटी के ब्लू माउंटेन स्कूल से अपनी पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने लंदन की यूनिवर्सिटी ऑफ़ आर्ट्स से फैशन स्टाइलिंग और फोटोग्राफी की पढ़ाई की.गौरतलब है कि गौरी स्प्रैट की आमिर खान से यह दूसरी शादी है. पहली शादी से उनका एक 7 साल का बेटा भी है.

आमीर ने फैंस को दिया था सरप्राइज

गौरतलब है कि आमिर खान ने 2025 में अपने 60वें जन्मदिन पर अपनी गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रैट को लोगों से मिलवाकर फैंस को सरप्राइज दिया था. आमिर ने मुंबई में मीडिया के साथ एक प्राइवेट सेरेमनी में अपने रिश्ते को कन्फर्म किया था.