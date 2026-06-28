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Who is Akanksha Chamola: आखिर कौन हैं गौरव खन्ना की पत्नी आकांक्षा चमोला? क्या है शादी टूटने की वजह?

Who is Akanksha Chamola: Lock Upp 2 में आकांक्षा चमोला ने अपनी निजी जिंदगी से जुड़ा बड़ा खुलासा कर सभी को चौंका दिया. इस बीच गौरव खन्ना संग तलाक की चर्चाएं तेज हैं. जानें उनकी जिंदगी, करियर और लव स्टोरी के बारे में सब कुछ.

By: Sanskriti Jaipuria | Published: June 28, 2026 9:56:50 AM IST

Who is Akanksha Chamola: आखिर कौन हैं गौरव खन्ना की पत्नी आकांक्षा चमोला? क्या है शादी टूटने की वजह?


Who is Akanksha Chamola: Bigg Boss 19 के विजेता गौरव खन्ना की पत्नी और टीवी एक्ट्रेस आकांक्षा चमोला ने Lock Upp Season 2 में ऐसा खुलासा किया, जिसने हर किसी को हैरान कर दिया, 27 जून के एपिसोड में बतौर कंटेस्टेंट एंट्री लेने वाली आकांक्षा ने एक टास्क के दौरान ‘रिवील कार्ड’ चुना और अपनी निजी जिंदगी से जुड़ा सबसे बड़ा राज नेशनल मंच पर शेयर किया. इसके बाद से ही उनकी और गौरव खन्ना की शादीशुदा जिंदगी को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं.

पिछले कुछ समय से गौरव खन्ना और आकांक्षा चमोला के अलग होने की खबरें सोशल मीडिया पर लगातार चर्चा में हैं. दोनों की जोड़ी को पसंद करने वाले फैंस इन अफवाहों से काफी निराश नजर आ रहे हैं. हालांकि, इस मामले में दोनों की ओर से अब तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है और ये भी नहीं पता है कि दोनों के अलग होने की वजह क्या है.

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 कौन हैं आकांक्षा चमोला? (Who is Akanksha Chamola)

आकांक्षा चमोला भारतीय टेलीविजन इंडस्ट्री का जाना-पहचाना चेहरा हैं. वो पिछले एक दशक से छोटे पर्दे पर एक्टिव हैं. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत टीवी शो ‘स्वरागिनी’ से की थी. इसके बाद वो ‘भूतू’ (2017), ‘Can You See Me’ (2022) और ‘कैसे मुझे तुम मिल गए’ जैसे टीवी शोज में नजर आईं. टेलीविजन के अलावा उन्होंने ‘Rewind Wala Love’ और ‘Mafia King’ जैसी वेब सीरीज में भी काम किया है.

 परिवार और पढ़ाई (Akansha Chamola Education and Family)

मुंबई में पली-बढ़ीं आकांक्षा ने हाल ही में Bigg Boss 19 के लाइव फीड में बताया कि वो मूल रूप से उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र से संबंध रखती हैं. उनकी शिक्षा की बात करें तो उन्होंने कॉमर्स में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.

 कैसे शुरू हुई गौरव और आकांक्षा की लव स्टोरी?

गौरव खन्ना और आकांक्षा चमोला की पहली मुलाकात एक ऑडिशन के दौरान हुई थी. धीरे-धीरे दोनों के बीच दोस्ती प्यार में बदल गई. कुछ समय तक डेट करने के बाद नवंबर 2016 में दोनों ने शादी कर ली. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, उनकी शादी उत्तर प्रदेश के कानपुर में हुई थी. अब शादी के लगभग 10 साल बाद दोनों के रिश्ते में दरार की खबरें सामने आ रही हैं.

गौरव खन्ना का जन्म 1981 में हुआ था, जबकि आकांक्षा चमोला का जन्म 1991 में हुआ. इस तरह दोनों की उम्र में करीब 10 साल का अंतर है. बावजूद इसके, उनकी प्रेम कहानी लंबे समय तक टीवी इंडस्ट्री की चर्चित लव स्टोरीज में गिनी जाती रही.

Tags: Akanksha ChamolaAkanksha Chamola newsentertainment newsgaurav khannagaurav khanna news
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