कौन है उर्मिला मातोंडकर के एक्स पति मोहसिन अख्तर मीर, आखिर क्यों 10 साल भी नहीं चल पाया रिश्ता?

Who is Urmila Matondkar Husband : बॉलीवुड की जानी-मानी एक्ट्रेस और ‘रंगीला गर्ल’ के नाम से पहचानी जाने वाली उर्मिला मातोंडकर ने जब साल 2016 में चुपचाप शादी की, तो ये खबर रातों-रात सुर्खियों में छा गई. शादी में उम्र का अंतर और धार्मिक चीजों को लेकर उन्हें और उनके पति मोहसिन अख्तर मीर को सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल किया गया. फिर शादी के कुछ साल बाद दोनों अलग हो गए, आखिर ऐसा क्यों हुआ आइए जानते हैं-

कौन हैं मोहसिन अख्तर मीर?

मोहसिन अख्तर मीर(Mohsin Akhtar Mir) का ताल्लुक जम्मू-कश्मीर से है. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत मॉडलिंग से की और 2007 में ‘मिस्टर इंडिया’ प्रतियोगिता में सेकंड रनर-अप भी रहे. इसके बाद उन्होंने फिल्मों में किस्मत आजमाने की कोशिश की लेकिन ज्यादा सफलता नहीं मिली. एक्टिंग में पहचान ना मिलने के बाद उन्होंने बिजनेस की राह पकड़ ली. आज वे कश्मीरी कढ़ाई और ट्रेडिशनल फैब्रिक के व्यवसाय से जुड़े हैं और इस क्षेत्र में उन्होंने अच्छी खासी पहचान बनाई है.

पहली मुलाकात और शादी का सफर

उर्मिला और मोहसिन की पहली मुलाकात साल 2014 में डिजाइनर मनीष मल्होत्रा की भतीजी की शादी में हुई थी. यहीं से दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ीं और दो साल बाद 2016 में उन्होंने एक प्राइवेट सेरेमनी में शादी कर ली. शादी मुंबई में उर्मिला के घर पर हिंदू रीति-रिवाज से हुई थी और बाद में इस्लामिक निकाह भी किया गया. इस समारोह में फिल्म इंडस्ट्री से केवल मनीष मल्होत्रा मौजूद थे.

शादी के बाद इस जोड़ी को काफी आलोचना और ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा. मोहसिन के मुस्लिम होने के कारण कई बार उन्हें सोशल मीडिया पर निशाना बनाया गया, यहां तक कि उन्हें “आतंकवादी” तक कहा गया. इन तमाम नफरत भरी टिप्पणियों का उर्मिला ने डटकर जवाब दिया और अपने पति के लिए हमेशा मजबूती से खड़ी रहीं.

क्यों टूटा रिश्ता?

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, मई 2024 में उर्मिला ने मुंबई की एक कोर्ट में तलाक की अर्जी दी थी. हालांकि, तलाक की आधिकारिक वजह सामने नहीं आई है, लेकिन सूत्रों के अनुसार दोनों के रिश्ते में पिछले कुछ वर्षों से दूरियां बढ़ रही थीं. उम्र का अंतर, करियर और निजी जीवन में अंतर की वजह से ये शादी टिक नहीं पाई.